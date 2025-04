Dragoș Andrei Dudu știe să învețe din greșeli. Ce meniu special ar face pentru fiecare dintre jurații Chefi la cuțite | Exclusiv

Dragoș Andrei Dudu i-a impresionat pe Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu în audiții. Deși a ales să facă parte din echipa lui Chef Popescu, soarta a făcut să beneficieze și de experiența lui Chef Sautner. Iată ce spune despre pasiunea sa pentru gătit, despre cei patru Chefi și visurile sale.

Dragoș Andrei Dudu are 27 de ani și deja are multă experiență în bucătărie. El a reușit să îi impresioneze pe Chef Alexandru Sautner și pe Chef Ștefan Popescu încă din audiții. Ulterior, a aflat că este cuțitul de aur al echipei mentorate de cei doi jurați.

Dragoș Andrei Dudu știe să învețe din greșeli. Ce meniu special ar face pentru fiecare dintre jurații Chefi la cuțite

Dudu Dragoș Andrei lucrează în Luxemburg, unde a gătit și pentru familia regală, a lucrat în mai multe bucătării apreciate, iar momentan profesează sub îndrumarea unui Chef din Franța cu două stele Michelin. Totodată, Dragoș și-a deschis și propria afacere. Deși are un program încărcat, reușește să gestioneze într-un fel sau altul toate responsabilitățile.

El a relatat în exclusivitate pentru a1.ro câteva detalii despre pasiunea sa, despre afacerea pornită, visuri pentru viitor și impresii despre jurații Chefi la cuțite.

Mama ta ți-a transmis pasiunea pentru gătit. Ce preparat te duce imediat cu gândul la ea?

Preparatul care mă aduce cu gândul la mama mea este desertul Rafaelo. Îmi aduc aminte de acest dulce din copilărie, pe care mama îl făcea în casă. Mă bucuram când stăteam lângă ea și mă lăsa să fac și eu biluțe date prin fulgi de cocos.

De care cuțit de aur din celelalte echipe îți este teamă?

Nu aș putea spune că îmi este teamă de un anumit concurent, dar persoana pe care o consider drept un adversar de nivel înalt este Claudiu Gherguț.

Cu care dintre Chefi ai vrea să deschizi o afacere?

La filmări m-am atașat foarte mult de Chef Alexandru Sautner. Îl consider cel mai bun mentor pe care am putut să îl am până acum și chiar mi-ar face mare plăcere dacă într-o zi am putea colabora pe plan profesional.

Ce le-ai da Chefilor de mâncare din meniul restaurantului tău?

Cred că fiecare Chef are propriul stil, așadar aș propune ceva diferit pentru fiecare. De exemplu, pentru Chef Alex și Chef Richard aș propune niște rețete mediteraneene fine. Lui Chef Orlando și Chef Ștefan le-aș propune Tomahawk bio flambant cu toate garniturile și trei tipuri de sos.

Ce ai schimba dacă ar trebui să deschizi din nou un restaurant? Ce ai greșit prima dată și poți corecta acum?

Dacă aș avea ocazia să redechid un restaurant cred că aș schimba conceptul și aș merge pe ceva mult mai rafinat și cu un stil mai modern.

