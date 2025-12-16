Chefi la cuțite, 16 decembrie 2025. Echipa care a câștigat proba de azi. Ce au avut concurenții de gătit și cine i-a jurizat

Ediția din această seară de la Chefi la cuțite, 16 decembrie 2025, a fost plină de tensiune și a avut un deznodământ fericit pentru o echipă.

Irina Fodor a venit în platoul Chefi la cuțite, 16 decembrie 2025 și i-a anunțat pe concurenți și pe chefi că juriul va fi format din membrii Operei Comice.

Ce echipă a câștigat proba de azi de la Chefi la cuțite, 16 decembrie 2025. Ce au avut de gătit

Chefii au avut de trecut o mică probă de amuzament, unde s-au făcut pe rând să râdă. Iar la final, chef Ștefan Popescu a câștigay avantajul. Fiecare echipă a primit o poveste de copii sau nu pe care au trebuit să o pregătească în farfurii.

Citește și: Chefi la cuțite, 15 decembrie 2025. Cine a părăsit competiția în această ediție. Ce echipă a pierdut un concurent

Chef Ștefan Popescu a ales povestea pentru fiecare echipă. Chef Sautner a primit Alice în țara minunilor. Ratatouille a mers la echipa verde. Echipa albastră a primit Shrek, iar echipa roșie a păstrat Hansel și Gretel.

Fiecare echipă s-a consultat cu chef-ul mentor și au gândit împreună o farfurie cât mai plăcută vizual și cât mai delicioasă. Irina Fodor a dat start probei și toate cele patru echipe au început să-și caute ingredientele necesare.

Chef Orlando Zaharia a dat o amuletă care i-a încurcat pe concurenți. Cu toții trebuie să zică o dată la 5 minute un joc de cuvinte pentru dicție.

A ieșit un adevărat haos puțin cu această amuletă, în special fiindcă Tal nu vorbește imba română. Irina Fodor i-a anunțat pe toți că nu mai au foarte mult timp.

Chefii Orlando, Sautner și Ștefan Popescu au avut ceva de spus despre farfuriile pe care chef Richard și echipa verde le-a pregătit, dat fiindcă a părut că făceau două preparate, când tema era doar pentru unul singur.

Cu toții și-au dat interesul să se prezinte în fața juraților cu cele mai apetisante preparate. Chef Richard a întâmpinat o problemă cu Sergiu de la care nu a fost mulțumit cu ce preparata gătit.

Irina Fodor i-a anunțat pe toți că mai au doar 5 minute să termine cele 14 farfurii, iar tensiunile au început. Chefii au dat ultimele indicații către echipele lor, însă unele erori nu au mai putut fi rezolvate.

Invitații au intrat în platou și au aflat de la Irina Fodor ce povești au avut echipele de preparat. „La Shrek am emoții”, a spus cineva.

Citește și: Chefi la cuțite, 15 decembrie 2025. Ce echipă a câștigat proba de astăzi și ce au avut de gătit. Cine va merge la individuale

„Toate arată bine”, a mai sus cineva după ce a văzut farfuriile pe bandă.

Prima farfurie pe care ei au degustat-o a fost Shrek și a primit mutle complimente din partea acestora. Următoarea farfurie din care aceștia au mâncat a fost Alice în țara minunilor. După aceasta, invitații au mâncat din farfuria Hansel și Gretel, care a primit reacții bune.

Ultima farfurie gustată de invitați a fost Ratatouille, cea preparată de echipa verde. În final, după ce toate farfuriile au fost numărate, echipa roșie a câștigat ediția din această seară.

„Ceva wow că nu am câștigat astăzi! Nu se poate”, spune cef Richard Abou Zaki. Concurenții din echipa roșie s-au bucurat enorm.

Sezonul 16 Chefi la cuțite se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.