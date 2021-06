Cum arăta Elena Matei de la Chefi la cuțite, înainte de a deveni cunoscută. Îndrăgita concurentă a avut părul violet în trecut

Minionă și blondă, lookul ei angelic este total opus personalității sale bătăioase și energiei de care dă dovadă în show-ul culinar. De-a lungul timpului, Elena Matei a avut parte de schimbări de look.

Elena Matei este activă pe rețelele sociale și publică mai ales imagini din timpul participării sale la Chefi la cuțite. De asemenea, tânăra a publicat de-a lungul timpului imagini cu schimbările sale de look. Concurenta de la Chefi la cuțite a avut o perioadă în care a dat părul blond pentru violet.

Perioada de păr violet nu a fost foarte lungă, pentru că tânăra a revenit ulterior la părul blond.

Elena Matei este concurentă în sezonul 9 Chefi la cuțite. Tânăra studentă i-a impresionat pe cei trei chefi încă de la preselecții, iar Sorin Bontea a decis să o ia în echipa verde.

Citește și: Chefi la cuțite, 24 mai 2021. Elena Matei s-a certat cu Ștefan Borleanu. Ce s-a întâmplat

Elena Matei are o poveste tristă de viață, care a determinat-o să devină mai puternică. Tânăra a povestit la preselecții că după moartea tatălui său,ea a devenit stâlpul familiei.

Povestea de viață a Elenei Matei, concurenta lui Sorin Bontea de la Chefi la cuțite

„Tatăl meu nu mai este în viață, a murit acum șapte ani, într-un accident de motocicletă. A fost un șoc total pentru mine, am ajuns la spital și nimeni nu voia să îmi spună ce s-a întâmplat. Eram doar cu bunica mea, fiindcă mama lucra în Austria. Nu știam ce să fac, să plâng, să nu plâng. Am ales să fiu tare pentru mama mea, pentru bunica mea. Am ales să fiu stâlpul familiei. Tatăl meu a fost cel mai bun prieten al meu”, a dezvăluit tânăra, extrem de emoționată.

În audiții am aflat despre ea că este de meserie bucătar și că a încercat mereu să „fure meserie”, pentru a se perfecționa. Avea doar 18 ani atunci când s-a angajat ca ospătar și, în scurt timp, a demonstrat că are potențial și că poate mult mai mult. Așa a început cariera sa de bucătar.

„Locuiesc singură de la vârsta de 15-16 ani, atunci când a murit tatăl meu. Mama a încercat să se angajeze în România, dar salariul era foarte mic, moment în care i-am zis că ar trebui să se întoarcă în străinătate”, a dezvăluit Elena Matei, explicând că deși nu a fost deloc ușor, a reușit totuși să se descurce.

Citește și: Mesajul lui Keed pentru Elena Matei, chiar de ziua ei. Ce a recunoscut concurentul de la „Chefi la cuțite”

Extrem de ambițioasă din fire, tânăra a reușit să ajungă în bootcamp și apoi în echipa verde a lui Sorin Bontea, în sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Chiar dacă a trecut prin mai multe dueluri, tânăra a demonstrat că nimic nu este imposibil, atunci când îți dorești cu adevărat. Nu numai că a reușit să rămână în competiție, dar a și obținut uneori punctaje uriașe în comparație cu alți concurenți, bucătari cu ani mulți de experiență sau de muncă în restaurante din străinătate.

Pentru felul său muncitor și prietenos de-a fi, publicul a îndrăgit-o imediat și, într-un timp extrem de scurt, Elena Matei a adunat mai bine de douăzeci de mii de urmăritori pe pagina sa personală de Instagram.

Așa cum era de așteptat, blondina a primit și numeroase întrebări din partea celor care o admiră. Unii, ceva mai îndrăzneți, au rugat-o chiar să le arate o poză cu iubitul ei. Imaginea a făcut senzație și concurenta din sezonul 9 „Chefi la cuțite” a spus că va reveni și cu alte detalii despre relația sa. În prezent, aceasta formează un cuplu cu un tânăr șaten cu păr lung, prins în coadă, cu stil vestimentar modern. Pe unul din brațe, fanii au remacat prezența unui tatuaj, semn că cei doi au în comun această pasiune.