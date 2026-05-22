Ce concurent din sezonul 17 Chefi la cuțite lucrează acum la restaurantul lui Chef Sautner: „O să aveți o surpriză”

Chef Alexandru Sautner a dezvăluit cum arată echipa sa de bucătari din restaurantul cu specific mediteranean pe care îl deține. Fanii Chefi la cuțite s-au bucurat să vadă unul dintre concurenții sezonului 17 în bucătăria lui chef Sautner.

„Haideți să va arăt Echipa Oliveto, i-aș putea numi chiar Familie. O să aveți o surpriză la final”, a transmis chef Sautner într-un videoclip realizat în bucătăria restaurantului său. După ce și-a prezentat rând pe rând bucătarii, a urmat o surpriză și anume prezența lui Ștefan Turian.

Chef Sautner a precizat că i-a promis lui Ștefan că-l ia lângă el și s-a ținut de cuvânt.

„Îl avem astăzi ca ajutor de bucătar, pentru că el a fost un bucătar foarte bun. Din păcate, s-a dus în echipa greșită la Chefi la cuțite și s-a pierdut. Îl avem pe Ștefan. Și acum a revenit acasă. Nici el nu mai credea, doar că eu i-am promis. Ți-am zis că te iau lângă mine. Nu te las”, a spus chef Sautner în prezența lui Ștefan Turian.

Fanii Chefi la cuțite cunosc faptul că Ștefan Turian a fost în echipa verde a lui chef Sautner la începutul confruntărilor sezonului 17, însă talentul său l-a impresionat pe chef Ștefan Popescu, care și-a folosit amuleta pentru a face un schimb între Rareș din echipa bej și Ștefan din echipa verde. Chef Sautner a fost foarte supărat pe moment, pentru că Ștefan era un om de bază în echipa sa. De asemenea, și Ștefan Turian a recunoscut că se atașase de echipa verde. În momentul în care Ștefan a luat primul său punctaj maxim de la individuale, purta tunica bej, iar chef Sautner l-a rugat să muncească cu tot sufletul pentru noua lui echipă, precizându-i că ei oricum vor rămâne prieteni.

„Am observat că de când ai fost schimbat din echipă tu vrei să te întorci, dar o să te rog o chestie. Este un pic ciudat pentru Ștefan când vede și aude chestiile astea, nu e tocmai flatant pentru el. Este unul dintre noi 4 și și-a folosit amuleta corect, chiar dacă m-am enervat eu în ziua aceea. Rugămintea este să respecți echipa în care ești acum, noi oricum vom rămâne prieteni!”, i-a spus chef Sautner lui Ștefan Turian.

„Fac ce pot pentru echipă, îl respect pe chef Ștefan, dar am verde aici (n.r. la inimă). Am doi tați, mă bucur pentru amândoi și îi rog să nu se mai certe!”, a spus Ștefan Turian.