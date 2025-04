Chefi la cuțite, 7 aprilie 2025. Chef Alexandru Sautner și chef Ștefan Popescu au oferit cuțitele de aur. Ce concurenți au uimit

În ediția 13 din sezonul 15 Chefi la cuțite, de pe 7 aprilie 2025, un concurent a încins competiția dintre jurați, în arena audițiilor, și i-a determinat pe chef Alexandru Sautner și chef Ștefan Popescu să ofere cuțitele de aur. Iată despre cine este vorba, dar și cine a câștigat duelul!

Cea mai nouă ediție din sezonul 15 Chefi la cuțite, de pe 7 aprilie 2025, a adus pe micile ecrane o nouă rundă de audiții intense, multe emoții și concurenți dornici să-i cucerească pe cei patru jurați.

Bătălia pe mult râvnitele cuțite a fost grea în această seară, dar și jurații s-au duelat în ringul audițiilor! Unul dintre numeroșii concurenți care au pășit în platoul Chefi la cuțite i-a determinat pe Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu să ofere cuțitele de aur.

Citește și: Diseară, la Chefi la cuțite: Doi jurați se duelează în ringul audițiilor, oferind cuțitele de aur

Chefi la cuțite, 7 aprilie 2025. Ce concurenți i-au impresionat pe jurați în ediția cu numărul 13

Articolul continuă după reclamă

Liviu Micșa are 21 de ani și, așa cum a afirmat el, a venit la Chefi la cuțite din prea mult timp liber. Pentru jurați, el a pregătit un tiramisu cu foiță de aur, pe care l-a numit „tiramiju”.

În fața chefilor, concurentul a dezvăluit că este antreprenor și se ocupă cu vânzarea mașinilor. Întrebat cum a ajuns să aibă această îndeletnicire, tânărul și-a spus povestea: „Tatăl meu a decedat la zece ani și m-am descurcat singur”, a spus el, dezvăluind că pasiunea pentru domeniul auto o are de la părintele său, iar pe lângă își dorește să devină politician sau să își deschidă propria televiziune.

Jurații au fost impresionați de ambiția pe care Liviu o are la o vârstă atât de fragedă și, deși a gătit pentru prima oară și a venit doar pentru experiență și pentru a-i cunoaște pe chefi, concurentul a primit trei cuțite și șansa de a merge în bootcampul sezonului 15.

Laurențiu Antohi vine din Cluj, are 38 de ani și o experiență de 12 ani în bucătărie: „Soția m-a înscris la Chefi la cuțite, pentru că eu n-am avut curaj niciodată”, a mărturisit concurentul.

Laurențiu a gătit un cod negru cu sos miso, legume, garnitură și sparanghel, iar în fața juraților a mărturisit că își dorește ca această emisiune să îi aducă un nou început în bucătărie: „Îmi doresc să învăț cât mai mult”.

Pentru un pește gătit aproape perfect, concurentul a primit toate cele patru cuțite. „De ce nu ai încredere în tine? Când vii aici, trebuie să știi ce îți dorești. Nu vii aici la o plimbare. E o competiție. Aș vrea să văd o altă atitudine în bootcamp din partea ta”, i-a spus chef Alexandru Sautner, după ce i-au dat verdictul.

Raluca Macaru are 34 de ani, iar la Chefi la cuțite a gătit tajine marocan cu pui. Concurenta locuiește în Anglia de 11 ani, iar pe parcursul anilor a schimbat mai multe locuri de muncă, care i-au adus o vastă experiență în domeniul vânzărilor. Part time, însă, a lucrat și în bucătărie, gătind inclusiv pentru o casă de bătrâni.

În ceea ce privește preparatul pentru Chefi la cuțite, chef Richard Abou Zaki nu a putut trece peste faptul că puiul era aproape crud, așa că nu i-a dat niciun cuțit. În schimb, chef Alexandru Sautner și chef Orlando Zaharia i-au dat fiecare câte un cuțit.

Adrian Doroftei, fiul campionului mondial la box Leonard Doroftei, s-a numărat printre concurenții Chefi la cuțite. El a ales să gătească pui cu parmezan, pentru că este primul fel de mâncare de care s-a îndrăgostit din bucătăria italiană-americană.

În fața juraților, Adrian a dezvăluit că a lucrat în managementul aviatic, colaborând cu Chefi faimoși din Canada și America pentru a crea designul mâncărurilor care se servesc pe cursele transatlantice: „M-am ocupat de produsele internaționale la bordul Air Canada și am făcut designul de produse culinare împreună cu Chefii”, a povestit fiul lui Leonard Doroftei.

„Eu, momentan, sunt proaspăt reîntors. Tata urmează să deschidă o sală de box așa cum și-a dorit întotdeauna. Eu nu terminasem niciodată cursurile în cadrul Facultății de Drept, așa că m-am reînscris la facultate, iar ambiția, la momentul actual, este să redeschid un restaurant cu părinții mei”, a mai spus Adrian Doroftei, care a mărturisit că și-ar dori extrem de tare să facă parte din această competiție, deoarece și-ar readuce la viață talentul său în bucătărie.

Pentru preparatul său, el a primit toate cele patru cuțite: „Nu am vrut să-ți las farfuria goală, pentru că n-am vrut să te prinzi. Dar de data asta chiar aș fi mâncat tot”, i-a mărturisit chef Richard Abou Zaki.

Nicoleta Sturzu și Michael Kambaulaya s-au cunoscut în Zanzibar, fiind o atracție instantă între ei. După un an, cei doi au făcut nunta, iar la Chefi la cuțite și-au dorit să vină ca să demonstreze că pot pune energia lor în mâncarea pe care o gătesc. Concurenții au pregătit un preparat tradițional din Zanzibar: pilau și salată.

Nicoleta a mărturisit că lucrează în IT și este consulant de opt ani. A studiat în Franța, a cochetat atât cu politica, cât și cu voluntariatul și are un fiu dintr-o relație anterioară. Michael este artist și instructor de dans și are și el o fetiță în vârstă de șase ani.

Deși preparatul lor a fost mult prea condimentat pentru gustul juraților, chef Orlando Zaharia și chef Alexandru Sautner le-au dat câte un cuțit. Chef Richard, în schimb, nu a oferit cuțitul. De cealaltă parte, chef Ștefan Popescu a fost impresionat de povestea lor și a decis să își schimbe verdictul și să le ofere cuțitul și șansa de a merge în bootcamp.

Constantin Pocai i-a surprins pe jurați cu poveștile sale. Concurentul le-a mărturisit acestora că are o experiență vastă în domeniul gastronomic, lucrând cu nume mari din bucătăriile lumii. Cu toate acestea, acum, el gătește într-o mănăstire.

Pentru Chefi la cuțite, Constantin a pregătit un fel de mâncare franțuzesc: Coq au vin, care nu a fost deloc pe placul chefilor. Așadar, el nu a primit niciun cuțit.

Petre Andrei Vlad are 24 de ani, este bucătar, iar pentru Chefi la cuțite a gătit pește. După ce a terminat liceul, concurentul a trecut printr-o perioadă agitată în care salvarea a fost bucătăria.

La îndemnul părinților, Vlad s-a înscris la o școală de bucătărie, iar, acum, visul său este de a lucra în bucătării de top: „Premiul pentru mine nu este cel în bani, ci stagiul la Retroscena”. Cu toate acestea, pe chef Richard Abou Zaki nu l-a convins cu preparatul său.

În schimb, chef Alexandru Sautner și Orlando Zaharia au văzut potențialul din farfuria sa, iar, după ce l-au cunoscut, au înțeles că este un bucătar la început de drum. Pentru că i-a plăcut cum a gătit peștele, dar și cum a tăiat roșiile, chef Ștefan Popescu i-a oferit cuțitul său.

Cu aceleași ambiții de a obține cuțitul de trecere în bootcamp a venit la audiții și Elena Bratu, care deține o diplomă de patiser obținută la prestigioasa școală franceză de gastronomie Le Cordon Bleu. La Chefi la cuțite, Elena a pregătit un Semifreddo.

„Am studiat în Franța, la Paris. Au fost destul de grele cursurile. Am urmat modulul intens. Stăteam și 14 ore pe zi la cursuri. Nu existau mixere sau roboți de bucătărie, băteam bezeaua cu mâna. A fost foarte greu, dar, în același timp, experiența a fost unică. Pot spune că a fost cea mai frumoasă experiență din viața mea”, a povestit Elena în fața chefilor, adăugând că „Mâncarea sărată nu este punctul ei forte”.

Elena Bratu a primit patru cuțite pentru desertul extraordinar, iar chef Alexandru Sautner a mărturisit că și-ar dori mult un cofetar ca ea în echipa lui.

Nicoleta și Marina Adam sunt mamă și fiică și s-au născut cu probleme de vedere. Deși a trecut prin momente dificile în copilărie, din cauza bullying-ului altor copii, dar și al faptului că nu se putea accepta așa, Nicoleta nu a renunțat niciodată la pasiunea ei pentru bucătărie și anatomie.

„Când gătesc, mă orientez după timp sau după alte metode. De exemplu, când carnea este fiartă, eu o pot verifica cu furculița dacă ea se rupe ușor înseamnă că e gata”, a mărturisit ea, adăugând că și-ar dori extrem de tare să lucreze ca ajutor de bucătar.

Nicoleta și mama au primit câte un cuțit, care le-a fost oferit de către chef Richard Abou Zaki.

Răzvan Lucian Bugnariu a pus în farfurie o ciulama de hribi cu mămăligă. Concurentul locuiește în Berlin, este artist plastic și lucrează în styling, ca asistent. În fața chefilor, el a mărturisit că a trecut prin experințe traumatizante în copilărie, din partea orientării sale sexuale.

În încercarea de a-și găsi propriul drum, dar și pentru că părinții lui își doreau ca el să urmeze calea bisericii, Răzvan s-a înscris la Facultatea de Teologie. Cu această ocazie, el a primit oportunitatea de a pleca cu Erasmus în Bulgaria, acolo unde a fost experiența vieții lui.

La întoarcerea în România, Răzvan a aflat că suferă de cancer, iar, în acel moment, și-a dat seama că vrea să își trăiască viața după propriile reguli. După ce i-au aflat povestea, jurații i-au dat cele patru cuțite. De asemenea, chef Richard l-a lăudat pentru cum a gătit ciupercile: „O farfurie simplă, dar ai dat gustul de la hribi”.

Dudu Dragoș Andrei are 27 de ani, este originar din Bacău, iar, pentru rețeta din seara aceasta, a făcut zeci de teste ca să ajungă la perfecțiune. Concurentul și-a numit preparatul „norișorul din ou”, iar farfuria complexă mai conține și un bisque de homar, caviar și chips din jambon.

„Am un obiectiv ca până la vârsta de 35 de ani să am o stea Michelin, pentru că tot ce fac, o fac din pasiune și din iubire. Pentru această rețetă, am făcut zeci de teste înainte, pentru că nu găseam timpul și coptura necesare ca să iasă la perfecție. Este o rețetă făcută de mine. În franceză numesc acest preparat oeufs nuage, care este cu un bisque de homar, caviar și chips din jambon crud”, a dezvăluit concurentul în timp ce gătea.

Dudu Dragoș Andrei vine dintr-o familie modestă și a moștenit pasiunea pentru bucătărie de la mama lui. După ce părinții lui s-au despărțit, el a plecat cu mama sa în Italia, acolo unde a urmat cursurile de bucătar.

„Stând lângă mama mea, de mic copil, ea mi-a transmis această pasiune. Vin dintr-o familie modestă. Suntem cinci frați. Părinții mei sunt divorțați și la vârsta de 14 ani am decis să plec la mama mea în Italia. Am urmat cursurile de bucătar, mai exact la Castellana Grotte din Bari. Am lucrat la două restaurante din sudul Italiei. Acolo am început cu adevărat prima experiență într-o bucătărie profesională. După aceasta, am decis să plec într-o minivacanță la Luxemburg, avându-l pe fratele meu. După trei zile mi s-a oferit un loc de muncă. E un lanț de restaurante din Luxemburg și sunt foarte bine cunoscute pe aperitive și, fiind limitat, nu puteam să mă exprim și am decis să părăresc acest loc de muncă”, a mai spus Dudu Dragoș Andrei.

Dragoș a lucrat timp de trei ani și jumătate pe aperitive, la un restaurant din Luxemburg, iar, la vârsta de 25 de ani, și-a deschis propriul restaurant cu specific semi-gastronomic. De asemenea, Dudu Dragoș Andrei a lucrat, șase luni, și pentru Familia Regală din Luxemburg, însă, spune el, nu s-a regăsit nici în acel format.

Cu toate că are propriul restaurant, Dudu Dragoș Andrei a simțit că nu are destulă experiență în bucătărie, așa că s-a angajat la un chef cu două stele Michelin din Franța.

„Când am deschis restaurantul nu am avut așa experiență. Mi-am zis că bagajul meu nu este îndeajuns de plin. Mi-am pus o limită ca să-mi iau o stea Michelin. Am zis că trebuie să lucrez cu persoane care au deja o stea Michelin”, a mai mărturisit el.

Nici bine nu a zis că vrea să facă parte din echipa lui chef Richard Abou Zaki, că chef Alexandru Sautner și chef Ștefan Popescu și-au aruncat cuțitele de aur pe masă. În timp ce încercau să-l convingă pe băiat, s-a încins atmosfera între cei doi jurați. Cu toate acestea, Dudu Dragoș Andrei a ales să facă parte din echipa lui chef Ștefan Popescu.

Juratul Chefi la cuțite a fost mai mult decât fericit că tânărul l-a ales pe el și este încrezător că acesta îi va aduce victoria.

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Citește și: Chefi la cuțite, 2 aprilie 2025. Cine a câștigat bomba cu amulete. Ce concurenți au impresionat jurații cu preparatele lor