Copiii Chefilor vin la degustare în Semifinala Chefi la cuțite – Viitorul are gust! Ce surprize a pregătit Irina Fodor

Descoperă ce surprize a pregătit Irina Fodor pentru semifinala emisiunii Chefi la cuțite – Viitorul are gust, în ediția din 9 iunie 2026.

Descoperă ce se întâmplă în semifinala Chefi la cuțite – Viitorul are gust, din data de 9 iunie 2026 | Antena 1

Ediția de ieri Chefi la cuțite – Viitorul are gust a desemnat semifinaliștii mini-sezonului dedicat copiilor pasionați de gătit! Așadar, în această seară, de la 20:30, telespectatorii vor descoperi cum arată o Semifinală intensă a juniorilor în bucătăria show-ului culinar. Urmează o cursă gastronomică plină de surprize și emoții, întrucât copiii Chefilor vor veni la degustare.

Ce surprize a pregătit Irina Fodor pentru semifinala emisiunii Chefi la cuțite – Viitorul are gust, în ediția din 9 iunie 2026

Ieri, la cea din urmă întrecere a echipelor, victoria le-a revenit din nou lui Chef Ștefan Popescu și tunicilor sale albastre – altfel spus, juratul s-a bucurat din plin să intre cu cei trei concurenți în Semifinală: Tudor, Roberta și Nixo. Proba individuală care a urmat a decis și restul semifinaliștilor – iar aici, Chef Alexandru Sautner a fost cel afectat, pentru el seara fiind dureroasă, întrucât a trebuit să se despartă de doi dintre concurenții săi, Cristian și David. Juratul a rămas, în schimb, cu două concurente care-l reprezintă în Semifinală: Diana și Ilona. Chef Orlando Zaharia a intrat în această etapă cu trei tunici verzi – Daria, Raymond și Caesar. Iar Chef Richard Abou Zaki a reușit să ajungă cu tabăra galbenă intactă în Semifinală: Irina, Cristian, Maia si Darius.

Diseară, de la 20:30, competiția continuă în forță cu multe surprize. Iar una dintre ele va aduce un val de emoții pentru jurați: copiii Chefilor vin la degustare. Dar acesta nu va fi singurul juriu cu care se vor confrunta juniorii dornici să ocupe cele patru locuri din Finală! Cealaltă degustare a serii va aduce vedete alături de copiii lor în fața farfuriilor pregătite de concurenți.

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Cum vor decurge probele și cine va intra în finală telespectatorii vor afla urmărind ediția Chefi la cuțite – Viitorul are gust difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.