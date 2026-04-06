Chefi la cuțite, 6 aprilie 2026. Chef Orlando a găsit oase în farfurie. Cine i-a pregătit „surpriza”: „Am venit să mă răzbun”

Chef Vlad Pădurescu a gătit pentru jurații de la Chefi la cuțite în ediția de pe 6 aprilie. Pentru chef Orlando a avut și o mică „surpriză”.

Chef Vlad Pădurescu, care a jurizat o amuletă și a taxat drastic cele 3 oase pe care le-a găsit în preparatul lui chef Orlando, a revenit pentru a găti. Când a primit numai 2 puncte din cauza oaselor de pește găsite în preparat, chef Orlando Zaharia a răbufnit, a dat cu piciorul în coșul de gunoi și a părăsit nervos platoul. Acum, cel care l-a supărat la amuletă, a venit să facă pace, dar nu înainte de a-i servi o mică glumă în farfurie.

Inițial, chef Orlando a crezut că oasele au fost folosite pentru plating. Chefii și-au dat seama imediat cine e autorul preparatului.

„Uitați-vă că a pus oasele ca decor. Am trei oase”, a spus chef Orlando Zaharia.

„Știm de ce ai primit. E cineva care a venit special pentru Orlando”, au spus chefii.

Așadar, chef Vlad Pădurescu și-a făcut apariția la Chefi la cuțite pentru a doua oară în acest sezon.

„Orlando are simțul umorului. Nu cred că o să se supere în niciun fel. Cred că o să guste gluma. Pentru ceilalți chefi poftă bună! Și pentru Orlando poftă bună, dar după ce scoate oasele”, a spus chef Vlad Pădurescu.

Chef Richard l-a întrebat pe chef Pădurescu cum a fost după ce a plecat de la jurizarea care s-a lăsat cu scântei.

Îți dai seama că am plecat cu fruntea sus. AM vrut să-l salut, dar când l-am văzut roșu, am zis că avem noi timp să vorbim. Era cazul de împăcare. Am zis că suntem prea prieteni să ne certăm de la două oase… trei. Ce mă oftic e că preparatul era de 5 puncte.

Chef Orlando și chef Vlad s-au îmbrățișat și s-au împăcat. Cei 4 chefi i-au dat câte un cuțit, însă chef Pădurescu a venit în calitate de invitat special. Dacă ar fi fost concurent, jurații au spus că ar fi fost un preparat de cuțit de aur.