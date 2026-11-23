O fostă concurentă Mireasa a ținut să participe și la show-ul culinar de la Antena 1. Chefii au avut parte de o prezență interesantă în platou, iar diseară de la 20.30 se va vedea despre cine este vorba.

O fostă concurentă Mireasa, apariție surprinzătoare la Chefi la cuțite! Ce le-a gătit juraților și cum au reacționat | antena 1

Fosta concurentă Mireasa a ținut să-și testele limitele, așa că a venit în fața concurenților pentru a găti. Ce au spus aceștia, vezi de la 20.30 pe Antena 1.

O fostă concurentă Mireasa, apariție surprinzătoare la Chefi la cuțite!

O fostă concurentă de la Mireasa și-a încercat norocul în bucătăria Chefi la cuțite, unde a pregătit un preparat cu care speră să-i impresioneze pe cei patru jurați. Tânăra, în vârstă de 29 de ani, originară din Republica Moldova, are experiență în bucătărie, este pasionată de gătit și a povestit că a început să prepare diverse rețete încă din copilărie.

Concurenta a avut un preparat pe care l-a lăsat cu multe emoții în fața chefilor, dar și cu speranța că va primi aprecierea acestora. Dincolo de pasiunea pentru gastronomie, aceasta are și o poveste de viață interesantă, despre care va vorbi în ediția din această seară.

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Momentul degustării nu a fost lipsit de suspans, dar nici de o situație amuzantă. Fosta concurentă Mireasa a așteptat verdictul chefilor, iar plecarea sa din fața juraților a venit abia după ce Chef Richard a ridicat cuțitul, într-un moment care a stârnit zâmbete, dar care poate fi urmărit integral în scurt timp.

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Ce au spus chefii

Ce au spus cei patru chefi despre preparatul său, cum a decurs întâlnirea cu aceștia și ce alte dezvăluiri a făcut concurenta, telespectatorii pot afla în ediția Chefi la cuțite de diseară, de la ora 20:30, la Antena 1.

Dincolo de pasiunea pentru gătit și sport, fosta concurentă Mireasa a trecut și prin experiențe care i-au pus la încercare încrederea în oameni. Aceasta a povestit despre o perioadă în care a pierdut aproximativ 2.000 de euro într-o afacere de tip piramidal, după ce a fost convinsă să investească bani și să atragă alte persoane în sistem. Experiența a ajuns inclusiv în instanță și a marcat-o.

În ediția din această seară, telespectatorii vor descoperi mai multe despre parcursul său, despre alegerile pe care le-a făcut de-a lungul timpului și despre cum a ajuns să-și transforme pasiunea pentru bucătărie într-o activitate urmărită de sute de mii de oameni în mediul online. Cum a fost întâlnirea cu cei patru chefi și ce verdict a primit pentru preparatul pregătit, aflați la Chefi la cuțite, de la ora 20:30, la Antena 1.