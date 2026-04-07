Chefi la cuțite, 7 aprilie 2026. Laleh Mohmedi, personaje animate în farfurie. Cum arată creațiile apreciate de Jamie Oliver

Laleh Mohmedi este un food artist care a venit din Australia și i-a surprins pe jurații Chefi la cuțite cu creațiile ei gastronomice deosebite. În ediția de pe 7 aprilie, jurații au găsit personaje de desene animate în farfuriile lor.

Laleh Mohmedi a început să facă mâncăruri în formă de personaje pentru fiul ei, când acesta avea 2 ani, a publicat poze cu creațiile culinare pe Instagram și au devenit virale. Acest lucru s-a întâmplat în urmă cu 10 ani, iar Laleh a făcut o carieră din creațiile sale. Celebrul Jamie Oliver i-a apreciat arta.

„Acesta e un leu”. Laleh Mohmedi a adus personaje din desene animate în farfuriile chefilor. Cum arată creațiile gastronomice care l-au impresionat chiar și pe Jamie Oliver

„Jamie Oliver a share-uit pe social media creațiile mele culinare. Deci le-a postat și apoi, după o lună sau două, m-a întrebat dacă pot crea ceva similar pentru el. Așa că am făcut creații din rețetele lui, pentru site-ul său. Mă urmărește și acum pe social media și mă susține, deși nu suntem prieteni”, le-a povestit ea juraților.

Jurații Chefi la cuțite au rămas impresionați când în farfuriile lor au găsit preparate în formă de Mickey Mouse, Donald Duck, cocoșul HeiHei din Moana și leul Scar din Regele Leu.

„Eu transform mâncăruri sănătoase pentru copii, în aceste creații, în personaje de desene animate. Unele dintre farfurii sunt chiar comestibile, altele sunt doar artă. La unele creații, vezi doar un piure de cartofi... Acelea sunt doar artă, pentru că acel piure se răcește până ajungi să-l mănânci. Felul în care lucrez constă în analizarea personajului pentru a vedea de ce fel de mâncare am nevoie pentru a-l crea”, a mai povestit Laleh, care a primit cuțitul de argint al prieteniei.

