Chefi la cuțite, lider de audiență cu ediția de ieri. Chef Orlando a câștigat aseară bomba cu mai multe amulete

Victorie îndelung așteptată pentru Chef Orlando Zaharia aseară, la Chefi la cuțite: juratul și-a adjudecat o prețioasă bombă, într-o ediție a show-ului culinar care și-a păstrat supremația în topul audiențelor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 26 Martie 2026, 13:04 | Actualizat Joi, 26 Martie 2026, 13:06
Jurații mai au în față două întreceri pentru amulete înainte de definitivarea clasamentului în funcție de care se stabilește câți concurenți va avea fiecare în echipe. | Antena 1

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:29 – 24:05, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 4.7 puncte de rating și 20.8% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 4.2 puncte de rating și 18.7% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 5.3 puncte de rating și 17.5% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.4 puncte de rating și 14.4% cotă de piață. În minutul de aur 21:48, peste 1,2 milion de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Cea de-a treia bombă pusă la bătaie de Irina Fodor în acest sezon a încins din nou spiritele în bucătăria Chefi la cuțite, mai ales după anunțarea temei, care i-a luat prin surprindere pe cei patru Chefi: ciorba. Jurații au avut, așadar, de gătit diferite variante ale acestui preparat atât de îndrăgit de români, pregătindu-se pentru o degustare făcută de interpreta de muzică populară Vlăduța Lupău. Dacă Chef Richard Abou Zaki a ales o ciorbă de perișoare așa cum îi făceau mama și nănița în copilărie, Chef Ștefan a pariat pe o ciorbă ardelenească, cu afumătură, inspirându-se tot din vremurile copilăriei lui și ținând cont că Vlăduța este, de asemenea, din Ardeal. De partea cealaltă, Chef Alexandru Sautner s-a lăsat inspirat de pasiunea sa pentru pescuit și a făcut o ciorbă de pește, în timp ce Chef Orlando Zaharia a gătit o ciorbă din coadă de văcuță, cu smântănă. Aceasta a și fost preferata Vlăduței – care i-a acordat cele 5 puncte și bomba lui Chef Orlando Zaharia. O victorie savurată din plin, după ce, în ultimele etape, juratul a fost dezamăgit de punctajele mici obținute.

Ciorba ardelenească i-a adus lui Chef Ștefan 4 puncte, pe locul doi, cu 3 puncte, s-a situat Chef Sautner, iar cele 2 puncte au ajuns la Chef Richard. Jurații mai au în față două întreceri pentru amulete înainte de definitivarea clasamentului în funcție de care se stabilește câți concurenți va avea fiecare în echipe. Așadar, săptămâna viitoare, competiția Chefi la cuțite continuă intens la Antena 1 și AntenaPLAY.

Sursa: Fifty5Blue

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban, și Național

Perioada 25 martie 2026

Chefi la cuțite, 25 martie 2026. Oana Maria Rotariu, dezvăluiri cutremurătoare despre ce a trăit în incendiul de la Cole...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce avere a ajuns să aibă de fapt românul celebru care spunea despre el că e “frumos, deștept și bogat!” Ce avere a ajuns să aibă de fapt românul celebru care spunea despre el că e &#8220;frumos, deștept și bogat!&#8221;
Observatornews.ro Supărat pe viaţă s-a urcat pe acoperiş şi a aruncat cu ţigle în poliţişti. Apoi a cerut dedicaţii cu manele Supărat pe viaţă s-a urcat pe acoperiş şi a aruncat cu ţigle în poliţişti. Apoi a cerut dedicaţii cu manele
Antena 3 Noelia va muri astăzi, la doar 25 de ani, prin eutanasie la cerere, în Spania: ”Vreau doar să plec în pace” Noelia va muri astăzi, la doar 25 de ani, prin eutanasie la cerere, în Spania: ”Vreau doar să plec în pace”

Chefi la cuțite, 25 martie 2026. Oana Maria Rotariu, dezvăluiri cutremurătoare despre ce a trăit în incendiul de la Colectiv
Chefi la cuțite, 25 martie 2026. Oana Maria Rotariu, dezvăluiri cutremurătoare despre ce a trăit în incendiul de...
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani Catine.ro
Chefi la cuțite, 25 martie 2026. Cine a câștigat a treia bombă cu amulete! Vlăduța Lupău a dat verdictul
Chefi la cuțite, 25 martie 2026. Cine a câștigat a treia bombă cu amulete! Vlăduța Lupău a dat verdictul
Eduardo Santamarina vorbește despre debutul fiului său ca actor și mărturisește: „Mă văd pe mine în el”
Eduardo Santamarina vorbește despre debutul fiului său ca actor și mărturisește: „Mă văd pe mine în el” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a spus doar că vrea să-l „folosească”
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a... Libertatea.ro
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună AntenaSport
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de anunțul divorțului de Rareș Cojoc a ieșit acum la iveală. Foto
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de... Elle
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire:
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză HelloTaste.ro
Cât costă benzina și motorina pe 26 martie. Prețul a crescut și cu 2 lei pe litru față de acum o lună, la motorină
Cât costă benzina și motorina pe 26 martie. Prețul a crescut și cu 2 lei pe litru față de acum o lună, la... Antena3.ro
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor useit
Theodor Stolojan se întoarce! Lovitura supremă anunțată pentru România
Theodor Stolojan se întoarce! Lovitura supremă anunțată pentru România BZI
Horoscop financiar, aprilie 2026: Schimbări importante și decizii financiare înțelepte
Horoscop financiar, aprilie 2026: Schimbări importante și decizii financiare înțelepte Jurnalul
Pepe câștigă o primă rundă în procesul cu Raluca Pastramă, dar disputa continuă: Nu e nimic finalizat...
Pepe câștigă o primă rundă în procesul cu Raluca Pastramă, dar disputa continuă: Nu e nimic finalizat... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Un cip cât o monedă, implantat în creier, i-a dat o nouă şansă la viaţă. Bărbatul poate vorbi din nou
Un cip cât o monedă, implantat în creier, i-a dat o nouă şansă la viaţă. Bărbatul poate vorbi din nou Observator
Ce se întâmplă dacă privești zilnic peisaje din natură. Cum îți poate îmbunătăți sănătatea mintală
Ce se întâmplă dacă privești zilnic peisaje din natură. Cum îți poate îmbunătăți sănătatea mintală MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Întâlnirile la adolescenți: Cum să vorbești cu adolescentul despre întâlniri
Întâlnirile la adolescenți: Cum să vorbești cu adolescentul despre întâlniri DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii UseIT
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară Hello Taste
