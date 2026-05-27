Finala Chefi la cuțite, record de audiență. Marina Luca, cuțitul de aur al lui Chef Sautner, a câștigat sezonul 17

Finală spectaculoasă, ieri seară, la Chefi la cuțite: Marina Luca, Alexandru Dodoaia, Vladimir Popa și Ștefan Turian, cei patru finaliști, s-au întrecut în cursa gastronomică fantastică din ediția de aseară, care a înregistrat un record de audiență, impunându-se ca lider detașat de piață pe toate segmentele de public, inclusiv la nivelul întregii țări.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 27 Mai 2026, 13:33 | Actualizat Miercuri, 27 Mai 2026, 13:36
Marea câștigătoare a sezonului 17 este Marina Luca, concurenta cu un parcurs impresionant în competiție – începând din audiții, când a obținut cuțitul de aur al lui Chef Alexandru Sautner. Astfel, juratul care a condus echipa verde s-a bucurat din plin de această victorie alături de concurenta sa – de altfel, singura lui reprezentată în Semifinală, Marina mergând pe drumul victoriei până a obținut marele trofeu, premiul de 30.000 de euro și stagiul la restaurantul Retroscena, cu o stea Michelin, al lui Chef Richard Abou Zaki.

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:28 – 00:07, Finala Chefi la cuțite a înregistrat un record de audiență, obținând la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 7.7 puncte de rating și 32.5% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 3.8 puncte de rating și 15.9% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 7.8 puncte de rating și 26% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4 puncte de rating și 13.4% cotă de piață. La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență 6.4 rating și 22.4% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 4.4 puncte de rating și 15.5% cotă de piață. În minutul de aur 22:30, peste 1,3 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Absolventă a prestigioasei Academii Ducasse, celebra școală gastronomică de elită, Marina are în palmares jobul de patiser în restaurantul londonez cu 3 stele Michelin The Dorchester – dar paradoxal, aseară a impresionat mai ales cu preparatele sărate. Iar acum, a adăugat în CV-ul său titlul de câștigătoare a sezonului 17 Chefi la cuțite. ”Nu-mi vine a crede”, a declarat ea, printre lacrimi. ”Plâng de fericire. Mă bucur foarte mult că nu am renunțat la început. A contat enorm suportul moral pe care l-am avut din partea lui Chef Sautner pe tot parcursul competiției. Dar și sprijinul din partea prietenilor mei – și lor le sunt recunoscătoare. Sunt înconcjurată de oameni minunați. Sper că mama e mândră de mine. Mai sper că am inspirat cât mai mulți oameni. Vreau să le mulțumesc din suflet Andreei, lui Salvatore și lui Rareș, echipa mea din finală, pentru că au dat maximul. Și abia aștept să fac stagiul la Retroscena”, a mai spus Marina. ”Sunt foarte fericit că am reușit să câștig un sezon atât de greu, având un singur concurent în Semifinală – un patiser. Dar ce patiser!”, a exclamat, în culmea fericirii, Chef Sautner. ”Am crezut în ea – și am reușit să-i transmit această încredere pe care o am în ea. Iar ea mi-a demonstrat că a fost cea mai bună”, a adăugat Chef Sautner. ”Sunt fericit pentru Marina și pentru Vecchio, pentru că e o victorie meritată. Dezamăgirea că n-a câștigat Alex este... Dar Marina a demonstrat o mare creștere în acest concurs”, a declarat Chef Richard Abou Zaki.

După această seară memorabilă, Chefii merg mai departe – rămân în bucătăria show-ului culinar, dar de această dată deschid ușile copiilor pasionați de gătit pentru edițiile speciale Chefi la cuțite – Viitorul are gust. Premiera are loc în această seară, de la 20:30 – când jurații se vor întâlni cu ambițioșii competitori și își vor alcătui echipele. Telespectatorii îi vor vedea, așadar, pe cei patru Chefi în roluri noi, pentru că acum vor conduce echipe alcătuite din copii, și vor cunoaște niște concurenți extraordinar de simpatici, dar și surprinzător de talentați în bucătărie, aducând o energie cu totul nouă în platou.

