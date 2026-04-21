Cine este Samuel de la Chefi la cuțite și pentru cine a gătit. A atras atenția cu obiceiul de a vorbi singur în bucătărie

Descoperă povestea lui Samuel Cernea din Chefi la cuțite, parcursul său în echipa lui Chef Richard Abou Zaki, experiențele din bucătării de elită și dinamica din competiția culinară de la Antena 1.

Descoperă povestea lui Samuel Cernea din Chefi la cuțite, parcursul său în echipa lui Chef Richard Abou Zaki, experiențele din bucătării de elită și dinamica din competiția culinară de la Antena 1. | Antena 1

Samuel s-a făcut remarcat la Chefi la cuțite încă din audiții. Acum, în battle-uri, concurentul continuă să atragă atenția juraților. Nu doar calitățile sale în bucătărie l-au scos în evidență, ci și un obicei neobișnuit. Samuel a fost adesea surprins de camerele de filmat în timp ce vorbește singur în bucătărie, lucru care i-a amuzat, dar și intrigat pe colegi.

Cine este Samuel de la Chefi la cuțite și pentru cine a gătit

Samuel Cernea, Sami, a apărut în episodul doi al sezonului 17. La ediția din 3 martie 2026, concurentul le-a povestit juraților despre experiența sa impresionantă de a găti la Castelul Windsor pentru Familia Regală a Marea Britanie.

„Disciplina întâlnită în bucătăria castelului a fost la cele mai înalte cote. Dacă erai fumător, îți schimbai tunica după fiecare pauză. Analizele la sânge ni se făceau din două în două zile. Nu aveai voie să consumi alcool. Fără telefoane mobile. Iar în ziua în care am întâlnit-o pe fosta regină, cerințele au fost ca la armată: poziția drepți, mâinile la spate, nu vorbești neîntrebat. Chiar și un strănut prea puternic putea fi considerat o greșeală”, a povestit Samuel.

Bucătarul a primit trei cuțite la audiții, de la Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu, iar în etapa echipelor a ajuns în tabăra coordonată de Richard Abou Zaki. Alegerea s-a dovedit potrivită, deoarece stilul său riguros se potrivește cu exigențele mentorului său.

Ce concurenți are Chef Richard Abu Zaki

În echipa lui Chef Richard se regăsesc concurenți cu personalități și stiluri culinare foarte diferite, ceea ce face ca dinamica grupului să fie una interesantă. Printre colegii lui Samuel se numără bucătari cu experiență în restaurante fine dining, dar și concurenți autodidacți, pasionați de gastronomie. Unii dintre ei s-au remarcat prin creativitate și plating spectaculos, în timp ce alții impresionează prin tehnică și viteză în bucătărie.

Citește și: Chefi la cuțite | Sezonul 17, 3 martie 2026. Samuel Cernea a gătit pentru familia regală a Marii Britanii. Cum a fost prima întâlnire cu fosta Regină

Atmosfera din echipă este una competitivă, dar și plină de momente amuzante. Obiceiul lui Samuel de a vorbi singur nu a trecut neobservat. Colegii au glumit pe seama acestui lucru, însă unii au recunoscut că este, de fapt, o metodă prin care concurentul își organizează gândurile.

Citește și: Cine este și cum arată Ioana, soția lui Florinel Ungureanu de la Chefi la cuțite. Sunt parteneri de viață, dar și de scenă

Pe măsură ce competiția avansează, Samuel și colegii săi trebuie să demonstreze nu doar talent culinar, ci și rezistență psihică și capacitatea de a lucra sub presiune. Rămâne de văzut dacă stilul său aparte și experiența dobândită în bucătării de elită îl vor ajuta să ajungă cât mai departe în competiție.