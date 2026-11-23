Chef Richard Abou Zaki și-a lansat cea de-a doua carte, prilej cu care s-a aflat ce gest emoționant a făcut pentru colegii săi de la Chefi la cuțite.

Chef Richard Abou Zaki are un nou motiv de bucurie și mândrie, după ce și-a lansat cea de-a doua carte. Este vorba despre o colecție de rețete destinate tuturor pasionaților de gătit, indiferent dacă sunt sau nu bucătari. La evenimentul de lansare, Chef Orlando Zaharia, Chef Ștefan Popescu și Chef Alexandru Sautner au dezvăluit că au fost mai mult decât încântați de ceea ce a făcut colegul lor pentru ei, în semn de afecțiune și apreciere.

Ce gest a făcut Chef Richard Abou Zaki pentru colegii săi de la Chefi la cuțite

Un reporter Antena Stars a discutat cu cei trei îndrăgiți bucătari, care au dezvăluit faptul că Richard Abou Zaki le-a dat, în semn de apreciere, șansa de a publica și ei câte o rețetă în noua lui carte. Mai mult decât atât, acesta i-a invitat la restaurantul său, în Italia, acolo unde toți s-au simțit ca și când ar fi fost o familie.

„Este colegul nostru, este prietenul nostru în primul rând și, totodată, am avut onoarea să facem parte din cartea lui, așa că suntem și noi prezenți în carte cu câte o rețetă. Chiar a fost o excursie extraordinar de frumoasă. În Italia am văzut locuri minunate și am filmat și am fotografiat într-o locație superbă”, a dezvăluit Alexandru Sautner.

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„Este un moment foarte emoționant și o să profit de această ocazie să spun că, de foarte multe ori, oamenii sau scriitorii își fac ei o carte a lor. De data asta, Richard a dovedit că este atât de atașat de noi și atât de generos încât ne-a oferit și nouă oportunitatea să lăsăm o rețetă. Și totodată ne-a oferit posibilitatea să mergem în Italia și să ne purtăm ca o familie”, a mărturisit Chef Orlando Zaharia.

Jurații Chefi la cuțite alături de Irina Fodor

Noua carte a lui Chef Richard Abou Zaki oferă 50 de rețete delicioase și ușor de realizat de către oricine, fiindcă sunt explicate pas cu pas.

„Rețetele din carte sunt pas cu pas, înțelegi foarte bine, sunt făcute pentru amatori, nu sunt pentru profesioniști, că dacă ai să facem noi o rețetă, ne vezi că îți punem două rânduri și gata, s-a făcut rețeta. Nu, asta este bine scrisă, bine gândită pentru cei de acasă, pentru cei care vor să gătească și nu neapărat pentru cei care pun mâna pentru prima oară pe o tigaie. Pentru oamenii care gătesc de zi cu zi. În carte sunt rețete bune, gustoase, pe care le poți face zi de zi”, a confirmat Ștefan Popescu.

„Da, cum este, fiind a doua carte deja al lui Richard, prima carte a fost cu rețete puțin mai exclusiviste, ai avut o carte mai identitară, și cu poveste, dar acum este o carte care poate să inspire pe foarte multă lume”, a zis Sautner.

„O să vreau să te contrazic puțin, pentru că eu cred că această carte este și pentru amatori, și pentru profesioniști, pentru că aceste rețete au o curatețe aparte. Și chiar și profesioniștii ar trebui să țină cont de rețetele tradiționale care trebuie să fie făcute așa cum au fost ele născute și create”, a intervenit Orlando Zaharia.

„Cum spune Richard, non c'è evoluzione senza tradizione. Adică, nu este evoluție fără tradiție. Dar totodată aș vrea să te contrazic și să spun că la Chef la cuțite nu așteptăm numai Chefii profesioniști, dar din contra, așteptăm și amatorii, așteptăm pasionații de bucătărie, pentru că este loc pentru toată lumea. Întotdeauna ne vom susține. Asta și așa este și la noi. Ce este în platou, este în platou Ce este în afara platoului și cred că se vede, este o legătură foarte strânsă între noi. O să facem diferența între ce este în platou și ce este în platou. Ne și certăm. Nu poți să te certi decât cu persoane la care ții și cu care te simți bine. Cu o persoană necunoscută n-ai cum să te certi. Așa cum mă cert cu Ștefan, cu Orlando, cu Richard. Așa că... Eu spun la mine, nu este cearta aia cu dușmănie. Știi? Să ții dușmănie. Ce a făcut, ce a zis, ne-am spus focul. Mai ține supărarea, nu dușmănia. Dar supărarea mai ține așa”, a mai zis Sautner.

Acesta a evidențiat astfel faptul că între ei există nu doar spirit de colegialitate, ci o prietenie deosebită, ce trece dincolo de camerele de filmat.

„Nu vă mai văitați că totul este bine și frumos și de aceea ne stă bine împreună pentru că ne spunem ce avem pe suflet. Și cu asta am încheiat”, a zis Chef Orlando Zaharia, la final.