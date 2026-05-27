Din 15 iunie, Antena lansează Chefi.ro, televiziunea care-i aduce la masă pe toţi românii!

Antena îşi continuă promisiunea de a aduce publicului noi universuri editoriale relevante şi lansează Chefi.ro, un nou proiect construit în jurul uneia dintre cele mai puternice zone de interes din entertainment-ul românesc: cooking-ul, reinterpretat ca experiență de lifestyle.

După succesul fenomenului Chefi la cuțite, Chefi.ro propune o extensie naturală a acestui teritoriu editorial: o televiziune și un site dedicate pasionaților de gătit, de viață echilibrată, de experiențe urbane, de travel, cultură și entertainment pozitiv.

Noul proiect este conceput ca un ecosistem modern, inspirațional și ușor de accesat, care conectează într-un mod firesc televiziunea liniară, conținutul digital și noi formate editoriale cu potențial ridicat de engagement pentru publicul urban și comercial. Mai mult decât o platformă dedicată cooking-ului, Chefi.ro propune un univers editorial pozitiv și contemporan, construit în jurul unui stil de viață actual și autentic. Cooking-ul devine punctul central al unor teme variate și relevante — de la sănătate și familie, până la socializare, călătorii, cultură și experiențe care definesc stilul de viață modern, rezultând astfel un spațiu editorial modern, pozitiv și inspirațional, construit pentru consum de familie și pentru un public urban, activ, interesat de un stil de viață contemporan.

Chefi.ro va dezvolta un mix editorial echilibrat, construit în jurul mai multor zone de conținut: gastronomie (competiții culinare, cooking reality, formate de studio, producții locale și storytelling gastronomic de înaltă calitate), wellbeing & healthy living (conținut accesibil despre sănătate, nutriție, prevenție, echilibru personal și stil de viață responsabil), travel & cultură (producții internaționale premium care explorează lumea prin gastronomie, tradiții locale, identitate culturală și experiențe umane), seriale premium, dar şi entertainment și family viewing (conținut pozitiv, relaxant și accesibil, potrivit pentru consum împreună cu familia).

Astfel, în grila noii televiziuni se vor regăsi titluri precum: Chefi la cuțite, My Kitchen Rules, Hello Chef, Star Chef, Meniu de Vedetă, Medicool, Stanley Tucci: Searching for Italy, Eva Longoria: Searching for Mexico / France, Remarkable Places to Eat, Michel Roux Down the River, dar şi un format live de food, lifestyle şi wellbeing – Poftiți la ştiri. Această producție proprie live zilnică va aduce în prim-plan teme actuale și utile pentru publicul larg: alimentație, sănătate, experiențe urbane, tendințe culinare, stil de viață contemporan și recomandări practice pentru familie.

Chefi.ro se adresează unui public urban și național, cu focus pe segmentul 18–54 ani, interesat de cooking, entertainment, sănătate, travel, experiențe culturale, viață de familie și lifestyle contemporan.

Noul proiect marchează trecerea de la un show de succes la un univers editorial complet. Fenomenul Chefi la cuțite, lider de audienţă în Prime Time cu sezonul 17, ajunge astfel la un nou nivel, într-un proiect care extinde conversația despre mâncare către tot ceea ce înseamnă lifestyle contemporan: familie, sănătate, experiențe, cultură, călătorii și entertainment.

Chefi.ro înlocuieşte postul de muzică ZU TV în grilă, o repoziționare firească, adaptată noilor obiceiuri de consum: muzica s-a mutat masiv în digital și streaming, în timp ce televiziunea liniară rămâne relevantă prin conținut de entertainment, cooking, lifestyle și family viewing.

Cu o poziționare clară, un mix editorial adaptat noilor comportamente de consum și o infrastructură TV deja existentă, Chefi.ro devine o nouă destinație Antena pentru public, dar și un nou teritoriu valoros pentru parteneri și sponsori. Chefi.ro - Hai la masă!