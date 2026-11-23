Fosta concurentă Mireasa a ținut să-și testele limitele, așa că a venit în fața concurenților pentru a găti. Ce au spus aceștia, vezi de la 20.30 pe Antena 1.
O fostă concurentă Mireasa, apariție surprinzătoare la Chefi la cuțite!
O fostă concurentă de la Mireasa și-a încercat norocul în bucătăria Chefi la cuțite, unde a pregătit un preparat cu care speră să-i impresioneze pe cei patru jurați. Tânăra, în vârstă de 29 de ani, originară din Republica Moldova, are experiență în bucătărie, este pasionată de gătit și a povestit că a început să prepare diverse rețete încă din copilărie.
Concurenta a avut un preparat pe care l-a lăsat cu multe emoții în fața chefilor, dar și cu speranța că va primi aprecierea acestora. Dincolo de pasiunea pentru gastronomie, aceasta are și o poveste de viață interesantă, despre care va vorbi în ediția din această seară.
Momentul degustării nu a fost lipsit de suspans, dar nici de o situație amuzantă. Fosta concurentă Mireasa a așteptat verdictul chefilor, iar plecarea sa din fața juraților a venit abia după ce Chef Richard a ridicat cuțitul, într-un moment care a stârnit zâmbete, dar care poate fi urmărit integral în scurt timp.
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Ce au spus chefii
Ce au spus cei patru chefi despre preparatul său, cum a decurs întâlnirea cu aceștia și ce alte dezvăluiri a făcut concurenta, telespectatorii pot afla în ediția Chefi la cuțite de diseară, de la ora 20:30, la Antena 1.
Dincolo de pasiunea pentru gătit și sport, fosta concurentă Mireasa a trecut și prin experiențe care i-au pus la încercare încrederea în oameni. Aceasta a povestit despre o perioadă în care a pierdut aproximativ 2.000 de euro într-o afacere de tip piramidal, după ce a fost convinsă să investească bani și să atragă alte persoane în sistem. Experiența a ajuns inclusiv în instanță și a marcat-o.
În ediția din această seară, telespectatorii vor descoperi mai multe despre parcursul său, despre alegerile pe care le-a făcut de-a lungul timpului și despre cum a ajuns să-și transforme pasiunea pentru bucătărie într-o activitate urmărită de sute de mii de oameni în mediul online. Cum a fost întâlnirea cu cei patru chefi și ce verdict a primit pentru preparatul pregătit, aflați la Chefi la cuțite, de la ora 20:30, la Antena 1.Cine este Mihai Stoenescu, soțul Alinei Pușcaș. Ce profesie are și cum a apărut alături de vedetă la Chefi la cuțite... Gestul uriaș făcut de Chef Richard Abou Zaki pentru colegii săi de la Chefi la cuțite, la lansarea noii sale cărți! Ce s...