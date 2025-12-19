Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Echipele Chefi la cuțite au intrigat cu preparatele lor. Invitații, surprinși de combinațiile făcute. Ce nu ar fi comandat la cină

Echipele Chefi la cuțite au intrigat cu preparatele lor. Invitații, surprinși de combinațiile făcute. Ce nu ar fi comandat la cină

Cei patru jurați și echipele lor i-au intrigat pe invitați cu preparatele al căror gust a fost potențat de un pahar de vin alb Aerosoli. Iată ce a ieșit.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 19 Decembrie 2025, 16:16 | Actualizat Vineri, 19 Decembrie 2025, 16:16

Bătălia de la Chefi la cuțite merge mai departe. De la ediție la ediție, concurenții vin cu mai mult curaj în farfurii și mai multă inspirație pentru a-i încânta pe invitați.

Citește și: Ce surpriză le-a pregătit Irina Fodor juraților Chefi la cuțite în Portul din Mangalia. Cadoul pe care puțini l-au observat la TV

Ce farfurie i-a intrigat pe jurați în episodul 15 Chefi la cuțite sezonul 16

Proba la care au fost supuși concurenții Chefi la cuțite a fost una grea, fiind nevoiți să prepare un meniu întreg fără anumite ingrediente-cheie în bucătăria oricui.

Chef Orlando Zaharia și echipa albastră au pregătit un meniu elegant, numai bun de savurat alături de un pahar de vin alb Aerosoli.

Acest vin de la Murfatlar Vinul oferă o aciditate echilibrată și completează perfect carnea de pui, peștele nu foarte gras, fructele de mare, precum și salatele de vară sau antreurile cu pește sau carne.

Citește și: Echipa lui Chef Ștefan Popescu, victorioasă, la Chefi la cuțite. Urmează o provocare triplă în arena culinară

Conopida arsă, carpaccio de conopidă și sosul din stafide, capere și anșoa, pulpa de pui cu ciuperci, smântână și mămăligă au format o farfurie care i-a pus pe gânduri atât pe jurați, cât și pe invitați.

„N-am mai avut până acum parte de așa ceva și mi s-a părut wow”, a spus Cristian Tamaș, videograf.

„Foarte bun sosul de ciuperci, vreau rețeta”, a spus Maria Stamati, manager de proiect Antena Academy.

Citește și: Chefi la cuțite, 16 decembrie 2025. Cine a părăsit competiția în această seară. Echipele care au pierdut câte un membru

Chef Ștefan Popescu a mers pe un meniu cu doradă cu sos din ardei copt cu portocală, piure de conopidă cu bacon și miso și o budincă de banane.

„Foarte bun sosul de roșii”, a apreciat Cristian Tamaș.

„A avut ceva special”, a spus Nadina Câmpean, jurnalist Observator.

Chef Alexandru Sautner și echipa sa au pregătit o crochetă de brânză, piure de legume și linte și un pește sibas cu caviar.

„Ce veselie să mănânci dintr-o farfurie așa colorată”, a apreciat una dintre invitate.

Citește și: Chefi la cuțite, 16 decembrie 2025. Echipa care a câștigat proba de azi. Ce au avut concurenții de gătit și cine i-a jurizat

Chef Richard Abou Zaki și echipa verde au surprins invitații mai întâi vizual, iar mai apoi și cu gustul dat preparatelor: mușchi de vită cu diferite sosuri, salată de homar și cremă de alune de pădure.

„Cum am văzut că intră farfuriile pe bandă m-am gândit la farfuria numărul patru, pentru că mie îmi place foarte tare vita”, Ana Maria Enache, manager comunicare și social media, Antena Academy.

colaj chef ștefan popescu, chef richard abou zaki, chef alexandru sautner și bilanț farfurii battle
+8
Mai multe fotografii

Preparatele i-au surprins pe invitați, care au apreciat creativitatea, gustul, aspectul, dar și modul în care fiecare meniu a fost conceput cu gândul la un pahar de vin alb perfect pentru momentele spontane din timpul unui concurs culinar.

Chefi la cuțite, lider de audiență. Victorie detașată pentru echipa lui Chef Richard în battle-ul opt și record de punct...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Observatornews.ro Gheorghe a dat lovitura cu un soi de usturoi pe care îl vinde cu 100 de lei/kg. Are comenzi și în străinătate Gheorghe a dat lovitura cu un soi de usturoi pe care îl vinde cu 100 de lei/kg. Are comenzi și în străinătate
Antena 3 S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Citește și
Chefi la cuțite, lider de audiență. Victorie detașată pentru echipa lui Chef Richard în battle-ul opt și record de punctaje maxime
Chefi la cuțite, lider de audiență. Victorie detașată pentru echipa lui Chef Richard în battle-ul opt și...
De ce să pui pliculețe de ceai la ferestre iarna. Trucul ieftin și eficient funcționează și pentru geamurile mașinii
De ce să pui pliculețe de ceai la ferestre iarna. Trucul ieftin și eficient funcționează și pentru geamurile... Catine.ro
Chefi la cuțite, 17 decembrie 2025. Ce concurent a fost eliminat din bucătăria show-ului culinar. Cu ce punctaj a plecat acasă
Chefi la cuțite, 17 decembrie 2025. Ce concurent a fost eliminat din bucătăria show-ului culinar. Cu ce punctaj a...
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Channing Tatum și Jenna Dewan, noi detalii despre acordul de divorț. Ce acuzații grave i-a adus actorul fostei sale soții
Channing Tatum și Jenna Dewan, noi detalii despre acordul de divorț. Ce acuzații grave i-a adus actorul fostei... Elle
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Turtă dulce la tavă cu gem și glazură de ciocolată. Prăjitura iernilor de altădată
Turtă dulce la tavă cu gem și glazură de ciocolată. Prăjitura iernilor de altădată HelloTaste.ro
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua... Antena3.ro
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului useit
Horoscopul zilei de 20 decembrie 2025. Peștii se pun pe primul loc. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 20 decembrie 2025. Peștii se pun pe primul loc. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Parcul Natural Bucegi și comunele învecinate, vizate ca zone de non-intervenție și protecție strictă
Parcul Natural Bucegi și comunele învecinate, vizate ca zone de non-intervenție și protecție strictă Jurnalul
Elevul Mihai Voicu cucerește aurul la marile olimpiade internaționale de informatică
Elevul Mihai Voicu cucerește aurul la marile olimpiade internaționale de informatică Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Gheorghe a dat lovitura cu un soi de usturoi pe care îl vinde cu 100 de lei/kg. Are comenzi și în străinătate
Gheorghe a dat lovitura cu un soi de usturoi pe care îl vinde cu 100 de lei/kg. Are comenzi și în străinătate Observator
Proprietățile medicinale ale vâscului. Ce întrebuințări poate avea această plantă
Proprietățile medicinale ale vâscului. Ce întrebuințări poate avea această plantă MediCOOL
Carne fragedă de porc cu ananas, în sos dulce-acrișor
Carne fragedă de porc cu ananas, în sos dulce-acrișor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el UseIT
Prăjitură de iarnă cu mandarine sau portocale și blat pufos cu iaurt
Prăjitură de iarnă cu mandarine sau portocale și blat pufos cu iaurt Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x