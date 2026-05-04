Chefi la cuțite, 4 mai 2026. Cine a câștigat al zecea battle. Verdictul neașteptat adus de bandă i-a amuțit pe toți

Banda a adus un verdict complet neașteptat în ediția din 4 mai 2026 a emisiunii Chefi la cuțite. Descoperă ce a anunțat Irina Fodor.

Cel de-al zecelea battle al emisiunii Chefi la cuțite a adus o provocare extrem de interesantă și savuroasă pentru cele patru echipe din competiție. Nu mică a fost surpriza celor din platou atunci când banda a adus verdictul. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în ediția din 4 mai 2026.

Cine a câștigat al zecea battle. Verdictul neașteptat adus de bandă i-a amuțit pe toți, în ediția din 4 mai 2026 a emisiunii Chefi la cuțite

Ziua a început în forță pentru cele patru echipe din competiție, conduse de Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Ștefan Popescu și Chef Alexandru Sautner. Plini de curiozitate și încredere, concurenții au pășit în bucătărie și au așteptat cu sufletul la gură să descopere care este tema de gătit. Nimeni nu bănuia, totuși, că surpriza avea să fie una de proporții.

De data aceasta, tema de gătit nu a fost aleasă de Irina Fodor, ci de simpaticul Cristian, puștiul care a făcut senzație la Chefi la cuțite!

„Mie îmi place și de Chef Richard, așa că o să dau o temă specială: mâncarea să fie în stil fine dining, foarte colorată și reinterpretată”, a zis puștiul, spre marea uimire a tuturor.

Așa cum era de așteptat, echipele s-au adunat pentru a discuta cu Chefii și pentru a decide ce vor găti pentru juriul acestei ediții, format din membrii Găștii Zurli. După ce fiecare echipă și-a trecut pe foaie câteva indicații, cronometrul a pornit și Irina Fodor a anunțat astfel începutul celui de-al zecelea battle. Toată lumea s-a năpustit către cămară pentru a-și procura ingredientele necesare și focurile s-au aprins, pentru a pune la foc primele cratițe.

Timp de șaizeci de minute, fiecare concurent a încercat să muncească și să urmeze cât mai bine sfaturile primite de la Chefi. Sub atenta supraveghere a lui Chef Orlando Zaharia, a lui Chef Richard Abou Zaki, a lui Chef Ștefan Popescu și a lui Chef Alexandru Sautner, cele patru echipe au dat tot ce au avut mai bun pentru a obține preparate gustoase și aspectuoase.

Când farfuriile au fost gata, acestea au fost trimise la degustarea făcută de membrii Găștii Zurli, care și-au exprimat votul ce a decis cine a câștigat al zecelea battle.

Totuși, surpriza a fost una uriașă și toți au amuțit atunci când verdictul adus de bandă a adus, de fapt, egalitate între echipe. Având în vedere această situație, toate echipele au intrat la duel, la proba individuală.

