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Carmen Grebenișan și-a botezat fiul și a publicat imagini de poveste de la petrecere! Ce nume special a primit micuțul

Carmen Grebenișan și-a botezat fiul și a publciat imagini de poveste de la petrecerea ce s-a ținut în aer liber. Descoperă ce nume special a primit micuțul și cum a arătat întregul eveniment.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 15 Iunie 2026, 13:10 | Actualizat Luni, 15 Iunie 2026, 16:45
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Descoperă imagini de la botezul fiului celebrei Carmen Grebenișan | Antena 1
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Au fost momente de bucurie în acest sfârșit de săptămână pentru Carmen Grebenișan și partenerul ei, Cristi Vereș. Cei doi și-au botezat fiul și au avut parte de un eveniment luxuriant, de la care nu au lipsit numeroase vedete. Ulterior, vedeta a publicat pe pagina sa de Instagram imagini de la petrecere și reacțiile internauților nu au întârziat să apară.

Descoperă în rândurile de mai jos cum a arătat petrecerea, dar și ce nume special a primit micuțul.

Carmen Grebenișan și-a botezat fiul și a publicat imagini de poveste de la petrecere! Ce nume special a primit micuțul

În acest sfârșit de săptămână, într-o locație de evenimente aflată în pădurea de lângă Corbeanca, Carmen Grebenișan și partenerul ei, Cristi Vereș, au ținut petrecerea de botez a fiului lor. A fost un eveniment extrem de fastuos, în aer liber, unde atmosfera a fost una magică. Muzică, decoruri elegante, lumini de poveste, numeroase vedete gata de distracție și imagini ce au demonstrat din plin faptul că petrecerea a fost una de vis.

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Imediat după ceremonia de la biserică, invitații s-au îndreptat către locația exclusivistă unde s-a ținut petrecerea de botez.

„O zi pe care o vom pastra pentru totdeauna in suflet - botezul baietelului nostru.💛 You are officially blessed, Kadri Andrei Veres.🤍”, a scris Carmen Grebenișan în dreptul unei filmări ce a fost realizată în biserică, în timpul slujbei.

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Micuțul a stat cuminte și momentul a fost unul cu adevărat emoționant pentru cei prezenți. Fiul lui Carmen Grebenișan a primit și un nume special: Kadri Andrei Vereș.

Apoi a urmat petrecerea, care a fost pregătită cu multă atenție până la cele mai mici detalii, de la candelabra rafinate și până la tacâmurile cu aer vintage sau alte detalii la care vedeta a ținut în mod deosebit:„ Abia acum, când am primit pozele, realizez cât de superb a ieșit totul”.

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La acest eveniment, Carmen Grebenișan a ales să poarte o rochie de un verde deschis, cu decolteu amplu și despicătură, cr3eație semnată chiar de către celebra Maria Lucia Hohan. Nașa micuțului a fost nimeni alta decât Alina Ceușan, cea mai bună prietenă a fostei concurente de la Asia Express.

colaj foto cu carmen grebenisan

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