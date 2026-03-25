Chefi la cuțite, 26 martie 2025. Ce gest neașteptat a făcut Richard Abou Zaki. Pe cine a sunat. Chef Orlando, mesaj pentru mamă

În ediția din 25 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17, Irina Fodor i-a provocat pe jurați să pregătească rețete de ciorbă. Acesta a fost momentul în care Chef Richard Abou Zaki a făcut un gest complet neașteptat, la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Descoperă ce s-a întâmplat în ediția 12 a celui mai îndrăgit show culinar.

Chef Richard Abou Zaki, Chef Ștefan Popescu, Chef Orlando Zaharia și Chef Alexandru Sautner au fost luați prin surprindere de Irina Fodor atunci când aceasta a dezvăluit faptul că trebuie să pregătească rețete de ciorbă, acest preparat vechi de mii de ani și extrem de îndrăgit de către români.

Așa cum era de așteptat, vestea i-a luat prin surprindere pe toți cei patru îndrăgiți bucătari. Cher Richard Abou Zaki însă a început să se gândească ce rețetă ar putea el să pregătească, mai ales că nu puține au fost dățile când a dezvăluit faptul că încă descoperă bucătăria românească.

„Ei trei sunt sigur mai buni decât mine, deși ciorbița mea de perișoare e bombă. Deja o am aici, în minte, dar eu vreau să o chem pe Nănița”, a zis el.

Fără să mai stea pe gânduri, acesta a scos telefonul mobil și a sunat-o pe Nănița, care l-a ajutat:

„Ciao, Nănița! Ce faci, ești acasă la Bărcănești? Trebnuie să fac ciorbă. Mă gândeam să fac ciorbiță de perișoare din aia cum faci tu. Cum ai făcut tu, Nănița? Cum ai făcut tu?”, a întrebat el.

Pentru cei care nu știu, Nănița este, de fapt, mătușa lui chef Richard Abou Zaki. Cei doi au o relație foarte apropiată, iar juratul show-ului culinar îi cere sfaturi de câte ori are nevoie. Mai mult, femeia îi oferă și indicații în bucătărie, la nevoie.

Acesta a ascultat cu multă atenție fiecare indicație și Nănița chiar a făcut „instrucție” cu el de la distanță, fiind extrem de fermă în indicații: „Ascultă-mă, nu știu eu să fac?!”.

După ce a reținut toate detaliile, acesta s-a apucat imediat de tăiat legumele, pregătind totul cu multă nostalgie.

Chef Ștefan Popescu a ales să facă o ciorbă ardelenească, servită cu afumătură. Chef Alexandru Sautner a ales să facă o ciorbă de pește, iar Chef Orlando Zaharia a mizat pe o ciorbă din coadă de vită cu măduvă, smântână și zdrențe de ou, un preparat făcut după rețeta mamei sale. În timp ce pregătea totul, acesta a făcut o declarație de dragoste emoționantă:

„Mămicuța mea, sper să câștig astăzi cu ciorba! Mami, te iubesc! Ciorba asta tu m-ai învățat să o fac”, a spus acesta, cu emoție multă în glas.

Chefi la cuțite sezon 17 se vede în fiecare luni, marți și miercuri de la 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.