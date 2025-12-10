Cine este Nănița, femeia despre care chef Richard Abou Zaki vorbește des pe platourile de filmare. Cum arată aceasta

Pe chef Richard Abou Zaki îl cunoaște o țară întreagă, însă puțini știu cine este Nănița, femeia despre care juratul show-ului culinar vorbește des pe platourile de filmare. Nu este cea care i-a dat viață, însă este o persoană apropiată sufletului său.

Chef Richard Abou Zaki reușește să impresioneze cu fiecare apariție de pe micile ecrane ale publicului. Deși este discret când vine vorba de viața personală, juratul show-ului culinar nu ezită să vorbească despre cele mai speciale persoane sau momente pentru el.

În cadrul emisiunii Chefi la cuțite, acesta a rostit de mai multe ori un nume care a stârnit curiozitatea telespectatorilor. Mulți s-au întrebat cine este Nănița, femeia despre care Richard Abou Zaki vorbește cu o sclipire aparte în ochi.

Unii au crezut că este vorba despre femeia care i-a dat viață, însă adevărul este altul. Nănița este o persoană dragă sufletului său, iar drept dovadă stau chiar dezvăluirile sale din mediul online și de la televizor.

Cum arată Nănița, mătușa lui chef Richard Abou Zaki de la Cândești

Nănița este, de fapt, mătușa lui chef Richard Abou Zaki. Cei doi au o relație foarte apropiată, iar juratul show-ului culinar îi cere sfaturi de câte ori are nevoie. Mai mult, femeia îi oferă și indicații în bucătărie.

Pentru că este foarte activ pe rețelele sociale, juratul de la Chefi la cuțite a publicat un videoclip alături de Nănița. Imaginile cu mătușa lui au stârnit o mulțime de like-uri și de reacții din partea fanilor.

„Un personaj frumos și o femeie puternică!”, „Să asculți de Nănița, copil frumos! Îmi ești tare drag”, „După cum se pare nu numai tu ești adorabil, ci și Nănița!” sau „Ai o mătușă pe cinste!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Un lucru este cert, Nănița este prezentă în viața lui chef Richard și la bine, dar și la greu. Femeia este un sprijin pentru juratul de la Chefi la cuțite.

Chef Richard Abou Zaki are o fetiță de o frumusețe deosebită

Pentru că este destul de rezervat, puțini sunt cei care știu că chef Richard Abou Zaki are o fetiță. Carlottina este de o frumusețe deosebită, iar juratul de la Chefi la cuțite se mândrește ori de câte ori are ocazia cu minunea din viața lui.

De curând, Richard Abou Zaki a avut parte de o revedere emoționantă cu fiica lui pe care nu a mai văzut-o de mai bine de o lună. Juratul show-ului culinar i-a simțit foarte mult lipsa cât s-a aflat pe platourile de filmare.

„Nu am văzut-o pe Carlottina de o lună și jumătate, iar pentru mine a fost cea mai lungă și mai grea perioadă. Munca din ultima vreme m-a copleșit și nu a fost deloc ușor. Dar în clipa în care am revăzut-o și am strâns-o în brațe, m-am simțit din nou pe altă planetă.

Carlotta, iubirea mea mică, te iubesc și îți cere scuze în fiecare zi pentru absența mea. Ești totul pentru mine.”, a scris cheful în dreptul unor poze cu fetița lui.

