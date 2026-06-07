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Finala Survivor, 7 iunie 2026. Două eliminări în ultima etapă a competiției. Ce concurenți au intrat la votul publicului

Finala Survivor România 2026, de pe 7 iunie, a adus pe micile ecrane ale publicului două eliminări neașteptate. Doar doi concurenți au prins au intrat în cursa pentru marele premiu al show-ului din Republica Dominicană.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 07 Iunie 2026, 23:45 | Actualizat Duminica, 07 Iunie 2026, 23:15
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Ramona Micu, Gabi Tamaș, Lucian Popa și Patricia Vizitiu au avut parte de o finală intensă. Cele două probe individuale au fost extrem de dificile, punând la încercare rezistența, răbdarea și ambiția concurenților.

Telespectatorii au urmărit cu mari emoții parcursul finaliștilor de pe traseul din Republica Dominicană. Din păcate, doar doi concurenți au șansa să ajungă la votul publicului. Așadar, Adi Vasile a anunțat eliminare dublă în competiție.

Cine a părăsit Survivor România 2026 în Marea Finală

Cea care a obținut cele mai puține puncte după proba individuală a fost chiar Ramona Micu. Tânăra a fost nevoită să părăsească Survivor România 2026 chiar în Marea Finală. Aceasta și-a stăpânit cu greu lacrimile, însă a precizat că este recunoscătoare pentru tot ce a trăit.

„Am ajuns extraordinar de departe! Sunt foarte mulțumită de parcursul meu! Foarte împlinită și foarte recunoscătoare. Am dat tot ce am avut mai bun pe fiecare traseu în parte. Am rezistat o perioadă îndelungată în condiții precare și cu resurse limitate.

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Am avut lângă mine oameni excepționali pe care îi respect și mă bucur că i-am întâlnit. M-am duelat cu niște caractere extraordinar de puternice și cu adevărat sportivi de performanță. (...) Îmi vor lipsi emoțiile pentru că au fost emoții intense de fiecare dată!”, a dezvăluit Ramona Micu.

„Vreau să le mulțumesc din tot sufletul meu Patriciei și lui Gabi, pentru că sunt persoane extrem de importante care au lăsat amprenta în inimile multor oameni care au fost aici. (...) Mă consider o câștigătoare. Am câștigat lecții și oameni! Sunt foarte câștigată!”, a mai adăugat ea, vizibil emoționată.

„Îți zic și îți repet, ești o femeie puternică! Nu te schimba niciodată!”, au fost cuvintele pe care Gabi Tamaș i le-a rostit Ramonei Micu.

A doua probă și ultima din Finala Survivor România 2026 a mai adus o eliminare. Din păcate, parcursul Patriciei Vizitiu s-a încheiat aici după o luptă strânsă cu Lucian Popa. Un lucru este cert, concurentul a avut un adversar de temut.

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„Momentan nu conștientizez. Nu știu, parcă am venit plină de sentimente și acum plec puțin ciudat. Nu-mi vine să cred că totul s-a terminat. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătoasă. I-am îndeplinit visul fratelui meu: acela de a ieși ultima fată”, a reacționat Patricia Vizitiu.

„Ciudat sentiment!”, a mai adăugat ea atunci când și-a luat torța în mână.

Cine sunt concurenții care au intrat la votul publicului în Marea Finală Survivor România 2026

Așadar, cei care au intrat la votul publicului în finala Survivor România 2026 sunt Lucian Popa și Gabi Tamaș.

„În acest moment ați rămas doar voi doi, un fost Războinic și un fost Faimos. Nu mai există traseu, nu mai există jocuri, nu mai există următorul pas pe insulă. Există doar ultimul act, bătălia finala, acolo unde nu mai decide forța, strategia și rezistența, ci vor decide oamenii de acasă.

Publicul va avea puterea superbă. Ei vor decide cine o să devină campionul Survivor. Emoțiile abia acum vor ajunge la cote maxime. Așadar, urmează ultimul act al sezonului: doi concurenți, marele trofeu și un singur câștigător”, a spus Adi Vasile.

Colaj cu torțele finaliștilor și cu finaliștii în Finala Survivor
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Cele mai tari momente din ultima etapă a competiției pot fi vizionate și pe canalul de YouTube.

Cum poți vota câștigătorul Survivor România 2026. Tot ce trebuie să știi despre Marea Finală...
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