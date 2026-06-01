Chefi la cuțite, 1 iunie 2026. Ce concurent a ajuns în lacrimi după alegerea lui Chef Richard. Imaginile au emoționat publicul

Momente emoționante la Chefi la cuțite! Chef Richard Abou Zaki l-a făcut pe micuțul cu părul blond să izbucnească în lacrimi înaintea duelului individual, după o decizie dificilă luată de chefi.

Chefi la cuțite, 1 iunie 2026. Ce concurent a ajuns în lacrimi după alegerea lui Chef Richard. Imaginile care au emoționat publicul | Antena 1

Bătălia a fost una crâncenă, iar echipele au reușit un scor neașteptat. Trei echipe au primit câte trei farfurii din partea juraților, în timp ce o singură echipă a pierdut proba.

Ce concurent a ajuns în lacrimi după alegerea lui Chef Richard

Astfel, chefii au fost puși într-o situație extrem de dificilă în cadrul competiției „Chefi la cuțite”. Aceștia au fost nevoiți să aleagă câte doi concurenți care să intre la proba individuală, în timp ce ceilalți doi au mers în spate, alături de chefii lor.

Citește și: Chefii deschid ușile bucătăriei pentru mini-sezonul Chefi la cuțite – Viitorul are gust, dedicat copiilor pasionați de gătit

Articolul continuă după reclamă

Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a avut loc în echipa lui Richard Abou Zaki. Chef Richard a decis să fie „un gentleman” și să le salveze pe cele două concurente din echipa sa. Astfel, la duel au fost trimiși doar băieții din echipă.

Micuțul Filip Cristina nu și-a putut ascunde emoțiile și temerile. Copilul cu părul blond și ochii albaștri a izbucnit imediat în lacrimi după anunțul făcut de Chef Richard. Vizibil emoționat, chef-ul l-a luat în brațe, l-a ridicat în aer și a încercat să îi ofere încredere înaintea probei decisive.

Citește și: Chefi la cuțite - Viitorul are gust, 27 mai 2026. Jurații și-au format echipele. Cum au reacționat cei mici: „A început suspansul”

Imaginile au emoționat publicul

„Cu tine și cu Dairus avem o șansă să rămânem toți patru în echipă. Nu fi trist, nu mai plânge, mă faci să plâng și pe mine”, i-a spus Chef Richard concurentului.

Momentul a impresionat atât concurenții, cât și pe cei din platou, iar reacția lui Chef Richard a fost apreciată de toți cei prezenți. Tensiunea a fost uriașă, iar deciziile nu au fost deloc ușoare nici pentru ceilalți chefi.

Alexandru Sautner a ales și el să salveze cele două fete din echipa sa și i-a trimis la duel pe cei doi băieți. De cealaltă parte, Orlando Zaharia a fost nevoit să trimită întreaga echipă la proba individuală, după ce echipa sa a pierdut battle-ul serii.

În echipa lui Ștefan Popescu, cei aleși pentru duel au fost Andrei Mihăilă și Nicolas Manolache. Concurenții au intrat în bucătărie cu emoții uriașe, conștienți că orice greșeală îi poate costa locul în competiție.

Citește și: Chefi la cuțite - Viitorul are gust, 27 mai 2026. Ce premiu a pus în joc Irina Fodor. Cine sunt Sous-Chefii acestui mini-sezon