Chefi la cuțite, 8 aprilie 2026. Cine sunt concurenții din echipa lui Chef Ștefan Popescu. Ei poartă tunica bej în sezonul 17

Echipa lui chef Ștefan Popescu din sezonul 17 Chefi la cuțite poartă tunica de culoare bej și este formată din 5 membri. Iată cine sunt concurenții din echipa lui chef Popescu.

După proba din bootcamp, chef Ștefan Popescu a decis ce concurenți se vor afla în echipa sa, alături de cuțitul de aur Alexandru Szabo. Astfel, în echipa bej a lui chef Ștefan sunt: Alexandru Szabo – cuțitul de aur, Jini Jieun, Rareș Vintileanu, Elena Barbu, Radu Beleț.

Cine sunt concurenții din echipa lui Chef Ștefan Popescu în sezonul 17 Chefi la cuțite

În sezonul 17 chef RIchard are 7 concurenți, chef Sautner are 6 concurenți, chef Popescu are 5 concurenți, iar chef Orlando are 4 concurenți. Iată cum arată echipa lui chef Popescu!

Alexandru Szabo – cuțitul de aur

Alexandru Szabo are 27 de ani, este din Brașov, dar locuiește în Italia. Tânărul a pășit cu multă încredere în bucătăria Chefi la cuțite sezonul 17, unde a pregătit o rețetă spectaculoasă. Jurații au fost surprinși de apariția lui, dar și de farfurie. Alexandru Szabo este bucătar. Cuțitul de aur al lui chef Ștefan Popescu a lucrat mulți ani în bucătărie la Reggio Emilia. Așadar, acesta a dobândit o experiență vastă în arta culinară.

Jini Jieun

Jini Jieun are 32 de ani și s-a mutat în ROmânia din COreea de Sua. Lucrează la un cazino online, s-a adaptat în țara noastră, însă i-a fost greu să fie atât de departe de cei dragi, așa că a avut nevoie să-și țină mintea ocupată cu o pasiune, așa că a ales gătitul ca terapie.

Rareș Vintileanu

Rareș Vintileanu are 34 de ani și este chef bucătar în București. A venit la Chefi la cuțite cu gândul de a câștiga premiul cel mare. De 15 ani lucrează ca bucătar în același restaurant.

Elena Barbu

Elena Barbu are 41 de ani, vine din Domnești, și este cofetar. Gătește de mică. De-a lungul timpului a lucrat într-o măcelărie, dar și ca bucătar cu propriile evenimente. Îi place să-i dea gust mâncării și a visat să ajungă la Chefi la cuțite.

Radu Beleț

Radu Beleț are 39 de ani, vine din București și este bucătar chef! Se consideră un bucătar foarte bun și a venit la Chefi la cuțite cu scopul de a deveni următorul câștigător.

