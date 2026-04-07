Chefi la cuțite, 6 aprilie 2026. Florin Stamin a gătit încurajat de Raluca Bădulescu. Câte cuțite a primit

Florin Stamin a venit în sezonul 17 Chefi la cuțite dornic să ajungă într-o echipă. Fosta soție, Raluca Bădulescu, l-a însoțit pentru a-l susține în etapa degustarilor, în ediția de pe 6 aprilie 2026.

Publicul îl cunoaște pe Florin Stamin în urma participării sale la Asia Express, unde a participat alături de fosta soție. Fostul soț al Ralucăi Bădulescu a venit în fața celor 4 jurați de la Chefi la cuțite cu un filet de vită și cu speranța că va primi cel puțin 3 cuțite.

„Florin gătește excepțional. Mâncarea lui e genială. Eu îl simt că are emoții”, a spus Raluca Bădulescu, care l-a însoțit pe Florin la Chefi la cuțite pentru a-l susține.

Înainte de a vedea că în spatele ușilor se afla Florin Stamin, chefii au dezbătut dacă autorul farfuriei este un bucătar.

„100% este un bucătar, dar cred că este la început de drum. Cred că în primii 5-6 ani de bucătărie. Votul meu va fi în funcție de acest aspect. Este bucătar”, a spus chef Orlando.

„Eu nu cred că este bucătar”, a spus chef Popescu.

Când Florin și Raluca au apărut în fața juraților, bucuria a fost mare mai ales pentru chef Sautner, care este prieten cu concurentul.

„Eu vreau să menționez că nu am gătit eu, eu nu știu să gătesc nimic”, a spus Raluca Bădulescu,

„La fel ca în Asia Express, am pornit cu handicap de acasă. M-a luat cu vorba și am uitat că era timpul scurt. În Asia n-am avut atâtea emoții ca la Chefi. Am cărat 2 rucsacuri în Asia, acum aș fi luat 4. Eu mi-aș dori să fiu în echipe. Am cochetat cu restaurantele, am avut 2 restaurante. Nu am gătit eu. Sunt pasionat, vreau să învăț”, a spus Florin Stamin.

Florin Stamin a primit 3 cuțite de la chefii Orlando, Ștefan și Sautner. Chef Richard nu i-a dat cuțit din cauza sosului.

„Eu sunt super selectiv, super milimetric, precis. Sosul tău era tăiat și nu am reușit să trec peste”, a spus chef Richard.

„Carnea e top. Am trecut peste sos”, a spus chef Ștefan.

„Eu sunt iubitor de carne, mare pasionat și votul meu este pentru carne

„Tu știi că noi suntem prieteni, dar farfuria vorbește. Apreciez că nu mi-ai dat mesaj să-mi spui că vii, n-ai încercat să furi sistemul, ceea ce face ca momentul acesta să fie cu atât mai intens pentru mine”, a spus chef Sautner.

„Am născut tripleți în secunda asta de fericire”, a spus Raluca Bădulescu, care a primit și ea cuțitul de argint al prieteniei.

Florin a primit cuțitul de concurent care merge în etapa următoare.