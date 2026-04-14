Chefi la cuțite, 14 aprilie 2026. Cea mai grea probă individuală din istoria emisiunii. Cu ce ingrediente au gătit concurenții

Irina Fodor a anunțat cea mai dificilă probă individuală din istoria Chefi la cuțite, după cel de-al doilea battle al sezonului 17. Toți au amuțit când au aflat ingredientele cu care trebuie să lucreze.

Publicat: Marti, 14 Aprilie 2026, 23:00 | Actualizat Marti, 14 Aprilie 2026, 22:43

Confruntările sezonului 17 Chefi la cuțite au început în forță pentru echipe. În ediția 19 a show-ului culinar, de pe 14 aprilie 2026, concurenții au trecut printr-un battle dificil. Tema le-a dat mari bătăi de cap, iar amuleta lui chef Richard Abou Zaki a complicat și mai tare situația.

Pentru a doua oară în noul sezon al emisiunii, chef Orlando Zaharia s-a bucurat de încă o victorie. Echipa gri a primit cele mai multe farfurii. Așadar, nu au intrat la duel, ci au mers să sărbătorească reușita alături de jurat.

La proba individuală au intrat concurenții lui chef Alexandru Sautner, chef Ștefan Popescu și chef Richard Abou Zaki. Deși au fost demoralizați de înfrângere, aceștia au încercat să își poată găsi curajul de a merge mai departe în susținerea juraților.

Presiunea de pe umerii lor a fost și mai mare atunci când Irina Fodor a anunțat tema duelului. Toți au fost uluiți de denumirea preparatelor cu care trebuie să lucreze. Mai mult, o concurentă din echipa bej a izbucnit în lacrimi.

Echipele au primit cea mai grea probă individuală din istoria Chefi la cuțite. Despre ce este vorba

Vestea că trebuie să lucreze cu ingrediente asiatice a stârnit agitație în bucătărie. Concurenții nu se așteptau la o astfel de probă după primele battle-uri.

„În seara asta, ingredientele impuse pentru preparatul vostru sunt katsuobushi, nanami togarashi și alga norii”, a anunțat Irina Fodor.

Vorbele prezentatoarei TV a generat o mulțime de reacții. Chef Alexandru Sautner și-a stăpânit hohotele de râs când a aflat despre dificultatea probei. Glumele pe baza ingredientelor nu au întârziat să apară în bucătărie.

„Pentru limba română putem să apăsăm tasta 1?”, a fost reacția unui concurent din echipa bordo.

„N-am înțeles nimic! Mi-a picat fața! Eu am zis că sunt medicamente, rețete de la farmacie. Ce să înțeleg eu din denumirile astea? M-a terminat!”, a mai adăugat Florin Ungureanu, vizibil uluit de ingrediente.

„Băi, când le-am văzut fețele am murit! Mi-au dat lacrimile, nu mai pot!”, chef Alexandru Sautner.

„Nu o să vă las așa în întuneric! Katsuobushi = fulgi subțiri de pește Bonito. Alga norii = foi subțiri din alge marine presate, sunt acele foi cu care se învelește sushi. Nanami Togarashi = un amestec japonez de condimente care conține ardei iute, coajă de portocală, susan alb și negru, alge și ghimbir”, a încercat Irina Fodor să îi ajute pe concurenții de la duel.

„Nu e o probă ușoară! Trebuie să stea super concentrați astăzi”, a spus chef Richard Abou Zaki.

„Mi-am dorit atât de mult să ajung aici și nu vreau să plec acasă!”, a dezvăluit o concurentă din echipa lui chef Ștefan Popescu, având lacrimi pe față.

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

