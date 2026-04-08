Chefi la cuțite, lider de audiență. Diseară, urmează bootcamp-ul sezonului 17

Chefii au încheiat ieri audițiile sezonului 17, într-o ediție a show-ului culinar care s-a impus ca lider de audiență atât pe segmentele de public comercial și urban, cât și la nivelul întregii țări.

Publicat: Miercuri, 08 Aprilie 2026, 12:49 | Actualizat Miercuri, 08 Aprilie 2026, 12:51
Diseară, de la 20:30, Irina Fodor dă startul bootcamp-ului care îi va surprinde pe concurenți cu o probă ce le va provoca originalitatea și creativitatea. La finalul serii, Chefii vor avea definitivate echipele cu care vor concura în battle-uri.

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:31 – 23:52, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.1 puncte de rating și 20.3% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 4.1 puncte de rating și 16.2% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 5.3 puncte de rating și 16.3% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 3.9 puncte de rating și 11.9 % cotă de piață.

La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență 5.1 rating și 15.7% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 4.5 puncte de rating și 13.7% cotă de piață. În minutul de aur 21:57, peste 1,2 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Azi începe marele bootcamp – la capătul căruia Chefii își vor forma echipele cu care vor intra în battle-urile sezonului 17. Concurența este uriașă – peste 100 de competitori care au trecut de audiții se vor întrece pentru a ocupa cele 19 locuri disponibile în taberele Chefilor.

Calculul este simplu: Chef Richard Abou Zaki va avea o echipă de șapte oameni, Chef Alexandru Sautner va intra în luptă cu șase competitori, Chef Ștefan Popescu are dreptul la cinci concurenți, iar Chef Orlando Zaharia își va alege patru oameni. Între aceștia, sunt incluși și cuțitele de aur – așadar, dintre jurați, Chef Orlando este singurul care își poate alege chiar numărul de concurenți la care este îndreptățit, întrucât în audiții nu a dat cuțitul de aur.

Adrenalină, o probă surprinzătoare și un final al serii cu emoții până la cer: cum vor arăta echipele juraților telespectatorii vor descoperi în ediția Chefi la cuțite din această seară, de la 20:30.

Echipa Super Neatza cu Răzvan și Dani aduce ediții speciale de sărbătoare în Vinerea Mare, dar şi în prima şi a doua zi ...
AS.ro Planul uriaş pe care Ion Ţiriac îl avea pentru Mircea Lucescu. Magnatul s-a lovit de refuzul lui “Il Luce” Planul uriaş pe care Ion Ţiriac îl avea pentru Mircea Lucescu. Magnatul s-a lovit de refuzul lui &#8220;Il Luce&#8221;
Observatornews.ro Satul unic în România care riscă să fie distrus de orăşenii mutaţi aici. " Au venit pentru case de vacanţe" Satul unic în România care riscă să fie distrus de orăşenii mutaţi aici. " Au venit pentru case de vacanţe"
Antena 3 Anthropic nu va lansa ultimul său model AI, pe care îl consideră „prea periculos”. Mythos a „evadat” din laboratorul virtual Anthropic nu va lansa ultimul său model AI, pe care îl consideră „prea periculos”. Mythos a „evadat” din laboratorul virtual

Chefi la cuțite, 7 aprilie 2026. Gagea, ultimul concurent din audiții, a primit un verdict la care nu se aștepta: „E un miracol”
Chefi la cuțite, 7 aprilie 2026. Gagea, ultimul concurent din audiții, a primit un verdict la care nu se aștepta:...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Chefi la cuțite, 7 aprilie 2026. Cristina Herac l-a făcut pe chef Richard să se răzgândească în privința votului 
Chefi la cuțite, 7 aprilie 2026. Cristina Herac l-a făcut pe chef Richard să se răzgândească în privința...
Ce a putut să găsească Sila Turkoglu în mașina partenerului său. Detaliul a lăsat-o fără cuvinte
Ce a putut să găsească Sila Turkoglu în mașina partenerului său. Detaliul a lăsat-o fără cuvinte Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Fotograful Elenei Lasconi, dezvăluiri despre falsa întâlnire între Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta: „M-au dat afară din birou”
Fotograful Elenei Lasconi, dezvăluiri despre falsa întâlnire între Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta:... Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
„Sunteți niște scorpii negre la suflet„ Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată: „Am primit cele mai jignitoare comentarii...„
„Sunteți niște scorpii negre la suflet„ Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată:... Elle
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire:
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pește la cuptor cu legume și lămâie. Rețetă ușoară pentru dezlegare în Postul Paștelui
Pește la cuptor cu legume și lămâie. Rețetă ușoară pentru dezlegare în Postul Paștelui HelloTaste.ro
În timp ce Artemis 2 făcea istorie, Rusia a anunțat că revendică ”teritorii suverane” pe Lună
În timp ce Artemis 2 făcea istorie, Rusia a anunțat că revendică ”teritorii suverane” pe Lună Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Unde s-au refugiat Codruța Filip și Valentin Sanfira după divorț? Unde a fost surprinsă
Unde s-au refugiat Codruța Filip și Valentin Sanfira după divorț? Unde a fost surprinsă BZI
Schimbări majore în procesele de malpraxis: medicii specialiști devin obligatorii în expertizele medico-legale
Schimbări majore în procesele de malpraxis: medicii specialiști devin obligatorii în expertizele medico-legale Jurnalul
Documentarul CERNOBÎL: DINCOLO DE TĂCERE face lumină asupra celei mai devastatoare catastrofe nucleare din istoria omenirii
Documentarul CERNOBÎL: DINCOLO DE TĂCERE face lumină asupra celei mai devastatoare catastrofe nucleare din istoria... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Urmează 3 zile de frig, ploi, lapoviţă sau ninsoare în aproape toată ţara. Alertă de vreme rea în Capitală
Urmează 3 zile de frig, ploi, lapoviţă sau ninsoare în aproape toată ţara. Alertă de vreme rea în Capitală Observator
Beneficiile consumului de morcovi. De ce sunt importanți în alimentație
Beneficiile consumului de morcovi. De ce sunt importanți în alimentație MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când începe bebelușul să se târască?
Când începe bebelușul să se târască? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Tort cu decor iepuraș și ouă vopsite, pentru masa de Paște
Tort cu decor iepuraș și ouă vopsite, pentru masa de Paște Hello Taste
