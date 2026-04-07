Chefi la cuțite, 7 aprilie 2026. Andreea Nedelcu era sigură că va obține 4 cuțite. Ce s-a întâmplat, de fapt, la masa juriului

Andreea Nedelcu are 40 de ani, vine din Ploiești și este un bucătar cu experiență. Concurenta a avut mare încredere că va obține 4 cuțite. Totuși, chef Richard nu i-a oferit cuțitul, din cauza greșelilor identificate în farfurie. 

Publicat: Marti, 07 Aprilie 2026, 21:44 | Actualizat Marti, 07 Aprilie 2026, 21:44

„Voi face un preparat exclusivist, preparat de cuțit de aur. Sigur o să iau 4 cuțite. Nici nu mă aștept să nu iau. Să ajung în echipe, asta mă interesează pe mine. Să mă vadă lumea la televizor: Ia uite-o și pe Andreea. A ajuns aici.

„Sigur o să iau 4 cuțite!” – spunea Andreea Nedelcu înainte de a veni în fața chefilor. Ce s-a întâmplat, de fapt, după ce jurații i-au degustat preparatul: „Nu tot timpul CV-ul se potrivește cu ce se întâmplă aici în fața camerei”

Ajunsă în fața chefilor, Andreea Nedelcu a povestit că este bucătar la un restaurant cunoscut și frecventat de ei.

„M-am angajat ca bucătar, am făcut masterclass-uri, am fost la saloane de evenimente ca să prind experiență, am lucrat cu bucătari buni, am făcut sculpturi în fructe. Am ajuns în bucătărie, deși am făcut o postliceală de asistent medical. Nu mi-a plăcut și m-am angajat că ajutor de bucătar”, a povestit Andreea Nedelcu.

Concurenta nu a primit 4 cuțite, așa cum se aștepta, ci 3, suficiente cât să meargă în bootcamp.

„Nu tot timpul CV-ul se potrivește cu ce se întâmplă aici în fața camerei. Într-o bucătărie care îți e necunoscută, într-o atmosferă de emoție, câteodată nu iese cum ar trebui. Îmi pare rău, Andreea. Lipsea o parte de aciditate. A doua greșeală care m-a făcut să nu dau cuțitul e brânza super multă. Sunt strict pentru că eram 100% sigur că în spatele ușii e un bucătar cu experiență”, a spus Richard, care nu i-a dat cuțitul.

Și ceilalți chefi i-au explicat Andreei greșelile din farfurie, iar concurenta a plecat fără să vadă ce se afla sub cloșuri. Jurații au strigat-o și i-au arătat Andreei că are 3 cuțite, necesarul pentru a ajunge în următoarea etapă a competiției.

„Am luat critica constructiv. Nu m-am supărat, eu am venit pentru mine. Nu știam cum să reacționez. De ce m-ați făcut să plec?”, a spus Andreea.

„Tu n-ai fost atentă. Nimeni nu a spus că tu nu meriți un cuțit. Noi am spus că ușa noastră e deschisă tot timpul pentru că trebuie să vii și la bootcamp”, i-a explicat chef Orlando.

