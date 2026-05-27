Chefi la cuțite - Viitorul are gust, 27 mai 2026. Jurații și-au format echipele. Cum au reacționat cei mici: „A început suspansul”

Încă din prima ediție a mini-sezonului Chefi la cuțite - Viitorul are gust, de pe 27 mai 2026, jurații și-au format echipele. Cei mici au fost extrem de emoționați. Iată ce s-a întâmplat în platou.

Publicat: Miercuri, 27 Mai 2026, 23:45 | Actualizat Miercuri, 27 Mai 2026, 22:59
După ce au aflat ce culori vor avea tunicile lor, jurații au primit o misiune extrem de dificilă. Chef Richard Abou Zaki, chef Alexandru Sautner, chef Ștefan Popescu și chef Orlando Zaharia au fost nevoiți să își formeze echipele.

Aceștia au analizat în detaliu fiecare farfurie a micuților, făcând și unele stategii pentru a ajunge cât mai departe în competiția mini-sezonului. Un lucru este cert, copiii au așteptat cu emoții să afle din ce echipe vor face parte.

Chef Alexandru Sautner a fost primul care și-a ales un copil în echipa lui de la Chefi la cuțite – Viitorul are gust. Acesta a fost urmat de chef Richard Abou Zaki, iar mai apoi de chef Ștefan Popescu și chef Orlando Zaharia.

„Și aici a început suspansul!”, a spus unul dintre copii.

„A sosit momentul să ne facem echipele! A sosit momentul să vedem ce strategie aplic”, a mărturisit chef Ștefan Popescu.

„O să fie o alegere foarte grea! Toți vor intra în echipe, dar eu trebuie să-mi formez echipa mea acum! Toți copiii sunt la fel pentru mine, nu contează ordinea. Voiam să-i complimentez pentru farfuriile din care am mâncat în seara asta!”, a completat și chef Richard Abou Zaki.

„Alegerile mele vor fi așa cu suflet, vor fi pe sentiment și pe ceea ce am simțit eu”, a decis și chef Orlando Zaharia să puncteze.

„E greu pentru că toți sunt simpatici și talentați, dar vreau să-mi fac o echipă bombă!”, a dezvăluit chef Alexandru Sautner.

Cum arată echipele juraților din mini-sezonul Chefi la cuțite - Viitorul are gust

În prima ediție a mini-sezonului Chefi la cuțite - Viitorul are gust, de pe 27 mai 2026, telespectatorii au avut parte de un moment savuros. Aceștia au putut vedea echipele de micuți pe care chefii le-au făcut în bucătăria show-ului culinar.

Primul concurent din echipa roz a fost Ilona Tand. Chef Alexandru Sautner i-a mai ales și pe Diana Mocan și pe Cristian Tudor Marin. Ultima alegere a juratului a fost David Birea. Toți concurenții s-au bucurat să afle că vor purta tunici roz.

De asemenea, din echipa lui chef Richard Abou Zaki fac parte Cristian Filip, Maia Seserman, Irina Iancu și Darius Banu. Juratul are o strategie foarte bine pusă la punct. Așadar, și-a ales cei mai mici copii din mini-sezonul Chefi la cuțite - Viitorul are gust.

Roberta Popescu a mers direct în echipa albastră. La fel și Tudor Seserman. Chef Ștefan Popescu l-a mai ales și pe Andrei Mihăilă. De altfel, tunica albastră va mai fi purtată și de Nicolas Manolache.

Daria Ion a fost prima concurentă din echipa lui chef Orlando Zaharia. Printre cei care au mai primit tunica verde se numără Vanesa Miricică, Caesar Giurgiu și Raymond Dinu.

Chef Richard Abou Zaki alături de un concurent din echipa lui de la Chefi la cuțite - Viitorul are gust
Chefi la cuțite - Viitorul are gust se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Cele mai tari momente ale mini-sezonului pot fi vizionate și pe YouTube.

