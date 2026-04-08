Echipa Super Neatza cu Răzvan și Dani aduce ediții speciale de sărbătoare în Vinerea Mare, dar şi în prima şi a doua zi de Paşte

Super Neatza cu Răzvan și Dani vine cu bucuria sărbătorilor pascale și ediții speciale de sărbători. Întreaga gașcă matinală le va aduce telespectatorilor voia bună de Paște, alături de invitați de seamă, informații importante și momente spectaculoase, pline de energie și umor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 08 Aprilie 2026, 10:27 | Actualizat Miercuri, 08 Aprilie 2026, 10:28
În Vinerea Mare, și în prima și în a doua zi de Paște, diminețile încep cu chef de viață, râsete și surprize cât cuprinde, pe Antena 1 și AntenaPLAY!

La Super Neatza, tradițiile se păstrează, iar lumea se distrează! Edițiile speciale de Paște vin cu ingredientele perfecte în zi de sărbătoare: provocări care vor ține telespectatorii cu sufletul la gură, invitați care aduc energie pozitivă și informații prețioase, momente haioase, dar și inedite. Matinalii sunt pregătiți să aducă magia dimineților perfecte!

Încă din Vinerea Mare, de la ora 08:00, Răzvan şi Dani dau startul vacanței de Paște cu informații despre destinațiile alese de români pentru a-și petrece sărbătorile şi vedem și ce găsim în piețe pentru masa luată în familie. Ruxandra Manea, specialist în educație, vine cu idei de activități pentru drumurile lungi, petrecute în mașină, în timp ce Simona Nicolaescu, psihoterapeut, le oferă telespectatorilor sfaturi pentru a se reconecta în această perioadă, prin gesturi simple. Părintele Florin Petre vorbește despre semnificația zilei, de la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Gașca Zurli și Profesorii Trăsniți aduc experimente amuzante și multă joacă în platoul Super Neatza. De asemenea, Claudiu Trandafir, expert în credite, vine cu informații despre cum se poate evita risipa de bani în perioada sărbătorilor.

În prima zi de Paște, de la ora 09:00, gașca de weekend sărbătorește alături de invitați speciali, într-o ediție plină de voie bună și energie. Ilona Brezoianu, Radu Bucălae și Mane Voicu au ales să își petreacă Paștele la București, alături de Florin Ristei, Cuza și Diana Munteanu. La întâlnire iau parte, bineînțeles, telespectatorii, care se vor bucura de căldura pe care o oferă orice familie. În plus, reporterii Super Neatza vin cu destinațiile alese de românii pentru această mini-vacanță și îi poartă pe telespectatori prin Vâlcea și Poiana Brașov, dar şi cu informații despre cum sunt făcute pralinele și figurinele din ciocolată. Amna, Jean de la Craiova și Mălina Avasiloaie sunt invitații zilei, într-o ediție de sărbătoare, cu surprize și atmosferă de Paște.

În a doua zi de Paște, de la ora 08:00, marea familie Super Neatza aduce muzică, distracție și un concurs de gătit care îi va cuceri pe gurmanzi! Două echipe sunt pregătite să le prezinte telespectatorilor preparate delicioase, așteptate de juriul format din chefii Nicolai, Darie și Rizea. Fly Project, Mandinga și Elena Gheorghe vor completa atmosfera electrizantă, în timp ce Robert Tudor va pregăti momente de magie, urmate de numeroase provocări, aşa cum i-a obişnuit deja pe cei din fața micilor ecrane.

Nu ratați edițiile speciale de sărbătoare Super Neatza cu Răzvan şi Dani în Vinerea Mare, dar şi în prima şi a doua zi de Paşte, la Antena 1 şi AntenaPLAY!

