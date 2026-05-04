Chefi la cuțite, 4 mai 2026. Chefii au degustat preparatele de la proba individuală! Ce farfurii au impresionat

În ediția din 4 mai 2026 a emisiunii Chefi la cuțite au ieșit scântei între jurați, la degustare. Descoperă ce au gătit concurenții.

Publicat: Luni, 04 Mai 2026, 23:20 | Actualizat Luni, 04 Mai 2026, 23:21

Cel de-al zecelea battle de la Chefi la cuțite a adus un verdict complet neașteptat, în ediția din 4 mai 2026. Descoperă cum au votat membrii Găștii Zurli, după ce au degustat farfuriile.

După un battle extrem de dificil, cei de la Gașca Zurli au votat și se pare că s-a lăsat cu egalitate, așa că toate cele patru echipe au intrat la duel, la proba individuală.

„Dragilor, nimic nu se compară cu proba individuală. Știți că mie îmi place să văd mereu partea pozitivă. Aici aveți liber la a fi nu buni, ci chiar extraordinari! De data aceasta aveți o probă care pare simplă, dar nu e, pentru că astăzi nu gătiți doar cu carne de pui”, a zis Irina Fodor, anunțând tema de gust românesc reinterpretat.

A urmat apoi momentul în care îndrăgita prezentatoare a show-ului a mers cu bolul cu numere la fiecare concurent. Fiecare a extras un bilet și, în funcție de numărul înscris pe hârtie, a decis un ingredient pentru un rival.

Ingredientele propuse au fost ananas, varză de Bruxelles, alge, gulie, merișoare, richide albă, arpacaș, cacao, griș, tofu, sos de pește și anghinare murate.

„Vă concentrați, fiți creativi și veți găsi cu siguranță o conexiune”, a mai zis Irina Fodor.

Astfel, cronometrul a pornit și concurenții intrați la proba individuală au fugit către cămară, acolo unde au căutat rapid ingredientele necesare pentru preparatele pe caare au dorit să le gătească. Timp de șaizeci de minute, fiecare a încercat să dea tot ce a avut mai bun pentru a obține un preparat cât mai gustos și aspectuos.

Mousse de pui cu gulie, pui cu sos de ananas, pui cu legume și piure de merișpare, stir fry cu pui, pui cu două sosuri pe bază de cacao, pui cu griș, pui în stil asiatic cu tofu, pui cu legume și alge și sos, dar și alte delicii, acestea au fost o parte din preparatele pregătite de concurenți la proba individuală, în ediția din 4 mai 2026 a emisiunii Chefi la cuțite.

Așa cum era de așteptat, unele farfurii au impresionat prin gust, altele prin tehnică și combinațiile inedite de ingrediente. Au ieșit scântei între Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Ștefan Popescu și Alexandru Sautner și fiecare a acordat note, în funcție de cum a considerat.

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

