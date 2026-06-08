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Chefi la cuțite, 8 iunie 2026. Dublă eliminare dureroasă. Ce băieți părăsesc emisiunea înainte de semifinală

După ultima porbă individuală din sezonul special Chefi la cuțite ediția copii, a avut loc o dublă eliminare dureroasă. Doi băieți au părăsit emisiunea înainte de semifinală și au primit cuțitele de argint ale prieteniei. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 08 Iunie 2026, 23:59 | Actualizat Marti, 09 Iunie 2026, 00:06
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Absolut toți copiii din sezonul special de Chefi la cuțite au gătit excelent și au dat dovadă de ambiție și talent, însă regulile jocului spun că trebuie să existe eliminări. Așadar, în ediția de dinainte de semifinală Irina Fodor a anunțat o dublă eliminare.

„O să încep cu o informație foarte importantă. În niciun sezon nu au fost atâtea deserturi bune adunate la un loc. Aș vrea să știți că de obicei intrăm cu 9 concurenți în semifinală, dar datorită farfuriilor voastre, în semifinala sezonului special Chefi la cuțite, ediția copii, semifinala va avea 12 concurenți. Asta înseamnă 2 eliminări în seara asta! Vor intra în semifinală toți cei care au obținut peste 15 puncte. Există 2 farfurii care au obținut sub 15 puncte”, a anunțat Irina Fodor.

Doi concurenți din echipa roz au fost eliminați de la Chefi la cuțite - Viitorul are gust

David Florin Birea în vârstă de 14 ani și Cristian Marin, în vârstă de 15 ani, au părăsit emisiunea Chefi la cuțite- Viitorul are gust, cu promisiunea de a reveni în Finală pentru a găti alături de colegii finaliști.

„David și Cristian, știu că sunteți supărați acum, dar aș vrea să vă bucurați de talentul vostru și de tot ce ați realizat în acest sezon special”, le-a spus Irina Fodor celor doi băieți din echipa roz.

David și Cristian au demonstrat că sunt foarte talentați și cu siguranță lumea gastronomiei va mai auzi de ei.

„M-am supărat, nu credeam că voi ieși. Ironia sorții: eu care nu sunt sigur pe mine, nu-mi place preparatul, fix acum când mi-a plăcut, nu le-a plăcut la chefi. Până la urmă, mă bucur că am ajuns până aici și mă duc mândru la școală”, a spus David.

„Îmi pare rău că plec acasă. O trec ca pe o experiență foarte frumoasă, pentru că am fost aici și sunt recunoscător”, a spus Cristian.

Chefii le-au explicat de ce au obținut numai 14 puncte pentru deserturile lor.

„Era într-adevăr un plating elaborat, dar crema era foarte smântânoasă. Grea, ca și cum ar fi avut multă grăsime”, i-a spus chef Orlando lui Cristian.

„Dragule, trebuie să-ți spune ceva. Merele tale caramelizate erau foarte dulci”, i-a spus chef Sautner lui David.

„M-am atașat de ei, pentru că sunt toți niște copii foarte isteți, implicați și iubibili!”, a mai spus chef Sautner, care, din păcate, și-a pierdut doi concurenți din echipa roz.

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