Chef Richard Abou Zaki a postat recent o fotografie cu una dintre cele mai importante femei din viața sa, cu bunica lui. Iată ce cuvinte frumoase are pentru ea.

Chef Rchard Abou Zaki are o poveste de viață aparte. Deși copilăria i-ar fi putut cimenta un drum în viață precum al altor milioane de copii români, destinul a avut alte planuri pentru el.

Cum arată bunica lui Chef Richard Abou Zaki. Juratul Chefi la cuțite a crescut alături de ea: „Eu am rămas cu bunica la țară”

Mama juratului Chefi la cuțite l-a lăsat pe acesta în grija bunicii de mic și a plecat în Italia, la muncă. Cei doi s-au reunit abia când Chef Richard Abou Zaki avea 5 ani.

Atunci a fost și momentul în care viața sa a căpătat un nou sens. A plecat cu mama în Italia, iar după ani destul de dificili în școală, își descoperea pasiunea pentru gătit. De nenumărate ori a declarat că o ajuta pe mama sa cu gătitul, iar de aici a luat naștere legătura lui aparte cu arta culinară.

Chef Richard Abou Zaki are încă patru frați vitregi din partea tatălui, însă nu i-a întâlnit niciodată, mai mult decât atât, aceștia nu știu de existența lui. Pe tatăl său l-a văzut de doar patru ori de-a lungul vieții. Acesta i-a părăsit pe el și pe mama lui pe când Richard avea doar 1 an.

„Pe tata l-am văzut de patru ori în viața mea, dar nu mi-a lipsit niciodată, pentru că nu l-am avut. Nu am știut cum e să-l ai. Atunci când nu știi cum e să ai ceva nu-ți lipsește. Mama mi-a ținut loc și de mamă, și de tată. (...)

Mai am și patru frați pe care nu i-am văzut niciodată în viața mea. Ei nu știu că eu exist. Ar fi ca un vis în viața mea să-i cunosc. Eu știu de ei, ei nu știu de mine. E un gând apăsător uneori, dar îl alung mereu și mă gândesc că lucrurile se vor aranja la un moment dat”, a declarat el, conform unei surse.

Chef Richard Abou Zaki are acum o familie frumoasă alături de partenera sa Alexandra. Cei doi formează un cuplu de 8 ani și au împreună o fetiță, Carlotta, de 4 ani. Juratul Chefi la cuțite este topită după cea mică și încearcă să îi fie alături în fiecare moment.

„Sunt cel mai fericit om când văd bucuria din ochii ei. Și i-am spus că eu voi încerca mereu să fac tot ce-mi stă în putință pentru ca ea să fie fericită – dar este important să înțeleagă că un cadou e ceva special.

Părinții le fac astfel de bucurii copiilor, dar au și rolul de a le transmite adevăratele valori în viață. Mama a fost tot timpul alături de mine și m-a susținut, dar eu nu am avut tot ce mi-am dorit în copilărie.

Am învățat să câștig lucrurile dorite prin multă muncă, iar astea sunt ideile pe care vreau să i le transmit și eu Carlottinei. Cu ocazia aniversării, am avut această discuție cu ea. La 4 ani, Carlotta a avut prima discuție cu adevărat importantă cu mine despre aceste lucruri legate de viață”, a dezvăuit Chef Richard Abou Zaki despre ceea ce încearcă să-i insufle fetiței sale.

Acesta a învățat din experiența sa de viață cum să fie un partener și un tată iubitor, prezent și dedicat.

Aceste lucruri i-au fost insuflate de femeile din viața sa, de mama sa și de bunica. După cum am menționat anterior, Richard, copil fiind, a rămas în grija bunicii sale materne, până la vârsta de 5 ani. Mama sa a fost nevoită să plece în Italia pentru a întreține mica familie.

Juratul Chefi la cuțite povestește cu entuziasm și mare drag de zilele petrecute cu bunica sa, în care se juca în grădină, o ajuta la strânsul ouălor și la alte treburi gospodărești.

„Copilăria mea nu a fost așa ușoară. Nu am așa multe amintiri. Am trăit în România până la 5 ani. Mama a plecat în Italia, ca să muncească acolo, iar pentru o perioadă, eu am rămas cu bunica la țară. Aveam animale și păsări, luam ouăle din coteț, o mai ajutam pe bunica, dar îmi aduc aminte că mă jucam în fiecare zi.

Apoi, de la 5 ani, am venit alături de mama în Italia. La început nu mi-a plăcut, apoi am schimbat locul și am reușit să mă adaptez. Așa a început viața mea adevărată în Italia.

Îmi amintesc că eram foarte obraznic când eram mic. A fost o perioadă când mama era chemată des la școală. I-am creat ceva probleme, dar apoi, în câțiva ani, m-am responsabilizat și nu a mai fost cazul ca mama să fie deranjată”, spune el.

Acesta a postat înainte de Ziua Mamei o fotografie cu bunica. Cei doi par să danseze la o petrecere, iar zâmbetele lor transpun fericirea vârstei și a legăturii dintre ei.

Juratul Chefi la cuțite a avut și câteva cuvinte cu totul speciale pentru mama sa de 8 Martie:

„Cea mai frumoasă lecție pe care am învățat-o de la o femeie din viața mea a fost lecția primită de la mama, de când eram mic: să fiu mereu umil, cu picioarele pe pământ.

Ideea asta o port mereu în minte, chiar dacă viața mea s-a schimbat: să nu te crezi deasupra celorlalți și să încerci să-i înțelegi pe toți.

Nu pot să-mi imaginez viața mea fără mama. E ceva unic între mine și ea. Și vreau să-i mulțumesc pentru că m-a lăsat să fac ceea ce simt și m-a ajutat mereu să încerc să ajung la visul meu, pentru că ea mi-a fost tot timpul aproape și a crezut în mine.

Și dacă sunt acum în punctul în care am ajuns, asta este și datorită ei”, a mărturisit el.