Semifinala Chefi la cuțite, 23 decembrie 2025. Semifinaliștii au gătit pentru concurenții din sezonul trecut alături de familii

Marea Finală a sezonului 16 Chefi la cuțite se vede, mâine, 24 decembrie 2025, de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY!

Semifinala sezonului 16 Chefi la cuțite a început cu multe emoții atât pentru concurenți, cât și pentru jurații care au avut ocazia să îi întâlnească pe cei mai importanți oameni din viața celor pe care i-au îndrumat încă de la începutul emisiunii.

Familiile lor nu doar că au notat primele preparate, ci au și luat parte la cea de-a doua probă, ajutându-i să gătească cea mai bună farfurie pentru următoarea evaluare în care concurenții din sezonul trecut și-au luat rolul de jurați în serios.

Citește și: Mesajul dureros transmis de Darius Ticmenov după ce a fost eliminat de la Chefi la cuțite chiar înainte de semifinală

Descoperă în rândurile de mai jos cine și-a făcut apariția în platou și ce au spus foștii concurenți despre preparatele din semifinala sezonului 16 Chefi la cuțite.

Semifinaliștii sezonului 16 Chefi la cuțite au gătit pentru concurenții din sezonul trecut. Cine i-a ajutat să gătească preparatele din cea de-a doua probă a ediției difuzată pe 23 decembrie 2025

După ce concurenții au aflat că cei care au jurizat preparatele primei probe au fost chiar cei mai importanți oameni din viața lor, aceștia au mai avut parte de o surpriză, deoarece în platou și-au făcut apariția chiar aceștia cu scopul de a-i ajuta să gătească pentru următoarea probă.

În timp ce Andrei, Bogdan, Ștefana și Sorina au gătit alături de partenerii de viață, ceilalți au avut parte de sprijinul celor din familia de sânge.

Ioan a gătit alături de una dintre surorile lui, Luca alături de fratele lui, Maria alături de fiica ei, iar Sergiu și Alex alături de mamele lor.

Emoțiile au fost cu atât mai mari, însă după ce au dus proba la final, aceștia au reușit să se mai liniștească puțin.

Citește și: Chefi la cuțite, 22 decembrie 2025. Cine sunt semifinaliștii sezonului 16. Patru concurenți au părăsit marea competiție în lacrimi

Nu la fel de liniște a fost și la jurizare, deoarece concurenții din sezonul trecut au așteptat cu nerăbdare să guste din preparatele din semifinala acestui sezon.

Nicoleta Ion, Bogdan Iancu, Andy Van De Gucht, Olivia Cucoș, Claudiu Gherguț, Adrian Doroftei, Mircea Jurj, Andrei Flutur, Dragoș Andrei Dudu, Olimpia Stemate și Mihai Vasile sunt cei care au venit și au degustat din fiecare farfurie, oferind note și exprimându-și opiniile cu privire la preparatele serii.

Citește și: Chefi la cuțite, 22 decembrie 2025. Ce echipă a câștigat ultimul battle și cine este primul semifinalist al sezonului 16

Deși au fost și preparate bune din punctul lor de vedere, ei au considerat că farfuriile nu s-au ridicat la nivelul unei semifinale.

„Din păcate nu am fost impresionați, se poate mai mult! Aș prefera să cred că a fost un eșec din cauza stresului, oboselii... știm cum este să ajungi acolo și de asta am încercat să fiu generos cu punctele. Le urez succes tuturor” a spus Adrian Doroftei.

„A fost o probă grea băieți, cinci elemente în farfurie într-o oră cu cineva care totuși e din familia ta, nu știi dacă gătește, dacă o găti o dată în viață, trebuie să îi zici și lui ce să facă și nu știe. Trebuie să explici. O probă care a dat jos nivelul și ar putea să schimbe cărțile pe masă... Eu cred că votul decisiv o să fie la a treia probă!” a spus și Chef Richard care a văzut cât de mult efort au depus toți concurenții.

Marea Finală a Sezonului 16 Chefi la cuțite se vede mâine de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY!

Citește și: Chefi la cuțite, 21 decembrie 2025. Trei eliminări și o singură salvare! Ce chef a rămas cu un singur membru în echipă