Prințul Louis a furat din nou toate privirile. Gesturile adorabile care au cucerit internetul: „imagini adorabile cu „poznașul familiei”

Prințul Louis a furat din nou toate privirile. Gesturile adorabile care au cucerit internetul: „imagini adorabile cu „poznașul familiei” | Profimedia Images

Cei trei copii ai Prințului și Prințesei de Wales sunt, an de an, unul dintre principalele puncte de atracție ale calendarului regal. Dincolo de fastul, ceremonia și eleganța care însoțesc parada anuală Trooping the Colour, interacțiunile dintre Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis atrag întotdeauna atenția publicului și a presei.

Prințul Louis a furat din nou toate privirile

La ediția din acest an, copiii au apărut alături de părinții lor, Prințul William și Kate Middleton, precum și de ceilalți membri ai familiei regale, pe balconul Palatului Buckingham. Iar Louis, așa cum și-a obișnuit admiratorii, a furat din nou spectacolul cu expresiile sale amuzante și spontane.

În plus, mezinul familiei a avut anul acesta onoarea de a o însoți pe mama sa, Prințesa de Wales, în procesiunea cu trăsura. Pentru comparație, anul trecut, Charlotte a fost cea care a participat la acest moment special alături de Kate.

Articolul continuă după reclamă

În vârstă de opt ani, Louis a afișat o serie de reacții extrem de expresive în timp ce urmărea defilarea oficială de pe balconul Palatului Buckingham din Londra, după ce se comportase impecabil în timpul procesiunii. Favoritul publicului, însoțit de fratele său mai mare, Prințul George, în vârstă de 11 ani, și de sora sa, Prințesa Charlotte, în vârstă de 10 ani, a fost vizibil impresionat de survolul aerian și i-a fost greu să stea nemișcat.

Incapabil să-și ascundă entuziasmul, Louis se întorcea frecvent către părinții săi pentru a le spune ce observă, înainte de a ridica din nou privirea către cer, fascinat de avioanele care survolau capitala britanică. De-a lungul anilor, tânărul membru al familiei regale a devenit extrem de îndrăgit datorită personalității sale energice, naturaleții și momentelor spontane surprinse în public, iar apariția sa de la Trooping the Colour nu a făcut excepție.

Citește și: Prințul Louis a împlinit 8 ani. Fotografia oficială a fost făcută publică GALERIE FOTO

Gesturile adorabile care au cucerit internetul: „imagini adorabile cu „poznașul familiei”

Cei trei frați împărtășesc o legătură specială, construită pe experiența unică de a crește împreună în cadrul familiei regale.

„Nimeni altcineva nu știe cum este să crești în cea mai cunoscută familie din Marea Britanie”, a declarat o sursă apropiată Palatului pentru revista People. „Este o experiență pe care doar ei o înțeleg cu adevărat.”

Citește și: Regulile stricte impuse de bona regală Maria Teresa prinților George, Louis și Charlotte. Cum îi vor avantaja pe copii

Totodată, Prințul și Prințesa de Wales încearcă să redefinească modul în care sunt crescuți copiii regali.

„Există o dorință clară de a schimba vechile tipare”, a declarat o sursă pentru The Telegraph. „Își organizează programul în jurul familiei. Nu este o obligație pentru ei, ci exact contrariul. Familia este ceea ce iubesc cel mai mult. Aceasta reprezintă una dintre marile forțe ale căsniciei lor: nu este vorba doar despre ei doi, ci și despre viitorul pe care îl construiesc pentru copiii lor.”

George, Charlotte și Louis cresc sub ochii publicului, iar participarea lor la astfel de evenimente oficiale oferă o imagine tot mai clară asupra generației care va modela viitorul monarhiei britanice.