Chefi la cuțite, lider de audiență. Victorie pentru echipa verde în bătălia culinară. Cine a fost eliminat din competiție

Chefi la cuțite, lider de audiență. Victorie pentru echipa verde în bătălia culinară de aseară. Sebastian Bartha a fost eliminat din competiție după proba individuală.

Chefi la cuțite, lider de audiență. Victorie pentru echipa verde în bătălia culinară de aseară. Sebastian Bartha a fost eliminat din competiție după proba individuală | Antena 1

Echipa verde, condusă de Chef Sautner, a câștigat confruntarea culinară de ieri,

într-o ediție Chefi la cuțite care și-a păstrat poziția de lider în topul audiențelor. Seara a culminat cu eliminarea din concurs a lui Sebastian Bartha, concurentul echipei gri care a obținut cel mai mic punctaj la proba individuală.

Chefi la cuțite, lider de audiență. Victorie pentru echipa verde în bătălia culinară

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:30 – 24:19, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 6.2 puncte de rating și 24.4% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 4.3 puncte de rating și 16.9% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 6.1 puncte de rating și 19.5% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.3 puncte de rating și 13.7% cotă de piață.

La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență 5.3 rating și 16.8% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 4.6 puncte de rating și 14.6% cotă de piață. În minutul de aur 22:06, peste 1,2 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Articolul continuă după reclamă

Totodată, postul Antena 1 s-a impus ca lider de audiență la nivelul publicului comercial pe întreaga zi (02:00 – 26:00), întregistrând 2.4 puncte de rating și 20.9% cotă de piață, în timp ce postul de pe poziția secundă, Pro TV, a obținut 2.3 puncte de rating și 20.2% cotă de piață. Antena 1 a ocupat primul loc în topul audiențelor la nivelul publicului comercial și în prime time (19:00 – 24:00), cu 5.5 puncte de rating și 21.7% cotă de piață, în timp ce postul de pe următorul loc, Pro TV a înregistrat 5.2 puncte de rating și 20.5% cotă de piață.

Cine a fost eliminat din competiție

Bucurie pentru tunicile verzi, ieri seară: Chef Sautner și concurenții săi au câștigat o bătălie culinară grea. Și asta, în primul rând pentru că echipele au avut de gătit cu anumite combinații de ingrediente impuse.

Combinații deloc ușoare, având în vedere că au fost alese de Chefi! Ieri seară, fiecare jurat a impus taberelor adverse câte 5 ingrediente atent selecționate din cămară – așadar, alăturări precum varza murată și rahatul au fost surse de amuzament pentru unii și de disperare pentru alții, în bucătăria Chefi la cuțite.

Nu în ultimul rând, întrecerea culinară a fost marcată de amuleta folosită de Chef Orlando, care le-a impus celorlalți trei Chefi să-și coordoneze taberele fiind legați la mâini între ei. Strategia nu l-a ajutat, însă, să obțină o victorie și la finalul serii, chiar echipa lui a pierdut un concurent – Sebastian Bartha părăsind competiția după ce a obținut cel mai mic punctaj la proba individuală.

Săptămâna viitoare urmează trei ediții incendiare – sunt ultimele trei confruntări ale echipelor din sezonul 17 Chefi la cuțite (luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și AntenaPLAY), înainte de Semifinala și Finala de pe 25 și 26 mai.

Sursa: Fifty5Blue

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban, și Național

Perioada 13 mai 2026