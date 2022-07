Claudia Radu a slăbit 43 de kilograme. Cum arată acum fosta concurentă a sezonului 8 Chefi la cuțite

Claudia Radu, concurenta care a ajuns până în semifinala sezonului 8 Chefi la cuțite, a uimit pe toată lumea cu schimbarea radicală la care a apelat, după ce a ieșit din competiția show-ului culinar.

Tânăra și-a dorit foarte mult să scape de kilogramele în plus, motiv pentru care a apelat la tot felul de metode prin care să arate cât mai bine. De-a lungul timpului, Claudia Radu și-a ținut la curent urmăritorii de pe Instagram cu evoluția sa.

La aproximativ 2 ani de la finala sezonului 8 Chefi la cuțite, fosta concurentă a reușit să slăbească spectaculos, iar drept dovadă stau postările sale din mediul online. Aceasta a făcut o mulțime de sacrificii pentru a da jos kilogramele nedorite.

Cum arată Claudia Radu după ce a slăbit 43 de kilograme

Pentru că îi place să interacționeze cu internauții, Claudia Radu publică destul de des imagini cu transformarea prin care trece de fiecare dată.

De curând, tânăra a lăsat pe toată lumea cu gura căscată după ce le-a arătat cât de mult s-a schimbat. Se pare că fosta concurentă de la Chefi la cuțite a avut o ambiție de fier, care a motivat-o să slăbească 43 de kilograme.

Claudia Radu s-a lăsat fotografiată într-o rochie roșie cu imprimeu înflorat. Prietenii virtuali nu au putut trece cu vederea faptul că tânăra a slăbit foarte mult, iar reacțiile acestora nu au întârziat să apară.

Mai mult decât atât, semifinalista sezonului 8 al show-ului culinar adăugat fotografiei și o descriere specifică.

„Cheia succesului? Perseverența!🙏🙏🙏



Sunt atât de mândră de mine și de tot ce am realizat în ultimul an încât nu știu de unde sa încep...🥲 La sfârșitul acestei luni voi obține diploma de tehnician nutriționist și ajut deja o mulțime de oameni sa își îmbunătățească sănătatea și starea de bine prin intermediul alimentației.



Nu în ultimul rând, sunt mândră ca am adoptat eu personal un stil de viață sănătos și până în prezent sunt posesoarea unui rezultat intermediar de -43 KG‼️🥺🥺🥺



Așa că nu renunțați oricât ar fi de greu!😎💪 Toate lucrurile din viață, bune sau rele, se întâmplă cu un scop, important este ca TU să continui să lupți să obții ceea ce îți dorești cu adevărat 🙏🙏🙏



P.S.: Hai acu' vă scuz că suntem în perioada concediilor. 😜😜😜Dar din toamnă trecem la treabă, da?😎 Nimic nu se compară cu sentimentul de a te simți bine în corpul tău.😇



Vă pupă Claudette! ❤️”, a fost mesajul transmis de Claudia Radu, vizibil mândră.

Postarea a acaparat rapid atenția urmăritorilor de pe Instagram, care și-au dorit să o felicite pe Claudia Radu pentru rezultatul spectaculos.

„Felicitări, Claudia! Mult succes în continuare! 👏”, „Ești foarte tare! Ai perfectă dreptate în ceea ce zici.” sau „Ești minunată 🙌🙌🙌🙌❤️❤️❤️ Bravo pentru reușite”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să transmită complimente.