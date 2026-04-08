Chefi la cuțite, 8 aprilie 2026. Ce culori vor avea tunicile echipelor din sezonul 17. Irina Fodor: „A venit momentul cel mare!”

În etapa de bootcamp a sezonului 17 Chefi la cuțite, de pe 8 aprilie, cei 4 jurați și-au aflat culorile pe care le vor purta ei și concurenții lor în etapa battle-urilor.

Ca în fiecare sezon, tunicile echipelor sunt colorate. Pentru a stabili culoarea fiecărei echipe, chefii au extras bilete în care s-au aflat panglici de culoarea respectivă. Culorile puse în joc în acest sezon sunt: roșu închis, bej, verde și gri.

„A venit momentul cel mare! Momentul în care chefii vor degusta preparatele voastre și se vor hotărî, dar ei nu vor face asta fără să afle ce culoare va avea echipa lor în acest sezon. Să zicem o rugăciune în gând, să ne ferească Dumnezeu dacă pică culoarea greșită anumitor persoane, nu dăm nume, dar cineva de aici ia foc rău de tot”, a anunțat Irina Fodor înainte de a-i invita pe cei 4 jurați de la Chefi la Cuțite să extragă un plic care ascunde o culoare.

Echipa lui chef Ștefan Popescu va avea culoarea bej

„N-am mai avut culoarea asta până acum. Bej. Asta să fie culoarea câștigătoare a sezonului 17”, a spus chef Ștefan Popescu despre culoarea bej pe care o va purta echipa sa.

Echipa lui chef Richard Abou Zaki va avea culoarea roșie (bordo)

„Pentru mine culorile sunt importante. Sunt unele culori pe care le iubesc și altele pe care nu le vreau deloc. Dacă nu îmi convine pot să o schimb, da? În capul meu aveam altă culoare, un bleu, dar văzând că nu este, îmi țin culoarea. Bordo e super frumoasă, nu pot să nu o țin. O culoare care exprimă focul și pasiunea”, a spus chef Richard.

Echipa lui chef Alexandru Sautner va avea culoarea verde

„Să fie verde. Chiar verde am tras? Pe a mea o văd roșie. Nu prea le deosebesc de celelalte culori. O să fie foarte greu la bandă. Sper să fie cât mai multe farfurii verzi, chiar dacă nu le văd. Verdele este o culoare care inspiră încredere și speranță. Este o culoare norocoasă. Să câștig eu multe farfurii, că o să-mi spună cineva de culoare vine la bandă”, a spus chef Sautner.

Echipa lui chef Orlando Zaharia va avea culoarea gri

„Nu am mai avut culoarea aceasta: gri. Chiar îmi place foarte mult culoarea aceasta. Nu mi-ai fi plăcut nicio altă culoare decât aceasta pe care o am”, a spus chef Orlando Zaharia despre culoarea gri.

În etapa de bootcamp, chefii i-au invitat pe concurenți să gătească un sandviș într-o oră.