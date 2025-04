Chefi la cuțite, 23 aprilie 2025. Chef Alexandru Sautner și Chef Richard Abou Zaki, duel exploziv în amulete. Cine a plecat acasă

Cele trei echipe de la Chefi la cuțite s-au întrecut în cel de-al patrulea battle. Descoperă ce verdict a adus banda, cine a intrat la duel și ce concurent a fost eliminat, în ediția din 23 aprilie 2025.

Ediția 21 din data de 23 aprilie 2025 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15 a adus cea de-a cincea confruntare pe echipe. Jurații și-au susținut și astăzi concurenții și i-au impulsionat să dea tot ce au mai bun pentru a atinge performanțe de top și pentru a reuși să rămână în formula completă.

Irina Fodor și-a făcut apariția în platou și înainte de a anunța tema ediției, Chef Alexandru Sautner a luat decizia de a folosi o amuletă fără ca Chef Ștefan Popescu să știe în prealabil acest lucru. Juratul nu a stat prea mult pe gânduri și a decis ce putere folosește, lăsându-i pe ceilalți îngrijorați și cu multe semne de întrebare.

„Ai puterea să aduci 3 concurenți din orice etapă a concursului și să îi distribui în echipe așa cum vrei tu” a spus acesta, stârnind emoții puternice în platou și o curiozitate imensă din partea tuturor.

Chefi la cuțite, 23 aprilie 2025. Chef Alexandru Sautner a adus înapoi în competiție 3 concurenți pentru echipele sezonului 15

Chef Alexandru Sautner a pregătit o strategie pentru această ediție și a decis să îi aducă înapoi pe Maria Bayerl, Mihai Vasile aka Mexicanu și Mary Tănase, aka Mary Cocheta.

„Sunt foarte bucuroasă să fiu din nou la Chefi la cuțite. Pentru mine a fost una dintre cele mai frumoase vești vreodată” a spus Maria Bayerl cu multă bucurie după ce a fost aleasă să intre din nou în competiție.

„M-am întors fericit, mândru de mine! Nu m-aș fi așteptat niciodată că se va întâmpla!” a spus și Mihai Vasile, entuziasmat și plin de speranță.

„Sunt, nu bucuroasă, ci foarte fericită că am ajuns aici. Îmi doream foarte mult și chiar mi s-a îndeplinit dorința” a precizat și Mary Cocheta cu multă recunoștință pentru că a reușit să reintre în concurs.

Cea mai mare curiozitate a tuturor a fost, însă, în ce echipe vor ajunge cei trei concurenți, iar pentru ca battle-ul să înceapă în forță, Chef Alexandru Sautner a decis împărțirea lor astfel:

Maria Bayerl la echipa verde (Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu)

Mihai Vasile aka Mexicanu la echipa portocalie (Chef Richard Abou Zaki)

Mary Tănase aka Mary Cocheta la echipa mov (Chef Orlando Zaharia)

Chefi la cuțite, 23 aprilie 2025. Chef Richard Abou Zaki a folosit o amuletă care a dat planurile peste cap

După folosirea amuletei lui Chef Alexandru Sautner, Irina Fodor era pregătită să anunțe tema ediției de astăzi, însă Chef Richard a decis să folosească și el o amuletă. Juratul și-a dorit să folosească o putere prin care poate schimba un concurent cu oricare altul din echipa adversă, iar totul a luat o turnură neașteptată.

„Dacă tot am refăcut echipele, păi hai să le refacem. Din păcate Bubu, trebuie să renunț la tine. Asta nu înseamnă că nu îmi ești foarte drag. M-am atașat de tine mult și asta știi. Îmi ești drag, te vreau bine! O să fiu cu ochii pe tine în continuare. O să te urmăresc. O să fiu atent la parcursul tău” i-a spus Chef Richard Abou Zaki lui Bubu, decizând astfel să îl lase pe concurent să meargă într-o altă echipă.

„Cred că așa cum echipa portocalie s-a bucurat de energia și de prezența lui Bubu, merită să se bucure și echipa verde. Este timpul să readucem echipele la starea lor inițială. Bogdan, hai acasă!” a strigat juratul cu multă fericire.

Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu au recunoscut că a fost o decizie care nu le-a plăcut, mai ales că se obișnuiseră cu Bogdan, însă au pornit în lupta de astăzi cu multă încredere și dorință de a câștiga.

În cele din urmă, Irina Fodor a anunțat cine sunt invitații care vor veni la degustarea farfuriilor și a pregătit o mică surpriză în privința alegerii temei ediției din 23 aprilie 2025.

„Surprizele și twisturile nu s-au terminat. Degustătorii noștri de astăzi sunt modeliști, adică oameni care practică modelism static, fac machete din plastic, din lemn, din rășină, din hârtie. Oameni migăloși cu multă imaginație și care au meșteșugul în mână” a spus aceasta, urmând să scoată la iveală roata norocului care avea atașate diferite ingrediente: „Fiecare echipă va lucra cu câte 4 ingrediente care vor trebui integrate într-un singur preparat”.

Primul care a vrut să învârtă de roată a fost chiar Chef Richard Abou Zaki, iar lui i-a picat: kiwi, hamsii, semințe de dovleac și popcorn.

„Numai bunul Dumnezeu poate să mă ajute” a spus acesta, fiind dezamăgit de combinațiile pe care trebuie să le facă echipa lui.

Următorul jurat care a învârtit de roată a fost Chef Orlando Zaharia, iar el s-a ales cu următoarele ingrediente: momițe de vițel, fudulii de curcan, popcorn și fasole roșie.

Și Chef Alexandru Sautner a învârtit de roată și i-a picat: kiwi, hamsii, popcorn și carne tocată.

După ce chefii au decis alături de concurenți ce vor găti, aceștia au trecut la treabă fără să mai piardă timp. Din culise, Chef Ștefan Popescu a privit totul alături de Rikito Watanabe, bucurându-se de faptul că nu ia parte la o confruntare atât de dificilă.

Chef Alexandru Sautner și-a dorit ca de data aceasta echipa lui să pregătească o doradă rose pe un pat de beurre blanc cu mandarină și kiwi cu o hamsie prăjită deasupra și lângă un inel de cartof tras la tigaie cu carne tocată și gălbenuș de ou confiat alături de spumă de cartof.

Chef Orlando Zaharia a decis să facă un sos din fuduliile de curcan, iar momițele de vițel să le gătească stil pane alături de un mușchi de vită cu verdețuri. Pentru a integra popcornul și fasolea roșie, acesta a considerat că cea mai bună variantă ar fi să le lege cu porumb copt.

Chef Richard Abou Zaki a hotărât să meargă pe o carne de vită cu multe sosuri, cu sare aromatizată de dovleac, sare maldon și popcorn. Acesta a ales în cele din urmă un sos de spanac cu extract de kiwi, sos de ardei roșu, sos de ardei galben, sos de usturoi, sos de hamsie, sos de anșoa, sos de sfeclă cu roșii și oțet balsamic, un ulei de pătrunjel, un ulei de mărar și un sos de Marsala cu trufe.

Al patrulea battle a început cu multe emoții, dar s-a încheiat cu multe provocări și tensiuni, atât între concurenți, cât și între cei trei chefi de pe platou.

Timpul s-a scurs mai repede decât se așteptau concurenții, iar farfuriile au fost puse pe bandă pe repede înainte pentru a fi trimise la degustarea făcută de modeliști. Invitatații au testat toate preparatele și au ținut cont de regulile temei de astăzi. În cele din urmă, ei au decis cine este echipa câștigătoare din ediția de miercuri, 23 aprilie 2025.

Și chefii au analizat cu atenție fiecare preparat și și-au exprimat opiniile fără rețineri, iar atmosfera s-a încins pe loc.

Dacă farfuria echipei lui Chef Orlando Zaharia i-a mulțumit pe ceilalți chefi, farfuria echipei lui Chef Alexandru Sautner a stârnit câteva controverse deoarece era alcătuită din 2 preparate din punctul lor de vedere, dar care aveau un gust bun. Preparatul echipei lui Chef Richard Abou Zaki i-a făcut pe jurați să ajungă la concluzia că acesta este o reinterpretare la alte patru preparate pe care le-a mai făcut în concurs.

Echipele și jurați au așteptat cu sufletul la gură verdictul invitaților, iar banda nu a întârziat să înceapă să meargă. Astfel, în cele din urmă, cel de-al patrulea battle de la Chefi la cuțite sezonul 15, s-a încheiat cu următorul punctaj:

Echipa mov: 0 puncte

Echipa verde: 6 puncte

Echipa portocalie: 5 puncte

În urma punctajului obținut, echipa verde s-a salvat de la duel, iar echipa mov și cea portocalie au început o nouă luptă.

Irina Fodor i-a anunțat pe dueliștii ediției din 23 arpilie 2025 faptul că au o temă care poate fi interpretată: „Nu este vorba despre desert. Este vorba, însă, despre umpluturi, dar nu desert! Orice fel de altă umplutură!”

Concurenții s-au gândit ce să pregătească și au trecut la treabă hotărâți să rămână în joc, concentrându-și toată energia pe preparatele care să le asigure în continuare un loc în concurs.

Ce concurent a fost eliminat de la Chefi la cuțite în ediția 21 din data de 23 aprilie 2025

La finalul probei individuale de astăzi, farfuriile au fost trimise la degustare, iar chefii au început să să jurizeze preparatele rând pe rând.

După notele acordate de jurați, concurenții au așteptat cu sufletul la gură să afle cine sunt cei care se salvează și cine pleacă acasă. În timp ce unii au intrat în bucătărie unul după altul, alții au rămas în platou simțind că rândul lor nu mai vine.

Cei care s-au salvat astăzi au fost: Diana Mureșan cu 12 puncte, Andrei Flutur cu 12 puncte, Mary Cocheta cu 12 puncte, Nicoleta Ion cu 12 puncte, Mircea Jurj cu 14 puncte, Bogdan Iancu cu 18 puncte, Andy Van De Gucht cu 15 puncte, Claudiu Gherguț cu 15 puncte, Mexicanu cu 15 puncte, Adrian Doroftei cu 9 puncte, Alina Bergamini cu 9 puncte și Alexandrina Petria cu 9 puncte, Maria Chirilov cu 9 puncte.

Cel care a părăsit competiția Chefi la cuțite în ediția din 22 aprilie 2025 a fost Tiger cu 8 puncte, lăsând echipa mov în lipsă cu un om.

„A fost cea mai frumoasă competiție din viața mea. O altfel de experiență! Chiar m-a schimbat în bine. O să devin multe lucruri de acum încolo. M-a învățat să las ego-ul și mai jos. Oricum am ajuns suficient de departe” a spus concurentul dezamăgit de plecarea sa, dar bucuros pentru tot ce a trăit în competiția fenomen.

Chef Orlando Zaharia, de asemenea, a fost bucuros pentru parcursul lui la Chefi la cuțite și l-a felicitat pentru tot ce a făcut: „Omul acesta trebuie respectat și aplaudat că pleacă așa pe mâna lui. Am avut și încă mai am încredere în tine, cum am încredere în toți. Asta este, se mai întâmplă. Îi mulțumesc că a făcut parte din echipa noastră și îi mulțumesc că a fost el așa cum trebuie să fie!”.

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

