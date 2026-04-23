Chefi la cuțite, lider de audiență. Echipa verde, condusă de Chef Sautner, a câștigat bătălia culinară de ieri

Ieri seară, tabăra tunicilor verzi, a lui Chef Alexandru Sautner, a înregistrat prima victorie din acest sezon Chefi la cuțite, într-o ediție a show-ului culinar care și-a păstrat supremația în topul audiențelor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 23 Aprilie 2026, 12:52 | Actualizat Joi, 23 Aprilie 2026, 12:53
Proba le-a venit... mănușă celor din echipa verde, care
s-au bazat astfel pe talentul și priceperea cuțitului de aur Marina Luca pentru tema serii – tasting menu de deserturi.

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:29 – 24:03, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.2 puncte de rating și 21.8% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 4.5 puncte de rating și 19.0% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 5.5 puncte de rating și 17.7% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.4 puncte de rating și 14.2% cotă de piață. În minutul de aur 22:00, peste 1,1 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Cea de-a șasea confruntare culinară a adus multă adrenalină în bucătăria Chefi la cuțite, unde a răsunat de nu mai puțin de trei ori alarma amuletei. Primul jurat care a folosit un super-avantaj a fost Chef Richard Abou Zaki, care a impus adversarilor să gătească folosind mănuși de cuptor. O adevărată provocare să creezi deserturi fine cu acele mănuși supra-dimensionate. Dar chiar și-așa, tunicile verzi s-au descurcat, găsind tot felul de metode inventive, precum folosirea... nasului, pentru a pune în funcțiune un aparat de bucătărie digital.

De altfel, dornic de victorie, Chef Sautner s-a avântat și el în luptă pentru a-și ajuta concurenții, folosind amuleta care a obligat taberele opuse să gătească în ștafetă, cu câte un singur concurent la bancurile de lucru. Cea din urmă amuletă aruncată în joc a venit iarăși din partea lui Chef Richard, care a ales puterea de a găti el însuși pentru echipa sa. La finalul întrecerii, tabăra condusă de Chef Sautner s-a bucurat de prima victorie din acest sezon.

Seara a culminat cu o probă individuală care le-a cerut concurenților să pregătească farfurii în care diferite tipuri de carne să fie ingredientele principale. Cele mai mici punctaje au fost obținute de Christian Ursu, din echipa bordo și Elena Barbu, din tabăra bej – amândoi părăsind competiția, întrucât a fost o seară cu dublă eliminare.

Chef Richard și Chef Ștefan au rămas astfel cu mai puțini oameni în urma individualei de aseară – însă ambițiile lor nu au scăzut deloc, iar săptămâna viitoare, întrecerile culinare vor continua aprig în bucătăria Chefi la cuțite luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și AntenaPLAY.

