Cine este Bianca Podosu de la Chefi la cuțite sezon 17. Concurenta a studiat patiserie la Paris și are 2 copii minunați

Bianca Podosu este una dintre concurentele de la Chefi la cuțite sezon 17. După bootcamp, a primit tunica bordo a echipei lui chef Richard.

Bianca Podosu este de loc din Făgăraș și are 32 de ani. Concurenta echipei bordo de la Chefi la cuțite este chef patiser, după ce a absolvit școala de patiserie-cofetărie École Ducasse de la Paris. De asemenea, Bianca Podosu este absolventă a școlii de televiziune Intact Media Academy și a profesat în jurnalism. Pe plan personal, Bianca Podosu este mama a doi copii minunați. David și Maria îi înseninează zilele concurentei Chefi la cuțite.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Am venit la Chefi la cuțite după ce am terminat École Ducasse la Paris. Mi-am dorit foarte mult să mă înscriu la Chefi la cuțite”, a spus Bianca Podosu în audițiile Chefi la cuțite.

Articolul continuă după reclamă

În audiții, Bianca Podosu a venit cu un ispahan, după ce s-a îndrăgostit de rețeta aceasta când a văzut-o la creatoril ei, Pierre Hermé, marele patiser pe care l-a cunoscut la École Ducasse. Desertul nu i-a ieșit din prima și nu a vrut să le prezinte chefilor un macaron crăpat, așa că a preferat să dea farfuria goală și să revină în altă ediție. Chefii i-au permis Biancăi să revină, însă i-au spus că preparatul ei este dificil de preparat într-o oră.

Chiar dacă ar fi putut să schimbe preparatul, Bianca Podosu nu a vrut să renunțe la dorința de a se prezenta cu un ispahan corect și delicios așa că a doua oară a venit cu același desert, fapt care a arătat că este o concurentă ambițioasă. Tocmai ambiția Biancăi l-a convins pe chef Richard să-i ofere tunica bordo.

„Bianca e o fată care a venit de 2 ori în audiții, n-a vrut să schimbe preparatul și asta pentru mine demonstrează o mare determinare”, a spus chef Richard Abou Zaki după ce i-a oferit tunica bordo Biancăi Podosu.

„Foarte mult mi-am dorit tunica asta. E un vis devenit realitate”, a spus Bianca Podosu atunci.

În 2016, Bianca Podosu a devenit pentru prima dată mamă. Băiețelul ei, David, are acum 10 ani.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

După David a venit pe lume și Maria, surioara lui mai mică, iar cei doi copii îi bucură viața concurentei de la Chefi la cuțite.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Chefi la cuțite, 14 aprilie 2026. Cea mai grea probă individuală din istoria emisiunii. Cu ce ingrediente au gătit concurenții