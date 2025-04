Chefi la cuțite, 30 aprilie 2025. Cine a câștigat al șaptelea battle și ce concurent a fost eliminat după duel. Ce a făcut Orlando

Cele trei echipe de la Chefi la cuțite s-au întrecut în cel de-al șaptelea battle. Descoperă ce verdict a adus banda, cine a intrat la duel și ce concurent a fost eliminat, în ediția din 30 aprilie 2025.

Confruntarea a șasea, din ediția Chefi la cuțite din ediția anterioară, a venit adus o probă de gătit în care concurenții și-au testat priceperea în materie de preparate vegetariene. A urmat un duel unde ingredientul impus au fost oul, în trei preparate diferite, iar ediția s-a terminat cu eliminarea lui Noni Gaspar din echipa verde.

Ediția 24 din data de 30 aprilie 2025 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15 a adus cea de-a șaptea confruntare pe echipe. Chefii s-au reîntâlnit cu echipele lor, așteptând cu nerăbdare să afle ce surpriză le-a pregătit de data aceasta Irina Fodor, dar și ce au de gătit.

Irina Fodor a anunțat proba de gătit pentru al șaptelea battle, în ediția din 30 aprilie 2025 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15

Ușile s-au deschis și aceasta și-a făcut apariția în bucătărie, aducând atât uimire și voie bună, cât și surprize și emoții, în porții generoase! După ce chefii s-au tachinat, Irina Fodor a anunțat tema celui de-al șaptelea battle.

„Eu cred că sunteți dependenți de adrenalină, de aventură, de puțină nebunie, așa că, apropo de dușurile reci, veți mai avea unul și astăzi. Va trebui să pregătiți un preparat la fiecare zece minute”, a fost vestea prezentatoarei.

Când a auzit despre ce provocare este vorba, Chef Richard Abou Zaki a „leșinat”, iar ceilalți chefi și-au pus mâinile în cap.

„Este horror, este criminală”, a fost de părere Orlando Zaharia.

„Din momentul în care se dă startul se pornește cronometrul, care va fi punctat la fiecare zece minute. În minutul zece al fiecărui calup de zece minute eu intru și anunț că expiră prima serie, a doua serie și așa mai departe. În acest moment, când o serie expiră, trebuie să apară un preparat pe farfurie. Când s-a terminat seria doi trebuie să apară preparatul doi. Nu merge să îl puneți mai târziu sau la final. Sper că mă înțelegeți”, a zis Irina Fodor.

„Va fi haos”, a zis cuțitul de aur din echipa mov.

„Dacă nu te miști suficient de bine poți să nu mai pui nimic în farfurie”, a zis Chef Richard Abou Zaki, înțelegând adevăratul risc al probei.

„Degustătorii sunt pe măsura dificultății acestei probe. Este vorba despre artiști ai Operei Naționale”, a mai completat Irina Fodor, în ediția din 30 aprilie 2025.

Echipele au discutat cu chefii pentru a stabili cele șase preparate ce trebuie gătite. Apoi, cronometrl a pornit și toți concurenții s-au năpustit către cămară, pentru a-și face rost de toate ingredientele necesare.

La o probă atât de dificilă, emoțiile au fost extrem de mari și nu puține au fost situațiile în care s-a greșit din grabă. În plus, chefii s-au plimbat pe la bancurile de lucru pentru a putea da indicații și pentru a coordona întregul process de gătit, pentru ca echipele să poată termina câte un preparat la fiecare zece minute. Provocarea a fost una mare și acest lucru s-a văzut mai ales în modul în care preparatele nu au ieșit așa cum s-a stabilit inițial.

La un moment dat, Orlando Zaharia s-a enervat atât de tare în timpul probei a dat cu piciorul în coșul de gunoi: „Nici nu știu de unde am avut atâta putere! Apoi am lăsat garda jos și mi-am cerut scuze. Chiar nu am vrut să fac asta”.

„Doamne, se vede că timpul ne omoară”, a zis Chef Richard Abou Zaki.

La finalul probei de gătit, farfuriile au fost trimise la degustare. În timp ce artiștii de la Opera Națională au analizat atent preparatele, chefii au degustat atent farfuriile de la cel de-al șaptelea battle de la Chefi la cuțite sezonul 15. Așa cum era de așteptat, și de data aceasta au ieșit scântei între jurați și s-au aruncat replici acide.

Apoi a urmat cel mai tensionat moment al ediției: verdictul adus de bandă! Rând pe rând, farfuriile și-au făcut apariția și astfel am putut afla că victoria a revenit echipei mov, prima din acest sezon. Lacrimile de bucurie ale lui Chef Orlando Zaharia l-au făcut pe Chef Richard Abou Zaki să îl felicite pe rivalul său.

Irina Fodor și-a făcut apoi apariția în bucătărie ca să anunțe care este misiunea celui de-al șaptelea duel, în ediția din 30 aprilie 2025 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15.

„Trebuie să vin cu bolul spre voi, să trageți niște numere, după care mai vorbim”, a zis Irina Fodor, care apoi a anunțat o serie de ingrediente: calamar, homar, scoici green mussels, cod negru, soici Saint Jacques, pește undițar, creveți jumbo, somon, crab, tentacule de caracatiță, langustine, baby caracatiță, rapane, doradă și halibut.

În ordinea numerelor de pe bilețele, concurenții au ales câte un ingredient pentru un alt concurent intrat la proba de duel. Acesta fost momentul în care au ieșit la iveală rivalitățile dintre anumite persoane.

Apoi, cronometrul a pornit și toată a fugit spre cămară, pentru a-și lua ingredientele necesare pentru rețeta pe care au ales să o facă la duelul al șaptelea, din ediția din 30 aprilie 2025 de la Chefi la cuțite sezonul 15.

Emoțiile au fost mari, însă nu au lipsit nici situațiile în care au ieșit scântei între concurenți. Timpul alocat gătitului a fost de doar șaizeci de minute, așa că fiecare a fost nevoit să se miște cât mai rapid și cât mai eficient. Fiecare a făcut tot ce a putut pentru a pregăti un preparat savuros și aspectuos.

A urmat apoi degustarea făcută de Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Richard Abou Zaki.

Chefii au acordat notele care au decis ce concurent a fost eliminat de la Chefi la cuțite sezonul 15, ediția din 29 aprilie 2025.

Ce concurent a fost eliminat de la Chefi la cuțite în ediția 24 din data de 30 aprilie 2025

Apoi, concurenții intrați la duel s-au întâlnit cu Irina Fodor și cu chefii pentru a afla ce concurent a fost eliminat de la Chefi la cuțite sezonul 15, ediția din 30 aprilie 2025. Rând pe rând, concurenții și-au aflat notele și au revenit în bucătărie. Emoțiile au fost mari și toți au trecut printr-un carusel uriaș de emoții.

Ultimii concurenții rămași în platou au fost Olimpia Giovana Stemate, care a obținut 13 puncte, Diana Mureșan, care a primit 12 puncte, și Vasile Mihai Cosmin, zis și Mexicanu`, care a obținut doar 9 puncte. Concurentul din echipa portocalie a avut de gătit cu baby calamar și se pare că ingredientul i-a adus concurentului multe bătăi de cap și o eliminare.

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.