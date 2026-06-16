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Povestea rățoiului care a furat spectacolul la Campionatul Mondial. Cine este Merlin, faimosul suporter cu pene al Mexicului

Merlin, o rățușcă din Mexico City îmbrăcată în culorile Mexicului, a devenit virală pe internet și este considerată mascota neoficială a Cupei Mondiale. Află povestea simpaticului suporter cu pene.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 16 Iunie 2026, 19:09 | Actualizat Marti, 16 Iunie 2026, 19:17
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Povestea rățoiului care a furat spectacolul la Campionatul Mondial. Cine este Merlin, faimosul suporter cu pene al Mexicului | Profimedia Images/Facebook
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Faceți cunoștință cu Merlin, rățușca din Mexico City devenită mascota neoficială a Cupei Mondiale

Povestea rățoiului care a furat spectacolul la Campionatul Mondial

Merlin, o rățușcă în vârstă de doi ani, îmbrăcată în culorile echipei naționale a Mexicului, a devenit o senzație neașteptată pe internet și este considerată deja prima mascotă neoficială a turneului.

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Imaginile cu Merlin defilând prin Mexico City, purtând tricoul echipei naționale mexicane — completat, spre amuzamentul fanilor, cu o pereche de șosete — în timp ce mii de suporteri sărbătoreau, au devenit rapid virale. Fotografiile și videoclipurile cu mica pasăre au acumulat milioane de vizualizări pe rețelele sociale, iar într-un timp foarte scurt Merlin a cucerit inimile utilizatorilor din întreaga lume.

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Așa cum sugerează și numele său, inspirat de celebrul vrăjitor Merlin, rățușca a părut să aibă propria sa „magie”, transformându-se peste noapte într-un simbol simpatic al entuziasmului fotbalistic.

„Vrem să-l vedem pe Merlin pe stadion”, a scris un utilizator pe rețelele sociale. „Această rață este deja o comoară națională”, a comentat altcineva. „Cel mai bun lucru apărut la această Cupă Mondială până acum”, a adăugat un alt fan.

În Mexico City, însă, Merlin nu era deloc un necunoscut. Cu mult înainte să devină vedetă online, el era deja o prezență familiară pentru locuitorii capitalei mexicane.

Cine este Merlin, faimosul suporter cu pene al Mexicului

Rățușca poate fi întâlnită adesea la târgurile și evenimentele din centrul istoric al orașului, unde o însoțește pe stăpâna sa, Carla Gómez, care vinde apă și băuturi răcoritoare dintr-un mic cărucior în fiecare weekend. Pe traseul lor obișnuit, Merlin atrage zâmbete, exclamații de bucurie și numeroase solicitări pentru fotografii din partea trecătorilor.

„Nu ne place să-l lăsăm singur acasă. Ne place să fie cu noi. El este copilul nostru”, a povestit Gómez. „Este copilul familiei, singurul moștenitor al tuturor bunurilor mele și acum a devenit și un idol.”

Indiferent de vreme, Merlin îi urmează pe Gómez și pe fiul ei, Cristian, prin unele dintre cele mai cunoscute locuri din Mexico City, inclusiv Alameda Central, Palatul Artelor Frumoase și celebra Piață Zócalo. Legătura dintre rățușcă și Cristian este una specială: Merlin a fost inițial un cadou pentru băiat, dar în timp a devenit companionul său permanent.

„Merlin era deja cunoscut pentru faptul că venea cu noi când vindeam apă”, a spus Gómez, mărturisind că nu și-a imaginat niciodată amploarea succesului pe care urma să îl aibă animalul ei de companie.

„Este mereu lângă noi. Nu ne-am fi gândit niciodată că va ajunge o asemenea senzație. Totul s-a întâmplat foarte repede”, a adăugat ea.

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Recent, Gómez și Merlin s-au întâlnit cu reprezentanți ai FIFA pentru fotografii și realizarea unei reclame. Familia speră acum că faimosul suporter cu pene al Mexicului va continua să aducă energie pozitivă și noroc națiunii gazdă.

Mexicul va organiza pentru a treia oară Cupa Mondială, după edițiile din 1970 și 1986, de această dată alături de Canada și Statele Unite. Iar printre marile vedete ale turneului ar putea rămâne și un mic personaj neașteptat: Merlin, rățușca ce a demonstrat că uneori cele mai frumoase povești vin din cele mai neobișnuite locuri.

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