Chefi la cuțite, 26 martie 2025. Ce gest neașteptat a făcut Richard Abou Zaki. Pe cine a sunat. Chef Orlando, mesaj pentru mamă

Chefi la cuțite, 26 martie 2025. Ce gest neașteptat a făcut Richard Abou Zaki. Pe cine a sunat. Chef Orlando, mesaj pentru mamă

Chef Richard Abou Zaki a făcut un gest complet neașteptat în ediția 12 din data de 25 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 25 Martie 2026, 20:50 | Actualizat Miercuri, 25 Martie 2026, 21:01

În ediția din 25 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17, Irina Fodor i-a provocat pe jurați să pregătească rețete de ciorbă. Acesta a fost momentul în care Chef Richard Abou Zaki a făcut un gest complet neașteptat, la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Descoperă ce s-a întâmplat în ediția 12 a celui mai îndrăgit show culinar.

Chef Richard Abou Zaki, Chef Ștefan Popescu, Chef Orlando Zaharia și Chef Alexandru Sautner au fost luați prin surprindere de Irina Fodor atunci când aceasta a dezvăluit faptul că trebuie să pregătească rețete de ciorbă, acest preparat vechi de mii de ani și extrem de îndrăgit de către români.

Așa cum era de așteptat, vestea i-a luat prin surprindere pe toți cei patru îndrăgiți bucătari. Cher Richard Abou Zaki însă a început să se gândească ce rețetă ar putea el să pregătească, mai ales că nu puține au fost dățile când a dezvăluit faptul că încă descoperă bucătăria românească.

„Ei trei sunt sigur mai buni decât mine, deși ciorbița mea de perișoare e bombă. Deja o am aici, în minte, dar eu vreau să o chem pe Nănița”, a zis el.

Fără să mai stea pe gânduri, acesta a scos telefonul mobil și a sunat-o pe Nănița, care l-a ajutat:

„Ciao, Nănița! Ce faci, ești acasă la Bărcănești? Trebnuie să fac ciorbă. Mă gândeam să fac ciorbiță de perișoare din aia cum faci tu. Cum ai făcut tu, Nănița? Cum ai făcut tu?”, a întrebat el.

Pentru cei care nu știu, Nănița este, de fapt, mătușa lui chef Richard Abou Zaki. Cei doi au o relație foarte apropiată, iar juratul show-ului culinar îi cere sfaturi de câte ori are nevoie. Mai mult, femeia îi oferă și indicații în bucătărie, la nevoie.

Acesta a ascultat cu multă atenție fiecare indicație și Nănița chiar a făcut „instrucție” cu el de la distanță, fiind extrem de fermă în indicații: „Ascultă-mă, nu știu eu să fac?!”.

După ce a reținut toate detaliile, acesta s-a apucat imediat de tăiat legumele, pregătind totul cu multă nostalgie.

Chef Ștefan Popescu a ales să facă o ciorbă ardelenească, servită cu afumătură. Chef Alexandru Sautner a ales să facă o ciorbă de pește, iar Chef Orlando Zaharia a mizat pe o ciorbă din coadă de vită cu măduvă, smântână și zdrențe de ou, un preparat făcut după rețeta mamei sale. În timp ce pregătea totul, acesta a făcut o declarație de dragoste emoționantă:

„Mămicuța mea, sper să câștig astăzi cu ciorba! Mami, te iubesc! Ciorba asta tu m-ai învățat să o fac”, a spus acesta, cu emoție multă în glas.

Chefi la cuțite sezon 17 se vede în fiecare luni, marți și miercuri de la 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Chefi la cuțite, 25 martie 2026. Irina Fodor a pus în joc a treia bombă cu amulete! Cine jurizează și ce trebuie să găte...
AS.ro Cum arată geanta de 10.000 de euro cu care Ianis Hagi s-a prezentat la plecarea naţionalei în Turcia Cum arată geanta de 10.000 de euro cu care Ianis Hagi s-a prezentat la plecarea naţionalei în Turcia
Observatornews.ro Românii îşi trec maşinile pe GPL, după scumpirile record. Instalarea sistemului e 3.000 de lei Românii îşi trec maşinile pe GPL, după scumpirile record. Instalarea sistemului e 3.000 de lei
Antena 3 Un nou aparat montat pe mașinile Poliției scanează toate numerele de înmatriculare și verifică ITP-ul și RCA-ul în câteva secunde Un nou aparat montat pe mașinile Poliției scanează toate numerele de înmatriculare și verifică ITP-ul și RCA-ul în câteva secunde

Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, a început stagiul la Retroscena, alături de Chef Richard Abou Zaki
Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, a început stagiul la Retroscena, alături de Chef...
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani Catine.ro
Chefi la cuțite, lider de audiență. Chef Sautner, din nou victorios, aseară!
Chefi la cuțite, lider de audiență. Chef Sautner, din nou victorios, aseară!
William Levy ar fi îndrăgostit „cu adevărat” de Jenifer Camacho. Cine este noua parteneră a faimosului actor de telenovele
William Levy ar fi îndrăgostit „cu adevărat” de Jenifer Camacho. Cine este noua parteneră a faimosului actor... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a spus doar că vrea să-l „folosească”
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a... Libertatea.ro
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună AntenaSport
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de anunțul divorțului de Rareș Cojoc a ieșit acum la iveală. Foto
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de... Elle
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire:
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză HelloTaste.ro
O fostă însoțitoare de zbor este acuzată că ademenea bărbați mai în vârstă pe aplicații de dating după care îi jefuia 
O fostă însoțitoare de zbor este acuzată că ademenea bărbați mai în vârstă pe aplicații de dating după... Antena3.ro
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor useit
Salariile medicilor ar putea fi stabilite în funcție de performanță! Ce schimbări anunță ministrul Sănătății
Salariile medicilor ar putea fi stabilite în funcție de performanță! Ce schimbări anunță ministrul Sănătății BZI
Minerii au ajuns din nou la București. Energia României se prăbușește cu 30%
Minerii au ajuns din nou la București. Energia României se prăbușește cu 30% Jurnalul
Andreea Popescu, viață nouă după divorț! Unde s-a mutat și cu cine locuiește acum
Andreea Popescu, viață nouă după divorț! Unde s-a mutat și cu cine locuiește acum Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Vremea se schimbă radical în aproape toată țara. Vânt și ploi moderate până duminică
Vremea se schimbă radical în aproape toată țara. Vânt și ploi moderate până duminică Observator
Cauze ale senzației de amețeală. Ce poate provoca acest simptom
Cauze ale senzației de amețeală. Ce poate provoca acest simptom MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Psoriazisul în sarcină: efecte asupra sarcinii și modalități de tratament
Psoriazisul în sarcină: efecte asupra sarcinii și modalități de tratament DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii UseIT
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară Hello Taste
