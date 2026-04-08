Chefi la cuțite, 8 aprilie 2026. Chef Orlando Zaharia a oferit cuțitul de aur în bootcamp. Pe cine a ales ca lider al echipei lui

Chef Orlando Zaharia a oferit în etapa de bootcamp, difuzată pe 8 aprilie 2026, cuțitul de aur lui Cosmin Petrică Drelciuc.

Chef Orlando Zaharia a oferit cuțitul de aur în bootcamp. Pe cine a ales ca lider al echipei lui: „Un om care are o groază de experiență, dar care constant emană o ușoară neîncredere”

Chiar dacă în audiții nu a simțit să-i dea cuțitul de aur din cauza emoțiilor care îl făceau să se piardă, preparatul și energia lui din bootcamp, l-au determinat pe chef Orlando Zaharia să înmâneze distincția.

„Vă spuneam că nu am ales un cuțit de aur în audiții. Nu am simțit. Dar, trecând printre voi în seara asta, văzându-vă din nou și gustând din preparatele voastre, m-am răzgândit și m-am hotărât să ofer unuia dintre voi cuțitul meu de aur. Unul dintre voi în seara asta m-a făcut să simt să-i dau cuțitul! Acela care m-a convins în seara asta, pe lângă faptul că a făcut un preparat bun, mi-a demonstrat prin energia lui că este un om extrem de special. Că este cineva care merită să fie în echipa mea. O să-i dau cuțitul de aur unui om care are o groază de experiență. Care are un suflet mare, dar care constant emană o ușoară neîncredere. Cuțitul meu de aur în acest sezon este Petrică Drelciuc”, a anunțat Orlando Zaharia, iar lui Petrică nu i-a venit să creadă că și-a auzit numele.

„Momentul în care mi-am auzit numele a fost unul neașteptat. Credeam sincer să nu trec deloc de etapa de bootcamp. Cuțitul acesta de aur a fost un vis care nu mă așteptam să se îndeplinească, dar s-a îndeplinit și sunt pregătit pentru rolul ăsta și pentru responsabilitatea asta de a fi liderul echipei”, a spus Cosmin Petrică Drelciuc, cuțitul de aur al lui chef Orlando Zaharia.

„El ar trebui să fie stăpân pe situație pentru că are 1000 de ani de experiență, pentru că a făcut un preparat bun și trebuie să prindă încredere în el.

Cosmin Petrică Drelciuc are 29 de ani, dintre care 10 ani de experiență în bucătărie. A gătit în restaurante cu stele Michelin din Italia și a avut ocazia să lucreze alături de marele Enrico Bartolini. În audiții, Cosmin Petrică Drelciuc a gătit un preparat complex, însă emoțiile și-au spus cuvântul și a avut greșeli în farfurie. Acesta a mers mai departe în competiție doar cu 3 cuțite, însă în bootcamp a demonstrat că a avut doar o mică scăpare și că este un bucătar excelent.