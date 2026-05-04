Chefi la cuțite, 4 mai 2026. Ce concurent a fost eliminat. Echipa gri a pierdut un om. Ce note s-au luat

Descoperă ce concurent a fost eliminat din echipa gri în ediția din data de 4 mai 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 17.

După cel de-al zecelea battle al acestui sezon, concurenții din cele patru echipe au intrat la duel, fiindcă banda nu a adus un anumit câștigător. Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu au degustat atent farfuriile concurenților din proba individuală și au acordat notele ce au decis ce concurent a fost eliminat în ediția din 4 mai 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 17. Descoperă cine a părăsit competiția și ce note s-au luat, de data aceasta.

În ediția din 4 mai 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, cel de-al zecelea battle a avut o temă de gătit inedită, impusă chiar de către Cristian, simpaticul puști care a făcut senzație în emisiune. Acesta a impus echipelor conduse de Chef Richard Abou Zaki, Chef Ștefan Popescu, Chef Orlando Zaharia și Chef Alexandru Sautner să facă un preparat fine dinind reinterpretat pentru copii, plin de culoare și savoare.

Timp de șaizeci de minute, concurenții din echipa bordo, echipa verde, echipa gri și echipa bej au încercat să se organizeze cât de bine au putut pentru a obține un preparat cu totul și cu totul aparte. De data aceasta, jurizarea și degustarea a fost făcută de membrii Găștii Zurli.

La finalul celor șaizezi de minute alocate gătitului, farfuriile au fost trimise la jurizare. Invitații s-au bucurat de deliciile primite și apoi au votat și au ales ce echipă au considerat că a gătit mai bine. Banda a început să meargă și a adus un verdict în premieră: egalitate. Toate echipele au intrat la duel și Irina Fodor a adus o temă de gătit interesantă, dar deloc ușoară:

„De data aceasta aveți o probă care pare simplă, dar nu e, pentru că astăzi nu gătiți doar cu carne de pui”, a zis Irina Fodor, anunțând tema de gust românesc reinterpretat, folosind unul dintre următoarele ingrediente impuse: ananas, varză de Bruxelles, alge, gulie, merișoare, richide albă, arpacaș, cacao, griș, tofu, sos de pește și anghinare murate.

Farfuriile au fost degustate apoi de Chef Richard Abou Zaki, Chef Ștefan Popescu, Chef Orlando Zaharia și Chef Alexandru Sautner și aceștia au acordat notele ce au decis ce concurent a fost eliminat de la Chefi la cuțite, în ediția din 4 mai 2026.

„În seara aceasta se pleacă acasă cu 9 puncte, cine pleacă o face cu capul sus, căci farfuriile au fost foarte bune”, a zis Irina Fodor.

Andreea a obținut 20 de puncte, spre marea surpriză a tuturor. Tot 20 de puncte a obținut și Alex. Concurenta care a obținut 18 puncte este Marina, o altă surpriză a serii. Rând pe rând, ceilalți concurenți și-au aflat și ei punctajul. Astfel, fiindcă a obținut 9 puncte, cele mai puține dintre toți, Bianca Podosu a fost concurenta care a fost eliminată de la Chefi la cuțite. Echipa gri a pierdut astfel un concurent în ediția din 4 mai 2026.

