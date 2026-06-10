Bruschete cu căpșuni marinate, cremă de brânză și reducție balsamică, pentru gustări delicioase, de vară

Aceste bruschete cu căpșuni marinate, cremă de brânză și reducție balsamică sunt un aperitiv de vară care surprinde prin contrastul dintre aromele sale.

Această rețetă pune în valoare ingredientele de sezon și poate fi pregătită într-un timp foarte scurt | Shutterstock

Deși bruschetele sunt asociate în mod tradițional cu roșii și busuioc, varianta cu fructe a devenit tot mai populară datorită gustului proaspăt și aspectului elegant. Dulceața căpșunilor bine coapte, cremozitatea brânzei și nota intensă a oțetului balsamic creează un preparat rafinat, potrivit atât pentru mesele festive, cât și pentru un brunch relaxat în familie.

Această rețetă pune în valoare ingredientele de sezon și poate fi pregătită într-un timp foarte scurt. Căpșunile sunt lăsate câteva minute la marinat pentru a deveni mai aromate și mai suculente, iar pâinea prăjită oferă baza crocantă care echilibrează perfect textura preparatului. Busuiocul proaspăt adaugă prospețime și completează în mod natural aroma fructelor.

Rezultatul este un aperitiv colorat, elegant și extrem de gustos, care poate transforma o simplă masă într-o experiență specială.

Bruschete cu căpșuni marinate, cremă de brânză și reducție balsamică - Ingrediente

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1 baghetă rustică

3 linguri ulei de măsline extravirgin

300 g căpșuni bine coapte

1 lingură miere

1 lingură oțet balsamic

250 g cremă de brânză

80 g ricotta

8-10 frunze de busuioc proaspăt

1 praf de sare

¼ linguriță piper proaspăt măcinat

50 ml oțet balsamic pentru reducție

1 linguriță zahăr brun.

Bruschete cu căpșuni marinate, cremă de brânză și reducție balsamică - Mod de preparare

Spală căpșunile, îndepărtează codițele și taie fructele în cuburi mici. Pune-le într-un bol și amestecă-le cu o lingură de miere și o lingură de oțet balsamic. Lasă-le la marinat aproximativ 15 minute.

Toarnă cei 50 ml de oțet balsamic într-o crăticioară mică și adaugă zahărul brun. Fierbe la foc mic până când lichidul se reduce la jumătate și capătă consistența unui sirop. Lasă-l să se răcească.

Amestecă într-un bol crema de brânză cu ricotta, sarea și piperul până obții o compoziție fină și aerată.

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Taie bagheta în felii oblice, cu grosimea de aproximativ 1,5 cm. Unge-le cu ulei de măsline și așază-le într-o tavă.

Coace feliile la 200°C timp de 8-10 minute sau până devin aurii și crocante.

Taie mărunt frunzele de busuioc și adaugă-le peste căpșunile marinate.

Întinde pe fiecare felie de pâine un strat generos de cremă de brânză.

Distribuie amestecul de căpșuni peste cremă, având grijă ca fiecare bruschetă să primească suficient fruct.

Stropește cu reducția balsamică și decorează cu câteva frunzulițe mici de busuioc.

Sfaturi pentru reușită

Alege căpșuni parfumate și bine coapte, deoarece acestea reprezintă ingredientul principal al preparatului.

Pâinea cu maia oferă o textură și o aromă deosebite, fiind o alternativă excelentă la bagheta clasică.

Reducția balsamică poate fi pregătită cu câteva ore înainte și păstrată la temperatura camerei.

Bruschetele se montează chiar înainte de servire pentru a păstra textura crocantă a pâinii.

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Aceste bruschete cu căpșuni marinate, cremă de brânză și reducție balsamică sunt excelente ca aperitiv pentru mesele de vară, picnicuri, brunch-uri sau petreceri în aer liber. Se potrivesc perfect alături de limonadă, prosecco sau un vin alb bine răcit. Aspectul lor elegant și combinația inedită de arome le transformă într-un preparat care atrage imediat atenția și care va fi, fără îndoială, unul dintre primele dispărute de pe masă.