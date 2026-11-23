În episodul de astăzi, cei patru Chefi s-au luptat din nou pentru un avantaj oferit de Irina. Ce întrebări le-a pus aceasta și ce le-a dat cel mai mult bătaie de cap.

Cine a câștigat avantajul la Chefi la cuțite. Ce întrebări le-au dat bătăi de cap celor patru jurați | antena 1

Chefii de la Chefi la cuțite au fost puși la încercare de Irina Fodor înainte de o nouă probă a competiției culinare.

Cine a câștigat avantajul la Chefi la cuțite

De această dată, jurații au avut de răspuns la câteva întrebări despre detalii pe care le întâlnesc frecvent în platoul emisiunii, iar cel mai atent dintre ei a câștigat un avantaj important. Deși sunt de mai multe sezoane în show, unii dintre chefi au demonstrat că nu sunt atât de atenți la lucrurile din jur pe cât ar fi crezut.

Înainte de joc, fiecare dintre cei patru jurați a vorbit despre starea sa și despre energia cu care a început noua zi. Chef Orlando a mărturisit că își dorește să fie mai pregătit, în timp ce Chef Ștefan Popescu aștepta cu nerăbdare amuleta. Chef Richard Abou Zaki a încercat să lase în urmă supărarea din ediția precedentă și să înceapă un nou capitol, iar Chef Alexandru Sautner a declarat că se simte extraordinar de bine.

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Momentul a fost însă condimentat și de discuțiile dintre Irina Fodor și Chef Richard, care încă era supărat după întâmplările din ediția anterioară. Prezentatoarea a încercat să-l împace, iar gestul său, când l-a îmbrățișat, nu a trecut neobservat de ceilalți chefi. Orlando și colegii săi au glumit că ei nu au avut parte niciodată de o astfel de atenție din partea Irinei.

Richard a continuat să-și exprime nemulțumirea, spunând că este trist și că preferă să nu mai comenteze prea mult. Irina a explicat că știe de unde a pornit supărarea lui, legată de situația din ediția trecută, când o anumită cutie a ajuns la el și a fost nevoit să se retragă din probă. În cele din urmă, jurații au încercat să lase tensiunile deoparte și să se concentreze asupra jocului pregătit de prezentatoare.

Chefii au fost testați cu întrebări despre platoul emisiunii

Irina Fodor le-a adresat mai multe întrebări despre obiectele și elementele decorative din spațiile pe care le folosesc în timpul filmărilor. Prima provocare a fost să ghicească numărul plantelor decorative aflate în zona de relaxare. Chefii au încercat să ofere răspunsuri cât mai precise, însă numărul real i-a surprins.

Jurații au fost întrebați și câți pești se află în obiectul decorativ din camera lor, dar și ce culoare au scaunele din camera susținătorilor, pe care stau de mai multe sezoane. Irina Fodor a remarcat faptul că, deși le sunt familiare aceste locuri, chefilor le-a fost greu să-și amintească unele detalii.

O altă provocare a vizat numărul becurilor decorative din camera susținătorilor, iar punctul a fost acordat în urma răspunsurilor oferite. Ultima întrebare a fost despre forma mesei din zona câștigătorilor, locul în care jurații ajung atunci când câștigă Peroni. Aceasta are forma unei floricele.

La finalul jocului, cel care a reușit să fie cel mai atent și să obțină punctele necesare pentru a câștiga avantajul oferit de Irina Fodor a fost Chef Ștefan Popescu. Acesta a pornit astfel în noua probă cu un beneficiu care ar putea face diferența în competiție.