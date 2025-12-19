Echipele Chefi la cuțite au intrigat cu preparatele lor. Invitații, surprinși de combinațiile făcute. Ce nu ar fi comandat la cină

Cei patru jurați și echipele lor i-au intrigat pe invitați cu preparatele al căror gust a fost potențat de un pahar de vin alb Aerosoli. Iată ce a ieșit.

Bătălia de la Chefi la cuțite merge mai departe. De la ediție la ediție, concurenții vin cu mai mult curaj în farfurii și mai multă inspirație pentru a-i încânta pe invitați.

Ce farfurie i-a intrigat pe jurați în episodul 15 Chefi la cuțite sezonul 16

Proba la care au fost supuși concurenții Chefi la cuțite a fost una grea, fiind nevoiți să prepare un meniu întreg fără anumite ingrediente-cheie în bucătăria oricui.

Chef Orlando Zaharia și echipa albastră au pregătit un meniu elegant, numai bun de savurat alături de un pahar de vin alb Aerosoli.

Acest vin de la Murfatlar Vinul oferă o aciditate echilibrată și completează perfect carnea de pui, peștele nu foarte gras, fructele de mare, precum și salatele de vară sau antreurile cu pește sau carne.

Conopida arsă, carpaccio de conopidă și sosul din stafide, capere și anșoa, pulpa de pui cu ciuperci, smântână și mămăligă au format o farfurie care i-a pus pe gânduri atât pe jurați, cât și pe invitați.

„N-am mai avut până acum parte de așa ceva și mi s-a părut wow”, a spus Cristian Tamaș, videograf.

„Foarte bun sosul de ciuperci, vreau rețeta”, a spus Maria Stamati, manager de proiect Antena Academy.

Chef Ștefan Popescu a mers pe un meniu cu doradă cu sos din ardei copt cu portocală, piure de conopidă cu bacon și miso și o budincă de banane.

„Foarte bun sosul de roșii”, a apreciat Cristian Tamaș.

„A avut ceva special”, a spus Nadina Câmpean, jurnalist Observator.

Chef Alexandru Sautner și echipa sa au pregătit o crochetă de brânză, piure de legume și linte și un pește sibas cu caviar.

„Ce veselie să mănânci dintr-o farfurie așa colorată”, a apreciat una dintre invitate.

Chef Richard Abou Zaki și echipa verde au surprins invitații mai întâi vizual, iar mai apoi și cu gustul dat preparatelor: mușchi de vită cu diferite sosuri, salată de homar și cremă de alune de pădure.

„Cum am văzut că intră farfuriile pe bandă m-am gândit la farfuria numărul patru, pentru că mie îmi place foarte tare vita”, Ana Maria Enache, manager comunicare și social media, Antena Academy.

Preparatele i-au surprins pe invitați, care au apreciat creativitatea, gustul, aspectul, dar și modul în care fiecare meniu a fost conceput cu gândul la un pahar de vin alb perfect pentru momentele spontane din timpul unui concurs culinar.