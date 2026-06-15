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Ce avere are Adrian Veștea. Cu ce proprietăți și bunuri se poate lăuda noul premier al României

Adrian Veștea, noul premier al României, are o avere impresionantă. Ce proprietăți, terenuri, economii și investiții deține politicianul care a fost desemnat să formeze noul Guvern.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 15 Iunie 2026, 13:43 | Actualizat Luni, 15 Iunie 2026, 13:45
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Ce avere are Adrian Veștea. Cu ce proprietăți și bunuri se poate lăuda noul premier al României | Hepta
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Adrian Veștea, noul premier al României, se poate lăuda cu o avere considerabilă, acumulată de-a lungul unei cariere politice care se întinde pe mai bine de trei decenii. Numirea sa în fruntea Guvernului a venit după ce Eugen Tomac a renunțat la mandatul de premier desemnat chiar înaintea votului de învestire, pentru a evita prelungirea blocajului politic.

Ce avere are Adrian Veștea

În aceste condiții, președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat pe Adrian Veștea să formeze noul Executiv și să înceapă negocierile pentru constituirea unei majorități parlamentare. Decizia a stârnit numeroase reacții în spațiul public, iar mulți români sunt curioși să afle mai multe despre trecutul și situația financiară a noului șef al Guvernului.

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În vârstă de 53 de ani, Adrian Veștea este unul dintre cei mai cunoscuți lideri ai Partidului Național Liberal. De-a lungul carierei sale, a ocupat funcția de prim-vicepreședinte al formațiunii și și-a construit imaginea politică în județul Brașov. Acesta a fost primar al orașului Râșnov, iar ulterior a devenit președinte al Consiliului Județean Brașov. În anul 2023, a fost numit ministru al Dezvoltării în Guvernul condus de Marcel Ciolacu, funcție pe care a ocupat-o până în 2024.

Pe lângă experiența administrativă și politică, Adrian Veștea a reușit să își construiască și o situație financiară solidă. Potrivit informațiilor apărute în presă și datelor din declarația sa de avere, acesta deține mai multe terenuri agricole, forestiere și intravilane în zona Brașovului și a orașului Râșnov.

Cu ce proprietăți și bunuri se poate lăuda noul premier al României

De asemenea, împreună cu soția sa, noul premier este proprietarul unei case impresionante, cu o suprafață de aproximativ 570 de metri pătrați, situată în Râșnov. Familia mai deține și un apartament în municipiul Brașov.

În ceea ce privește bunurile mobile, Adrian Veștea are în proprietate un autoturism fabricat în anul 2017. Totodată, acesta dispune de economii atât în lei, cât și în valută, păstrate în conturi bancare.

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Conform declarației de avere, noul premier deține depozite și economii care depășesc 200.000 de lei. În plus, acesta a investit și în titluri de stat, valoarea investițiilor ridicându-se la aproximativ 60.000 de lei.

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Astfel, Adrian Veștea intră în funcția de prim-ministru cu o experiență administrativă vastă și cu o avere care îl plasează printre politicienii cu o situație financiară stabilă, construită de-a lungul anilor petrecuți în administrația publică și în viața politică.

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