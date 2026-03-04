Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Ediția Chefi la cuțite de ieri, lider de audiență. Chef Richard a câștigat amuleta. Maurice Munteanu vine azi la degustare

Ediția Chefi la cuțite de ieri, lider de audiență. Chef Richard a câștigat amuleta. Maurice Munteanu vine azi la degustare

Se anunță o seară cu tensiuni puternice la jurizarea următoarei amulete.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 04 Martie 2026, 12:46 | Actualizat Miercuri, 04 Martie 2026, 12:48
Galerie
Nu rata Chefi la cuțite sezonul 17 luni, marți și miercuri de la 20.30! | Antena 1

Victorie pentru Chef Richard Abou Zaki la o amuletă de suflet, într-o ediție Chefi la cuțite care s-a impus ca lider detașat de audiență pe toate segmentele de public: aseară, juratul a câștigat întrecerea culinară care a avut ca temă bucătăria românească reinterpretată. În ediția acestei seri, de la 20:30, lupta pentru cea de-a treia amuletă nu se va dovedi mai puțin blândă cu jurații, invitatul la degustare fiind Maurice Munteanu.

Ediția 3 de Chefi la cuțite de ieri, lider de audiență

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:29 – 23:56, cea de-a doua ediție a sezonului 17 Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.4 puncte de rating și 20.6% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 3.9 puncte de rating și 15% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 5.5 puncte de rating și 16.5% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 3.9 puncte de rating și 11.6% cotă de piață. La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență 5.4 rating și 16% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 4.5puncte de rating și 13.4% cotă de piață. În minutul de aur 21:42, peste 1,2 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

A fost o seară cu mare bucurie pentru Chef Richard, care a câștigat o amuletă foarte dragă lui. Și asta pentru că tema a fost bucătărie românească reinterpretată – iar degustătorul a fost un specialist riguros, Chef Mihai Toader. Chef Orlando a urmat în clasament cu 4 puncte, tigăița de 3 puncte a ajuns la Chef Ștefan Popescu, iar Chef Alexandru Sautner a obținut doar 2 puncte.

Articolul continuă după reclamă

Emoțiile nu încetează pentru Chefi întrucât în această seară degustarea preparatelor de la amuletă va fi făcută de... Maurice Munteanu, un invitat foarte greu de mulțumit, care le-a tăiat entuziasmul juraților, anunțându-și așteptările: ”Este prima oară când sunt jurat la o emisiune de gătit. Aș vrea să mănânc chestii clasice. Nu vreau să se arunce nimeni în reinterpretări cosmogonice ale mălaiului. Ce-ar fi să tratăm făina ca pe făină și oul ca pe ou?!”. Și ca și când această jurizare nu era de-ajuns, Chefii vor primi din partea unui invitat surpriză anumite ingrediente incomode, care vor fi obligatoriu de inclus în rețete. Așadar, tensiunea se va simți puternic în platou. Și nu doar la amuletă, ci și la audiții, acolo unde flacăra conflictului se va aprinde după o jurizare îndelung dezbătută. Unul dintre concurenți va provoca discuții aprinse în culise, declarând: ”Nu regret niciun moment că am avut această ieșire!”. Ce a provocat conflictul, dar și cui îi va acorda Maurice amuleta telespectatorii vor descoperi urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban, și Național

colaj chefi la cutite
+5
Mai multe fotografii

Perioada 3 martie 2026

Chefi la cuțite, 3 martie 2026. Cine a câștigat a doua amuletă din sezonul 17. Chef Mihai Toader a dat verdictul...
Înapoi la Homepage
AS.ro Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Observatornews.ro Angajatorii spun direct cu cât plătesc începătorii. Jobul unde salariul ajunge la 5.700 de lei Angajatorii spun direct cu cât plătesc începătorii. Jobul unde salariul ajunge la 5.700 de lei
Antena 3 „Am ceas de 60.000 $ la mână” și „Mi-au stricat planurile”. Influencerii de lux din Dubai par că nu înțeleg nimic din ce se întâmplă „Am ceas de 60.000 $ la mână” și „Mi-au stricat planurile”. Influencerii de lux din Dubai par că nu înțeleg nimic din ce se întâmplă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Chefi la cuțite, 3 martie 2026. Cine a câștigat a doua amuletă din sezonul 17. Chef Mihai Toader a dat verdictul
Chefi la cuțite, 3 martie 2026. Cine a câștigat a doua amuletă din sezonul 17. Chef Mihai Toader a dat verdictul
Ciorbă de linte roșie de post. Rețeta simplă pentru Postul Paștelui 2026
Ciorbă de linte roșie de post. Rețeta simplă pentru Postul Paștelui 2026 Catine.ro
Premiera Chefi la cuțite, lider de audiență. Chef Ștefan, victorios aseară. Urmează emoții uriașe la amuletă
Premiera Chefi la cuțite, lider de audiență. Chef Ștefan, victorios aseară. Urmează emoții uriașe la amuletă
Yağmur Tanrısevsin a plecat în vacanță. Ce destinație a ales vedeta de această dată
Yağmur Tanrısevsin a plecat în vacanță. Ce destinație a ales vedeta de această dată Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu nu mai e valabil
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu... Libertatea.ro
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă AntenaSport
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la... Elle
Zeci de elevi și profesori din Neamț, blocați și ei în Orientul Mijlociu. Nici ei nu pot reveni în țară din cauza războiului din Iran
Zeci de elevi și profesori din Neamț, blocați și ei în Orientul Mijlociu. Nici ei nu pot reveni în țară din... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tocăniță de năut în sos de roșii. Mâncare de post sățioasă
Tocăniță de năut în sos de roșii. Mâncare de post sățioasă HelloTaste.ro
Reacții de revoltă după ce fiica Elenei Lasconi a spus că Ali Khamenei era „de un miliard de ori mai feminist” decât patriarhul Daniel
Reacții de revoltă după ce fiica Elenei Lasconi a spus că Ali Khamenei era „de un miliard de ori mai... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!”
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!” BZI
Un deputat vrea ca primarii și șefii de consilii județene să dețină pașaport diplomatic
Un deputat vrea ca primarii și șefii de consilii județene să dețină pașaport diplomatic Jurnalul
NATO a doborât o rachetă balistică lansată de Iran spre Turcia
NATO a doborât o rachetă balistică lansată de Iran spre Turcia Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
Angajatorii spun direct cu cât plătesc începătorii. Jobul unde salariul ajunge la 5.700 de lei
Angajatorii spun direct cu cât plătesc începătorii. Jobul unde salariul ajunge la 5.700 de lei Observator
Adevărul din spatele infertilității inexplicabile
Adevărul din spatele infertilității inexplicabile MediCOOL
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri UseIT
Unt aromat cu leurdă, pătrunjel și ceapă verde
Unt aromat cu leurdă, pătrunjel și ceapă verde Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x