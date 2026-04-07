Chefi la cuțite, 7 aprilie 2026. Cristina Herac l-a făcut pe chef Richard să se răzgândească în privința votului 

Cristina Herac a gătit o supă cremă de ardei copți cu anghinare, pentru care a primit inițial doar două cuțite de la chef Orlando și chef Sautner. Chef Richard s-a răzgândit după ce a cunoscut-o.

Cristina Herac, are 46 ani, este din București și de un an e bucătar. La bază a studiat limbi străine. După 20 de ani de lucrat la calculator s-a înscris la un curs de gastronomie, a acumulat experiență din mai multe locuri, iar acum este la raionul de pește: „La Chefi la cuțite am venit să învăț ceva din experiența voastră, vreau să văd până unde pot să ajung și după ce mai stau 2 ani prin bucătăriile restaurantelor vreau să îmi deschid un bar de tapas.

Concurenta care l-a făcut pe chef Richard să-și schimbe votul. De ce s-a răzgândit juratul: „Realitatea pentru un minut a fost alta”

Chef Richard a decis să se folosească de puterea lui de a-și schimba votul după ce cunoaște concurentul și inițial nu a dat un cuțit și a așteptat dacă vede potențial în autorul preparatului.

„Prin simplul fapt că ați luat ardeiul de la borcan, v-ați dat greu”, i-a spus chef Orlando.

„Ideea e bună, frumoasă, dar oțetul din ardei m-a făcut să nu dau cuțit”, a spus chef Popescu.

„Direcția e bună. Aciditatea se poate regla”, a spus chef Sautner.

„Mie mi-a plăcut tot ce ai pus aici. Am simțit să dau un cuțit”, a spus chef Orlando.

„Asta e o farfurie care mă împarte la 50-50. În minutele în care ne-am cunoscut am înțeles că tu ești o persoană determinată și curajoasă. Eu nu te cunosc așa bine, dar zic asta pentru că e nevoie de curaj să-ți schimbi meseria la 45 de ani și nu ai ales o meserie ușoară. Cred că e un exemplu frumos că nu e niciodată târziu să-ți schimbi meseria. Eu am dreptul să mă răzgândesc. Pentru că vreau să te văd mai departe, îți dau cuțitul meu”.

„Am simțit cum mi se scurge tot sângele. Realitatea pentru un minut a fost alta. Faptul că mi s-a mai dat o șansă e extraordinar”, a spus Cristina.

Așadar, cu 3 cuțite, Cristina Herac merge în bootcamp.

Chefi la cuțite sezon 17 se vede în fiecare luni, marți și miercuri de la 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

„Revoluția în bucătărie continuă la Chefi la cuțite. De când competiția a trecut la un nou nivel, cu patru echipe, îmi dau seama că platoul ăsta se încinge de cum intrăm în el. Nici nu trebuie să ne dea startul Irina că noi deja începem întrecerea de la cabina de make up”, a declarat Chef Richard Abou Zaki înainte de începutul sezonului.

„De sezonul trecut, de când fiecare dintre noi are echipa lui și clasamentul stabilește numărul de concurenți al fiecăruia, competiția asta a intrat într-o nouă eră. Am început un nou capitol care continuă surprinzător în sezonul 17. Veți vedea unde poate duce dorința noastră constantă de a construi acest nou drum al gastronomiei în România”, a declarat Chef Orlando Zaharia.

„Abia aștept să descoperiți ce se întâmplă în sezonul 17, să vedeți nu doar întrecerea nebună dintre noi, ci și oamenii care ne calcă pragul, concurenții care fac concursul ăsta cu atât mai puternic. Va fi epic!”, a anunțat Chef Alexandru Sautner.

„Intru în lupta asta mai pregătit ca niciodată. Dar Chefi la cuțite este mai mult decât o luptă. Este o călătorie magică în care ne descoperim constant. Și descoperim noi talente în bucătărie. Pentru că asta este o parte foarte importantă din misiunea noastră, din misiunea Chefi la cuțite”, a spus Chef Ștefan Popescu.