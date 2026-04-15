Cine este Bianca Podosu de la Chefi la cuțite sezon 17. Concurenta a studiat patiserie la Paris și are 2 copii minunați

Bianca Podosu este una dintre concurentele de la Chefi la cuțite sezon 17. După bootcamp, a primit tunica bordo a echipei lui chef Richard.

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 15 Aprilie 2026, 17:29 | Actualizat Miercuri, 15 Aprilie 2026, 17:46
Bianca Podosu este de loc din Făgăraș și are 32 de ani. Concurenta echipei bordo de la Chefi la cuțite este chef patiser, după ce a absolvit școala de patiserie-cofetărie École Ducasse de la Paris. De asemenea, Bianca Podosu este absolventă a școlii de televiziune Intact Media Academy și a profesat în jurnalism. Pe plan personal, Bianca Podosu este mama a doi copii minunați. David și Maria îi înseninează zilele concurentei Chefi la cuțite.

„Am venit la Chefi la cuțite după ce am terminat École Ducasse la Paris. Mi-am dorit foarte mult să mă înscriu la Chefi la cuțite”, a spus Bianca Podosu în audițiile Chefi la cuțite.

În audiții, Bianca Podosu a venit cu un ispahan, după ce s-a îndrăgostit de rețeta aceasta când a văzut-o la creatoril ei, Pierre Hermé, marele patiser pe care l-a cunoscut la École Ducasse. Desertul nu i-a ieșit din prima și nu a vrut să le prezinte chefilor un macaron crăpat, așa că a preferat să dea farfuria goală și să revină în altă ediție. Chefii i-au permis Biancăi să revină, însă i-au spus că preparatul ei este dificil de preparat într-o oră.

Chiar dacă ar fi putut să schimbe preparatul, Bianca Podosu nu a vrut să renunțe la dorința de a se prezenta cu un ispahan corect și delicios așa că a doua oară a venit cu același desert, fapt care a arătat că este o concurentă ambițioasă. Tocmai ambiția Biancăi l-a convins pe chef Richard să-i ofere tunica bordo.

„Bianca e o fată care a venit de 2 ori în audiții, n-a vrut să schimbe preparatul și asta pentru mine demonstrează o mare determinare”, a spus chef Richard Abou Zaki după ce i-a oferit tunica bordo Biancăi Podosu.

„Foarte mult mi-am dorit tunica asta. E un vis devenit realitate”, a spus Bianca Podosu atunci.

În 2016, Bianca Podosu a devenit pentru prima dată mamă. Băiețelul ei, David, are acum 10 ani.

După David a venit pe lume și Maria, surioara lui mai mică, iar cei doi copii îi bucură viața concurentei de la Chefi la cuțite.

Chefi la cuțite, 14 aprilie 2026. Cea mai grea probă individuală din istoria emisiunii. Cu ce ingrediente au gătit concurenții

