Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Din 15 iunie, Antena lansează Chefi.ro, televiziunea care-i aduce la masă pe toţi românii!

Din 15 iunie, Antena lansează Chefi.ro, televiziunea care-i aduce la masă pe toţi românii!

Antena îşi continuă promisiunea de a aduce publicului noi universuri editoriale relevante şi lansează Chefi.ro, un nou proiect construit în jurul uneia dintre cele mai puternice zone de interes din entertainment-ul românesc: cooking-ul, reinterpretat ca experiență de lifestyle.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 27 Mai 2026, 14:20 | Actualizat Miercuri, 27 Mai 2026, 14:21
Din 15 iunie, Antena lansează Chefi.ro, televiziunea care-i aduce la masă pe toţi românii! | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

După succesul fenomenului Chefi la cuțite, Chefi.ro propune o extensie naturală a acestui teritoriu editorial: o televiziune și un site dedicate pasionaților de gătit, de viață echilibrată, de experiențe urbane, de travel, cultură și entertainment pozitiv.

Noul proiect este conceput ca un ecosistem modern, inspirațional și ușor de accesat, care conectează într-un mod firesc televiziunea liniară, conținutul digital și noi formate editoriale cu potențial ridicat de engagement pentru publicul urban și comercial. Mai mult decât o platformă dedicată cooking-ului, Chefi.ro propune un univers editorial pozitiv și contemporan, construit în jurul unui stil de viață actual și autentic. Cooking-ul devine punctul central al unor teme variate și relevante — de la sănătate și familie, până la socializare, călătorii, cultură și experiențe care definesc stilul de viață modern, rezultând astfel un spațiu editorial modern, pozitiv și inspirațional, construit pentru consum de familie și pentru un public urban, activ, interesat de un stil de viață contemporan.

Chefi.ro va dezvolta un mix editorial echilibrat, construit în jurul mai multor zone de conținut: gastronomie (competiții culinare, cooking reality, formate de studio, producții locale și storytelling gastronomic de înaltă calitate), wellbeing & healthy living (conținut accesibil despre sănătate, nutriție, prevenție, echilibru personal și stil de viață responsabil), travel & cultură (producții internaționale premium care explorează lumea prin gastronomie, tradiții locale, identitate culturală și experiențe umane), seriale premium, dar şi entertainment și family viewing (conținut pozitiv, relaxant și accesibil, potrivit pentru consum împreună cu familia).

Astfel, în grila noii televiziuni se vor regăsi titluri precum: Chefi la cuțite, My Kitchen Rules, Hello Chef, Star Chef, Meniu de Vedetă, Medicool, Stanley Tucci: Searching for Italy, Eva Longoria: Searching for Mexico / France, Remarkable Places to Eat, Michel Roux Down the River, dar şi un format live de food, lifestyle şi wellbeing – Poftiți la ştiri. Această producție proprie live zilnică va aduce în prim-plan teme actuale și utile pentru publicul larg: alimentație, sănătate, experiențe urbane, tendințe culinare, stil de viață contemporan și recomandări practice pentru familie.

Articolul continuă după reclamă

Chefi.ro se adresează unui public urban și național, cu focus pe segmentul 18–54 ani, interesat de cooking, entertainment, sănătate, travel, experiențe culturale, viață de familie și lifestyle contemporan.

Noul proiect marchează trecerea de la un show de succes la un univers editorial complet. Fenomenul Chefi la cuțite, lider de audienţă în Prime Time cu sezonul 17, ajunge astfel la un nou nivel, într-un proiect care extinde conversația despre mâncare către tot ceea ce înseamnă lifestyle contemporan: familie, sănătate, experiențe, cultură, călătorii și entertainment.

Chefi.ro înlocuieşte postul de muzică ZU TV în grilă, o repoziționare firească, adaptată noilor obiceiuri de consum: muzica s-a mutat masiv în digital și streaming, în timp ce televiziunea liniară rămâne relevantă prin conținut de entertainment, cooking, lifestyle și family viewing.

Cu o poziționare clară, un mix editorial adaptat noilor comportamente de consum și o infrastructură TV deja existentă, Chefi.ro devine o nouă destinație Antena pentru public, dar și un nou teritoriu valoros pentru parteneri și sponsori. Chefi.ro - Hai la masă!

Finala Chefi la cuțite, record de audiență. Marina Luca, cuțitul de aur al lui Chef Sautner, a câștigat sezonul 17...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Momentul în care Gigi Becali a plâns în fața lui Nuțu Cămătaru: “Îmi spunea că nu a vrut, că alea, alea” Momentul în care Gigi Becali a plâns în fața lui Nuțu Cămătaru: &#8220;Îmi spunea că nu a vrut, că alea, alea&#8221;
Observatornews.ro Momentul în care o femeie leşinată în timpul unui live pe TikTok este agresată sexual de un urmăritor Momentul în care o femeie leşinată în timpul unui live pe TikTok este agresată sexual de un urmăritor
Antena 3 A investit 50.000 $ și a ajuns la o afacere de 120 de milioane $ în câțiva ani, după ce a văzut o oportunitate în Africa A investit 50.000 $ și a ajuns la o afacere de 120 de milioane $ în câțiva ani, după ce a văzut o oportunitate în Africa
Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Cine este Marina Luca, câștigătoarea sezonului 17 Chefi la cuțite. Concurenta a gătit deserturi pentru mari celebrități
Cine este Marina Luca, câștigătoarea sezonului 17 Chefi la cuțite. Concurenta a gătit deserturi pentru mari...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Finala Chefi la cuțite, 26 mai 2026. Cine a câștigat sezonul 17 al show-ului culinar și premiul în valoare de 30.000 de euro
Finala Chefi la cuțite, 26 mai 2026. Cine a câștigat sezonul 17 al show-ului culinar și premiul în valoare de...
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de iubita artistului, Anastasia, la evenimentul ELLE. Foto
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de... Elle
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Un bărbat s-a dus la aparatul de reciclare cu aproape 8.000 de sticle și doze și l-a ținut ocupat 8 ore. Câți bani a încasat
Un bărbat s-a dus la aparatul de reciclare cu aproape 8.000 de sticle și doze și l-a ținut ocupat 8 ore. Câți... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Ilie Bolojan lovește în magistrați! Le taie diurnele celor detașați în altă localitate!
Ilie Bolojan lovește în magistrați! Le taie diurnele celor detașați în altă localitate! BZI
Mediul economic se sufocă, dar guvernul continuă să-l ignore. IMM-urile au ajuns la fundul sacului
Mediul economic se sufocă, dar guvernul continuă să-l ignore. IMM-urile au ajuns la fundul sacului Jurnalul
Maia Sandu îi redă cetățenia lui Traian Băsescu după 9 ani. Mesajul care a reaprins discuțiile despre România și Moldova
Maia Sandu îi redă cetățenia lui Traian Băsescu după 9 ani. Mesajul care a reaprins discuțiile despre... Kudika
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani Redactia.ro
Cum te protejezi de căpușe și țânțari. Bolile grave pe care le pot transmite vara insectele periculoase
Cum te protejezi de căpușe și țânțari. Bolile grave pe care le pot transmite vara insectele periculoase Observator
Ce înseamnă un rezultat HPV modificat? Ghid pentru paciente
Ce înseamnă un rezultat HPV modificat? Ghid pentru paciente MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x