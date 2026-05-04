Chefi la cuțite, 4 mai 2026. O concurentă a plecat din emisiune. Ce a zis Ionela Românianu și de ce s-a certat cu Chef Richard

O concurentă s-a certat cu Chef Richard Abou Zaki și a ales să părăsească emisiunea, chiar înainte de cel de-al zecelea battle. Descoperă ce nemulțumiri a avut Ionela Românianu. Chiar și Irina Fodor s-a enervat.

Publicat: Luni, 04 Mai 2026, 21:00 | Actualizat Luni, 04 Mai 2026, 21:00

Situație complet neașteptată în ediția din 4 mai 2026 amisiunii Chefi la cuțite, după ce o concurentă s-a enervat și a plecat emisiune, chiar înainte de cel de-al zecelea battle. Aceasta s-a certat cu Chef Riachrd Abou Zaki și a enervat-o chiar și pe Irina Fodor. Camerele de filmat au surprins totul.

Cel de-al zecelea battle a adus și o autoeliminare, fiindcă o concurentă a decis să plece de la Chefi la cuțite pe motiv că este nemulțumită de ceea ce se întâmplă. Este vorba despre Ionela Românianu, care a primit mai târziu șansa de a se alătura competiției.

„Am luat-o pe Ionela lângă mine și după câteva minute ea nu mai voia să facă nimic. Nu cred că am speriat-o, adică am vorbit frumos cu ea. Nu părea speriată”, a dezvăluit Sabina la testimonial.

„Vreau să fumez. Am nervi. Am declarat public că nu sunt pe aceeași lungime de undă cu Chef Richard și simt că nu este locul meu aici”, a fost reacția neașteptată avută de Ionela Românianu, în ediția din 4 mai 2026 a emisiunii Chefi la cuțite.

„A ieșit din platou, a plecat”, a zis Sabina, uluită de cele întâmplate.

„Tu acum ne lași, când trebuie să facem desert, avem atâtea pe cap, nu știu câte sosuri, unde vrei să pleci?! Unde te crezi aici, la pensiune?! Au trecut două-trei minute și s-a întors înapoi”, a zis Florinel.

„Nu fac nimic, o să stau așa aici și o să mă uit la voi. Chef, nu mă simt bine deloc în echipa ta, doresc să plec acasă. Și aseară, cu desertul acela, eu voiam să plec acasă”, a fost confesiunea neașteptată a Ionelei.

„Nu te simți bine în echipa mea, ce înseamnă asta?”, a fost întrebarea lui Chef Richard.

„Știți de sezonul trecut că îmi fați o stare de nervi. Nu vreau să fac nimic”, a fost replica neașteptată a tinerei.

„Nu vrei să faci nimic. Fantastic! Tu când ai venit în acest show ai venit tu că ai vrut să vii sau te-a luat cineva cu forța? Întreb. Vreau să înțeleg de ce nu vrei să faci nimic”, a zis Richard.

„știi de ce am venit aici?! Fiindcă am semnat un contract fără să îl citesc, asta s-a întâmplat, da?!”, a mai zis Ionela Românianu, care ulterior a declarat la testimonial: „Nu îmi place de Chef Richard, am alte gusturi la bărbați. Vrei să îți zic adevărul? Uite, mă uitam la el și îl vedeam și mereu mă întrebam de ce nu se tunde”, semn că nemulțumirile erau altele și de altă natură.

„Măi, dar nu vii aici ca să te faci de râs, să te vadă o țară întreagă, cum să te comporți așa?!”, a zis la testimonial Andreea Nedelcu.

„Nu am timpul necesar să fiu aici, nu suport să fiu aici, nu suport mâncarea pe care mi-o dați, nu suport că trebuie să stau în picioare”, a mărturisit Ionela.

„Asta mănâncă toată echipa, de la operatori la concurenți, chiar și Irina”, a zis Chef Richard Abou Zaki.

„Îmi pare rău, eu mănânc mai bine acasă decât aici. Este o mâncare de cantină de care un om amărât s-ar bucura, dar poate eu nu sunt acel om amărât. Sunt pretențioasă la mâncare”, a fost replica tinerei.

„Aș vrea să știu ce nu a fost bine. Nu știu ce gânduri ți-ai făcut și ce probleme ai, dar da, totul este filmat și înregistrat. Asta ai știut încă de la început, știai foarte bine încă de când ai venit că asta se va întâmplat. Nu știai că o să fii filmată?! Știai sau nu că o să fii filmată?! Da, este un show despre bucătărie, e un show în care gătim, dar este un show, ne vedem cu toți la televizor după aceea. Ca să ne vedem cu toții la televizor după aceea avem platoul împânzit de camere non stop și fiecare acțiune trebuie să se înțeleeagă, evident, și ceea ce spui tu și concluziile tale. Nimeni nu îți pune vorbe în gură, eu acum îți dau niște argumente, e alegerea ta ce alegi să spui și ce alegi să faci. Asta e clar, nu te obligă nimeni să nimic”, a zis Irina Fodor, care i-a explicat concurentei că știa de la început care sunt regulile unui show filmat.

„Tu ai venit singură aici, nu te-a obligat nimeni să vii. Ai venit în audiții, tu ți-ai dorit, ai ajuns într-o echipă, care este problema ta acum?!”, a fost reacția lui Chef Alexandru Sautner la testimonial.

„Câți ar vrea să fie în această competiție, câți ar vrea să fie sub aripa lui Chef Richard? Câți ar vre asă guste din toate emoțiile și dai de câte un din ăsta care e din alt Univers”, a fost părerea lui Samuel Cernea.

„Cred că s-a certat cu ea, chiar nu înțeleg ce are în cap”, a zis Chef Ricahrd Abou Zaki.

Așa cum era de așteptat, toată lumea a rămas mai mult decât uimită de cele întâmplate, în ediția din 4 mai 2026 a emisiunii Chefi la cuțite.

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

