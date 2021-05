Chefi la cuțite, 9 mai 2021. Sorin Bontea a fost acuzat de sabotaj! Cum l-a prins Cătălin Scărlătescu

Echipele conduse de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au revenit în bucătărie pentru cel de-al doilea battle.

Vă reamintim că, în ediția anterioară, echipa albastră a pierdut un concurent. Acum, a doua confruntare i-a readus pe toți în fața Irinei Fodor, care a dezvăluit o temă cu totul și cu totul surprinzătoare.

De data aceasta, concurenții au primit sarcina de-a pregăti farfurii demne de un fine dining, fără însă a folosi carnea. Jurizarea va fi făcută de distribuția serialului „Adela” de la Antena 1, lucru ce înseamnă că printre invitați se va afla și Răzvan Fodor, bunul prieten al lui Sorin Bontea, dar și soțul prezentatoarei.

Inițial, liderul echipei verzi a furculițelor s-a bucurat când a auzit cine face degustarea, fiindcă știa ce mare iubitor de carne e Fodor și deja se baza pe o rețetă bogată în proteine animale! Și când parcă se vedea învingător, zâmbetul i-a dispărut rapid odată cu aflarea temei: fine dining fără carne.

Dornic să câștige cu orice preț, acesta l-a lăsat pe Rikito Watanabe (Riki), japonezul priceput din echipa sa, să preia frâiele și să facă udong, o rețetă similară cu supa ramen.

Sorin bBntea l-a pus pe Rikito Watanabe să coordoneze echipa verde

În timp ce stătea liniștit că echipa sa muncește din greu, juratul emisiunii „Chefi la cuțite” a început să se plimbe prin bucătărie.

Alexandru Bădițoaia, cuțitul de aur al lui Cătălin Scărlătescu, a trecut prin numeroase emoții în timpul celui de-al doilea battle din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Bucătarul în vârstă de 28 de ani pregătea un orez mai special atunci când s-a anunțat faptul că au mai rămas doar treizeci de minute pentru gătit.

Încet și sigur, Sorin Bontea s-a apropiat de el și a început să îi dea sfaturi despre orez, dar Cătălin Scărlătescu i-a văzut și și-a acuzat colegul de sabotaj.

„Băi, trebuie să mă cinstești. Am vorbit despre orez, nebunule, și l-am învățat. Te-am ajutat acuma, te-am ajutat”, s-a apărat Sorin Bontea.

„Mai rău ca niciodată, Bontea a venit să îl țină de vorbă pe Alex. L-am trimis apoi să meargă să îl țină de vorbă pe Bontea cinci minute, ca să vedem cum o să se simtă”, a zis Cătălin Scărlătescu, supărat.

„Termină cu prostiile astea. Ești nebun. Nu am zis nimic, am vorbit doar despre metode de gătit orezul. Nu am zis nimic altceva, ești nebun la cap?!”, a mărturisit Bontea, nervos.